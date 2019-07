Richie Mounga, el preferido de los hinchas para que sea el apertura de los All Blacks

Juan Manuel Trenado SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 12:00

CHRISTCHURCH, Nueva Zelanda.- Casi un XV íntegro de los All Blacks podría armarse con los jugadores de Crusaders. Es el bicampeón del Super Rugby y se convirtió en el equipo con mayor cantidad de jugadores en la preselección que el entrenador Steve Hansen nombró de cara al Rugby Championship Mundial de Japón 2019, con 11.

Cuando se conoció el fixture para este año, que los Crusaders no figuraran en el camino de los Jaguares fue un alivio (Rebels fue el otro rival que no enfrentaron en la etapa regular), porque medirse con los bicampeones hubiera sido una exigencia extra. Nada mejor que haberse ahorrado este desafío para el partido que definirá el título.

Cada partido es una historia diferente, pero algunos aspectos del juego pueden analizarse individualmente de acuerdo al rendimiento de las últimas semanas. Repasar las virtudes y defectos de las dos formaciones son una manera de anticipar lo que puede pasar en la gran final y en qué aspectos tiene ventaja cada equipo.

1) El scrum: Crusaders

La formación casi completa del pack de los All Blacks le pertenece a Crusaders. El equipo neozelandés tiene ventajas en este rubro. En la primera línea cuenta con Joe Moody, Codie Taylor y Owen Franks, y en la segunda, con Scott Barrett (no jugará por una lesión) y Sam Whitelock. Matt Todd es la rueda de auxilio en cada partido y el legendario Kieran Read cierra en la posición de octavo. Además, tienen como alternativas a Luke Romano y el suplente de alto impacto Jordan Taufua, que será compañero de Tomás Lavanini en Leicester Tigers en 2020.

Gonzalo Quesada encontró buenas variantes en los pilares, con las esperanzadoras apariciones de Mayco Vivas (21 años) y Santiago Medrano (23 años), pero está claro que aún les falta experiencia. Si bien los Jaguares jugaron dos grandes partidos desde los cuartos de final, perdieron pelotas propias en el scrum (tres ante Chiefs y una con Brumbies). El próximo sábado se medirán ante un pack muy consolidado que consiguió el 93% de sus scrums. A pesar de las mejoras, Jaguares aún es el peor equipo de la competencia con el 86% de scrum ganados.

2) El line: Jaguares

El equipo argentino mostró una formidable solidez durante los cuartos de final ante Chiefs y en la semifinal con Brumbies. No sólo por la gran capacidad de obtención propia, que le dio plataformas de lanzamiento de juego más seguras, sino por la cantidad de pelotas que recuperó en esa formación. Con Guido Petti como gran responsable (Nº 1 del certamen con 72 lines ganados más 13 robados), pero también con opciones seguras en Javier Ortega Desio, Tomás Lavanini y Pablo Matera. Brumbies, uno de los mejores equipos en esa formación, perdió cuatro lines a manos de los argentinos y tiró una pelota torcida por la presión recibida en las alturas. Los neozelandeses también tienen poder en la hilera, pero los argentinos han demostrado mayores y mejores variantes hasta ahora.

3) La defensa: Jaguares

El sistema defensivo argentino asfixió por completo a los Brumbies. Algo similar a lo que había hecho con Chiefs, en un partido más cerrado. Claro que esa que parece ser su principal virtud debe ponerse a prueba ante el poderío de los Crusaders, un equipo con una marcada vocación ofensiva, líder del Super Rugby en tries, quiebres de ventaja y ataques con pelota.

Los bicampeones tuvieron algunos problemas en el último partido y permitieron cuatro tries a Hurricanes. En las semifinales, los Jaguares sólo fallaron seis tackles de 113 que realizaron ante los australianos, mientras que los Crusaders, sobre 130. ¡fallaron 42!

Así se conoce al momento en el que el portador de la pelota toma contacto con la línea defensiva rival. Los dos equipos tienen forwards arrolladores. Jaguares ya se testeó en los golpes con los sudafricanos y ganó confianza en ese rubro.

El punto de contacto o "breakdown" es el motor del ataque para ambos equipos. El equipo que no logre imponerse en ese instante del juego no podrá tomar inercia y todo se le hará más difícil. El que domine tendrá pelotas limpias y rápidas para ganar los duelos individuales. Es el alma de cualquier sistema de ataque.

