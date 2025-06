A qué hora juega Benfica vs. Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes 2025

Benfica y Bayern Munich se enfrentan este martes en el marco de la última fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, con arbitraje del francés François Letexier, televisación de DSports y transmisión vía streaming de DAZN. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El equipo en el que brillan Nicolás Otamendi y Ángel Di María se juega su última chance de avanzar a los octavos de final. Está segundo en la tabla de posiciones con cuatro puntos y necesita no perder para avanzar de ronda sin depender de lo que ocurra en el choque en el partido entre Boca y Auckland City, que se juega en simultáneo en el estadio Geodish Park de Nashville. Si gana, se quedará con el primer lugar y en caso de igualar, terminará segundo y se cruzará con Flamengo, líder de la zona D, en la siguiente etapa.

Nicolás Otamendi será titular y capitán en el partido entre Benfica y Bayern Munich

El combinado alemán, por su parte, ya se aseguró un lugar entre los 16 mejores del mundo. Lidera la tabla con seis unidades gracias a las dos victorias que consiguió hasta el momento: 10 a 0 vs. los neozelandes y 2 a 1 vs. los argentinos. Con un triunfo o una igualdad se quedarán con el primer puesto y su rival en el primer cruce de eliminación directa será Chelsea o Esperance de Túnez. En caso de perder, será segundo y chocará vs. el Mengão.

Benfica vs. Bayern Munich: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo C del Mundial de Clubes 2025.

Día : Martes 24 de junio.

: Martes 24 de junio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

: Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Árbitro: François Letexier (Francia).

Benfica vs. Bayern Munich: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DAZN.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bayern Munich corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.04 contra los 4.61 que se repagan por un hipotético triunfo de Benfica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.45.