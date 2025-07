Fue campeón del fútbol argentino y hoy es dueño de cabañas en la montaña: “Acá tenés que agarrar la pala y aprender”

Juan Carlos Falcón habla pausado. Vigila el crepitar de las leñas. Contempla la naturaleza alrededor del complejo de cabañas que construyó en Potrerillos, Mendoza, la provincia que eligió para vivir después de su retiro profesional. Su tenor de voz no condice con lo que era su manera de jugar y sentir el fútbol. Mediocampista central, de corte y distribución de pelota, Falcón integró el plantel campeón de Vélez Sarsfield en 1998 bajo la tutela de Marcelo Bielsa.

“Estoy haciendo el fuego, cocinando unas costillitas. Acá comemos a cualquier hora”, indicó Falcón, en contacto con LA NACION, para dimensionar cómo es su vida alrededor de las montañas, los diques y la atención a los turistas argentinos y chilenos que visitan sus cabañas equipadas con todo lo necesario para solamente disfrutar la estadía.

Juan Carlos Falcón salió campeón con Vélez y hoy cambió abruptamente su vida al vivir lejos de la ciudad

“La gente viene a disfrutar acá. A los que vienen les hacemos una atención especial, con mi esposa somos los dueños. Nosotros acompañamos y los hacemos disfrutar del lugar, de eso se trata”, detalló el exfutbolista con pasos por Racing –dos etapas-, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, entre otros, y hoy dueño de Cabañas Falcón.

Los primeros pasos de Falcón en el fútbol se dieron en 1996. Tras formarse en el club Eclipse de su General Villegas natal, el jugador arribó a Vélez, recibió la bendición de Carlos Bianchi para sumarse al plantel de Primera División y terminó debutando en julio de 1998 ya con Marcelo Bielsa como director técnico.

Falcón, en modo asador, recibe a una gran cantidad de turistas en sus cabañas ubicadas en Potrerillos, Mendoza Gentileza Juan Carlos Falcon

Bielsa, además de ser el artífice del inicio de su carrera profesional, también encaminó al exjugador a entender cómo era el alto rendimiento exigiéndole al máximo en los entrenamientos. “Él te observa, te va midiendo, ve si soportás la presión cuando sos más chico”, destacó sobre la injerencia del actual entrenador de la selección de Uruguay en la formación de los jugadores.

Tras dar los primeros pasos acompañado de Bianchi y Bielsa, el Pato -como lo apodan en el pueblo bonaerense donde nació- siguió su camino por el futbol mexicano hasta recalar en Racing, donde convirtió su primer gol en Primera División contra Independiente, en un clásico disputado en 2005.

Los goles de Juan Carlos Falcón en Racing

Con un perfil bajo, sin exposición mediática, el mediocampista se alejó de Buenos Aires para probar suerte en Colon de Santa Fe y Godoy Cruz, donde fue un antes y después en su vida. Su retiro profesional se dio en Douglas Haig de Pergamino en 2014, en una idea bien pensada, macerada y con un norte bien definido: conectarse con la naturaleza y alcanzar un nivel de vida.

“Prioricé la calidad de vida”: la vida de Juan Carlos Falcón tras el retiro

A pesar de tener carretel para estirar su carrera futbolística, Falcón decidió, junto a su familia, tomar otro rumbo. Atrás quedaron los viajes a distintos puntos del país, concentraciones, partidos y recuperaciones de lesiones. Para construir los cimientos del futuro, el exjugador aceptó comprar un lote “pelado” en Potrerillos, donde, de a poco, con una inversión sostenida, construyó tres cabañas al costado de un dique.

Juan Carlos Falcón eligió Potrerillos para encaminar su vida tras el retiro profesional Gentileza Juan Caros Falcon

“No me costó dejar el fútbol. Fue una decisión que elegí, y si bien me quedé con ganas de seguir jugando, llega un momento donde tenés que pensar qué vas a hacer de tu vida. Cuando compré el lote se me ocurrió mudarme a Mendoza y aprovechar el turismo con las cabañas. Sigo trabajando, disfrutando y viviendo de otra manera, eligiendo calidad de vida”, lanzó Falcón, convencido de que el camino escogido es el indicado para conectarse con un mundo diferente al de la pelota.

Luego de 16 años de carrera, el mediocampista aclaró cómo se siente el jugador en medio de la vorágine del profesionalismo y de qué forma canalizó él esta situación para sacarle un rédito al retirarse. “Uno de chico siempre arranca con la ilusión de jugar, te subís al barco de la exigencia: sabés que para vivir de esto tenés que entrenar al máximo, estar predispuesto a viajar para jugar partidos de liga o Copa Libertadores y estar poco en tu casa. Yo disfruté ser futbolista, fue algo que pasó rápido y hoy elegí esto de las cabañas para tener tranquilidad, elegir mis tiempos y tener libertad”, destacó.

En esa misma línea, ahondó sobre el bienestar que le generó su proyecto que se aleja de una cuestión meramente monetaria. “Prioricé calidad de vida. Por suerte salió el proyecto de las cabañas y no es que uno ahora sea millonario, acá tenés que pelearla, afrontar las cosas, obviamente no es lo mismo que en el fútbol que llueve dinero, no tengo el mismo el sueldo que antes, pero uno al ser más grande busca lo que realmente necesita y todo se va acomodando”.

Falcón y su nueva vida en medio de las montañas, alejado del ruido de la ciudad Gentileza Juan Carlos Falcón

Con la ayuda de su papá y su esposa Jorgelina, el exfutbolista destinó tiempo y dinero a la construcción de este lote, en medio de la montaña, que se convirtió en su lugar para despejarse y alejarse del ruido de la ciudad. “Acá tenés que agarrar la pala, la carretilla y aprender. Yo busqué esto, lo logré y con el dinero te acomodas: hay momentos buenos y otros malos. Lo que sí tengo en claro es que no voy a estar golpeando puertas en el fútbol pidiendo trabajo, eso no lo comprendo y hasta, a veces, no conseguís nada”, se sinceró.

El protagonista de esta historia pide un segundo para reavivar el fuego. La charla se frena mientras el reloj marca las 4 de la tarde y las costillas de cerdo están listas para comer. “No tengo esa necesidad de buscar el dinero. Busco tranquilidad. Todo llega, antes se podía con todo con el sueldo de futbolista y ahora se hace lo que se puede con otros proyectos”, finalizó Falcón que aguarda la llegada de nuevos huéspedes.