5) El ataque: Crusaders

El estilo clásico neozelandés tiene ventajas en esta faceta. La verticalidad de Crusaders queda expuesta en las 112 carreras que intentaron sus jugadores en un partido muy cerrado como lo fue con Hurricanes. Y sus atacantes avanzaron 463 metros con la pelota en la mano.

Sevu Reece, la gran sensación del rugby de Nueva Zelanda, recientemente convocado para los All Blacks

Pero más allá de las estadísticas, hay que señalar el oportunismo del equipo, que no necesita de gran elaboración de jugadas para cortar un jugador en posición clara de try. La ventaja inmediata que le sacan a las pelotas recuperadas es otra marca registrada. El wing Sevu Reece, la revelación del torneo, es el tryman con 15 conquistas. El velocista fijiano es un peligro cuando tiene espacio y tiempo para correr. Acaba de ser convocado para los All Blacks.

Jaguares tiene un muy buen juego de ataque, pero diferente. Mucho más posicional, con estructuras de juego bien definidas, el pase como denominador común y con patadas tácticas. La ubicación de Matías Moroni (un centro natural), como wing en los últimos partidos, muestra que la necesidad del tackle, lo que le da identidad al equipo, prevalece sobre la velocidad de extremos con un corte más ofensivo.

6) El pateador: Crusaders

Richie Mo'unga tiene 56 partidos de experiencia en el Super Rugby y 168 puntos anotados en la actual edición. Es el segundo goleador del torneo, sólo superado por Handre Pollard, de los Bulls. Aunque Joaquín Díaz Bonilla (marcó 116 puntos) tiene una gran temporada en su primer año como titular del equipo tras la partida de Nicolás Sánchez, puede pasar por momentos de inconstancia con los envíos a los palos, aunque mejoró de tal manera que ante Brumbies tuvo 100% de efectividad (2 penales y 4 conversiones).

Richie Mounga, el preferido de los hinchas para que sea el apertura de los All Blacks

7) El juego con el pie: igualados

El desempeño táctico de Jaguares con los pies fue muy eficiente y mejoró mucho en los últimos partidos. Durante el juego, Díaz Bonilla ha demostrado ser sutil, preciso e inteligente tanto para encontrar espacios vacíos en el fondo de la defensa rival como para ir al touch. Desde el fondo, la potencia de Emiliano Boffelli también es una garantía, y hasta en las salidas desde el cajón Tomás Cubelli logró una consistencia muy valorada. En Crusaders, Mo'unga es el "rey del cross kick" y sus patadas cruzadas para Sevu Reece, George Bridge y David Havili pueden terminar en pases de try. Havili, una de las últimas incorporaciones de All Blacks, también tiene un despeje portentoso desde el fondo de la cancha.

8) La experiencia: Crusaders

Acostumbrado a estas instancias, conocedor del juego, el equipo bicampeón tiene clara ventaja sobre un grupo completo de debutantes en finales del Super Rugby.

El aplomo de Crusaders parece ser un aspecto insuperable para nuestro equipo, que buscará equiparar esa inexperiencia con un envión anímico inigualable y un hambre de gloria que ya los llevó más lejos de lo que muchos esperaban. Los de Christhchurch, han convertido a su estadio en una fortaleza, acumulan 30 triunfos consecutivos y siempre que jugaron la final en casa levantaron el trofeo.

Los All Blacks de Crusaders

Once son los jugadores de Crusaders que están en la actual lista de All Blacks: Joe Moody, Owen Franks, (pilares); Codie Taylor (hooker); Sam Whitelock (segundas línea), Kieran Read y Matt Todd (terceras línea); George Bridge y Sevu Reece (wing); Richie Mo'unga (apertura), y Jack Goodhue y Braydon Ennor (centros);

Pero si tomamos también la lista anterior, otros ocho jugadores del bicampeón del Super Rugby estuvieron en la selección: Tim Perry (pilar), Scott Barrett y Luke Romano (segundas), Bryan Hall y Mitchell Drummond (medio scrum), Brett Cameron (Apertura), Ryan Crotty (centro) y David Havili (fullback).