Diego Maradona, inmortal: el recuerdo del día de la Mano de Dios y el Gol del Siglo, que cambiaron la historia del fútbol

“Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial”.

Posiblemente, todos nos acordamos dónde estábamos y qué hacíamos mientras mirábamos el partido una tarde de domingo de invierno convertida, en el tiempo, en inmortal. Posiblemente, ahora mismo, broten algunas lágrimas por las hojas del almanaque caídas –tantas hojas, tantos años-, porque ese día fuimos eternamente felices. El fútbol –y sobre todo, él- vengó dolores imposibles y fue la plataforma para el segundo grito mundial, el más festejado de nuestra historia. El estadio Azteca, los cuartos de final de México ’86, Inglaterra como un fantasma bélico, con profundas heridas que ni hoy cicatrizan y un genial número 10 que transformó la historia para siempre. La Mano de Dios y el mejor gol en un Mundial cumplen hoy 35 años.

Sin Diego, por primera vez. Sin Diego, aquí, entre nosotros. Pocos días en la historia nos sentimos tan orgullosos –tan felices- de ser argentinos, de haber nacido en esta compleja, traumática y bendita tierra. El aniversario cae mientras el seleccionado de Leo Messi se revuelca en las canchas de Brasil detrás del deseo de cortar una sequía imposible de 28 años. La absurda muerte del 10 genera un vacío tan grande, que el recuerdo toma una vigencia mayor. El resultado fue 2 a 1 –descontó Gary Lineker (“nunca vi a nadie tener un cariño tan hermoso por la pelota”), el Chino Tapia, de derecha, casi convierte y hubo cierto sufrimiento hasta el final-, pero tal vez pocos lo recuerdan. Pícaro y genial, Diego escribió la crónica de punta a punta.

La mano de Dios, en México 86, todo un símbolo de un partido histórico El Gráfico - LA NACION

La Argentina había recuperado la democracia, la libertad, pero las secuelas de la etapa más oscura de la historia seguían atormentándonos. La Guerra de las Malvinas representa un capítulo enorme de esas noches. Y la Argentina se citaba con Inglaterra en un partido de fútbol que representaba, tal vez en forma errónea, mucho más que el pase a las semifinales. Se vivía en el ambiente un clima que excedía lo futbolero: apenas había ocurrido cuatro años antes. Cuenta la leyenda que en la arenga, Diego se refirió a los jóvenes muertos en batalla. El equipo que dirigía Carlos Bilardo salió como leones al abrirles la jaula.

“Nosotros, como argentinos, no sabíamos lo que estaban haciendo los militares. Nos dijeron que estábamos ganando la guerra. Pero en realidad, Inglaterra estaba ganando 20-0. Fue difícil… Pareciera que íbamos a jugar otra guerra… Sabía que era mi mano. No era mi plan, pero la acción sucedió tan rápido que el juez de línea no me vio poner mi mano. El árbitro me miró y dijo: gol. Fue una sensación agradable, como una especie de venganza simbólica contra los ingleses”, contó Maradona en el documental “Maradona: Rebelde, héroe, estafador, dios”, estrenado un año atrás en el Festival de Cannes y que mereció cierta crítica del 10.

El gol con la mano

Trampa o picardía, Diego escribió el prólogo de la leyenda, que aún sufre Peter Shilton. “Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En lugar de eso, usó su frase Mano de Dios. Eso no estuvo bien. Parece que tenía grandeza, pero lamentablemente no espíritu deportivo”, fue la reflexión del gran arquero, un año atrás. “Se enojó porque le hice un gol con la mano… ¿y el otro, no lo viste?”, le contestó alguna vez Maradona, siempre irreverente.

El Azteca hervía, nuestro país latía por el fútbol, en un solo grito, tal vez como nunca antes. Ni el Mundial ’78 despertó ese sentimiento, cuando Diego recibe un pase del Negro Enrique y da una vuelta entera, como si estuviera bailando solo rodeado de camisetas blancas, con la pelota dominada, detrás de la mitad de la cancha. El Gol del Siglo fue creado en 10,6 segundos, al recorrer 53 metros. Cinco adversarios en el sendero, aunque parecieron 10. El hombre cayéndose y, al mismo tiempo, convirtiéndose en leyenda. El puño derecho alzado, el correr hacia el banderín, el salto que es una postal.

El Gol del Siglo, en un informe

Los ingleses contaron, largos años más tarde, que ese gol les provocó pesadillas interminables, mezclados con una escondida admiración. “Es una obra de arte”, lo graficó Jorge Valdano, una flecha que corría a pocos metros, esperando el pase que, por fortuna, jamás hizo. “En el vestuario, me contó que en todo momento buscó un hueco para darme el balón a mí. Eso nos da la referencia de la cantidad de ideas –aprovechadas y desechadas- que pasaron por la cabeza de Maradona en diez segundos. Así funciona la cabeza de un genio en acción”.

El eslabón inglés fue la plataforma final para la gran consagración de Diego Maradona y del seleccionado en México '86 El Gráfico

“No me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Venía a 100 por hora, no me paraba nadie. Shilton queda despatarrado y la empujo. Después siento una patada que me da Butcher que me rompió el tobillo, pero era tan grande la alegría del gol, que no me dolió”, explicaba Diego, siempre visceral. “Al resto de los jugadores los eludió una vez, a mí, dos…”, resignaba el defensor.

La camiseta, en un museo inglés

A 30 años del Gol del Siglo y La Mano de Dios,la N°10 de Diego sigue sin lavarse.Está en @FootballMuseum #Mexico86LN pic.twitter.com/NR8ONYT6jc — santuli (@santuli23) June 8, 2016

La mágica camiseta está en el Museo Nacional del Fútbol en… Manchester. Resulta que, en la efervescencia del pitazo final, Steve Hodge, inglés y adversario, intercambió la indumentaria con Diego. “Muchos me criticaron y se enojaron conmigo”, reconoció. Todos sabían que había pasado algo grandioso. Transcurrieron 35 años, Maradona viajó al más allá y seguimos aferrados a ese día, el día mundial de los abrazos.