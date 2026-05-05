La frase de Mariano Troilo que irritó a Nicolò Barella, en el partido en el que Inter se consagró campeón en Italia

Los medios italianos se hicieron eco por estas horas de un cruce verbal que tuvo como protagonistas a Mariano Troilo, surgido de Belgrano de Córdoba y actual defensor de Parma, con Nicoló Barella, uno de los referentes de la selección de Italia e Inter de Milán, que se coronó campeón de la Serie A tras el triunfo por 2-0 el domingo pasado.

El encontronazo se registró sobre el final del encuentro en el estadio Giuseppe Meazza. En una jugada en el área visitante, ya con el duelo prácticamente definido en el resultado, el zaguero argentino se enfrentó cara a cara con el mediocampista del Nerazzurri, que se enojó y llegó a tomarlo brevemente del cuello, y fue contenido por Lautaro Martínez.

Nicolò Barella comienza la discusión con Mariano Troilo, en el final de Inter - Parma por la Serie A Captura de TV

Al ver que su futbolista estaba nervioso y con el título del Calcio ya casi asegurado, el entrenador de Inter, Cristian Chivu, optó por reemplazarlo y enviar al campo de juego para afrontar el tiempo de descuento a Davide Frattesi. Al salir visiblemente irritado, los compañeros le preguntaron a Barella qué había pasado, ya que después del altercado el italiano siguió señalándolo a Troilo y diciéndole cosas a la distancia.

Al chocar su mano con algunos de los que estaban sentados en el banco, Barella se quedó hablando con el francés Marcus Thuram, que había sido titular y marcado el primer gol, antes de dejarle el lugar a Lautaro en mitad de la segunda etapa. “¿Sabés qué me dijo? Callate bobo, que estás afuera del Mundial. Pero si ni siquiera saben quién es en la Argentina”, se le escuchó decir al volante, mientras el delantero francés se largaba a reír ante la anécdota.

🇮🇹🇦🇷🚨 "ME DIJO CALLATE BOBO QUE ESTÁS AFUERA DEL MUNDIAL, PERO EN ARGENTINA NI SABEN QUIÉN ES ÉL": Nicoló Barella se cruzó con Mariano Troilo en el Inter vs Parma. pic.twitter.com/hAf6w1hOe1 — Derechazo (@derechazoar) May 5, 2026

El DT Chivu apuró un cambio que no estaba en los planes y buscó calmar a su dirigido con un prolongado abrazo, antes de que los compañeros buscaran serenarlo, mientras les relataba lo que había sucedido.

Troilo tiene 22 años, es defensor central y fue la venta más cara en la historia de Belgrano (7,2 millones de euros, según Transfermarkt). Si bien no es muy reconocido en el país, Mariano tuvo un paso por la selección el año pasado, en junio. Zaguero tiempista y con el cuchillo entre los dientes, no lo tenía (casi, casi) nadie en carpeta, con una extraordinaria excepción: Lionel Scaloni, el seleccionador que todo lo ve.

Hizo las infantiles en la escuela de fútbol EFUL, un clásico establecimiento de Córdoba. En 2010 pasó al Pirata, aunque empezó a entrenarse con una categoría mayor. Cuando jugaba en la reserva celeste, contó parte de su breve e intensa historia. “Toda mi vida acá... Tuve muchos momentos buenos como malos. Muchas veces no jugué. Arranqué a jugar recién en la quinta de la AFA. Los cuatro años atrás, no iba ni al banco. El esfuerzo, al final, tiene su recompensa”, contaba, luego de algunos chaparrones. Fue una etapa durísima, como si el sol no saliera jamás. Quiso escapar. Tuvo exámenes en Defensa y Justicia y Lanús. Quedó, pero no estaba seguro. Y su papá lo convenció no solo de quedarse en Belgrano: le dio la mano, una palmada en la espalda, con la convicción de que no debía bajar la guardia.

Mariano Troilo lucha por la pelota con Ange-Yoan Bonny (14), mientras Lautaro Martínez observa la jugada detrás, en Inter - Parma, por la Serie A STEFANO RELLANDINI - AFP

“Ya no quería saber más nada del fútbol en ese entonces. Le rogaba a mi viejo que no me mandara más, porque no la pasaba bien. Todos jugaban, pero yo no. Él fue el que me aguantó, con mi vieja y mis abuelos. Fueron un gran sostén en mi vida”, contó en 2024, cuando además sentenció: “Tengo como referencia al Cuti Romero, me reflejo en él. Mi sueño es llegar a la selección y salir campeón del mundo como él”.

Semanas atrás, en una entrevista con LA NACION junto a otros cuatro argentinos que integran hoy Parma, el defensor recordó emocionado su encuentro con Lionel Messi en Ezeiza. “Fue una locura. Ver a Messi en persona, entrenarme con él... no caía”. En ese contexto también vivió una situación que recordó con algo de vergüenza: tiempo antes le había enviado mensajes al capitán tras la consagración en la Copa América 2021. “Le había mandado de todo cuando salió campeón. Después, cuando lo tuve ahí, me puse nervioso y no quería que viera los mensajes”, confesó entre risas. “Me iban a agarrar para la cargada”, agregó.