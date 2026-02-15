A qué hora juega Boca vs. Platense por el Torneo Apertura 2026 hoy

La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este domingo 15 de febrero con cuatro partidos y uno de ellos lo protagonizan Boca Juniors frente a Platense en el segundo turno de la jornada en la Bombonera con arbitraje de Sebastián Zunino, por el Grupo A.

El encuentro inicia a las 19.30 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Boca vs. Platense

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda muestra un nivel irregular, similar a lo que hizo en la temporada anterior, y ello encendió alarmas en un año donde tiene por delante la Copa Libertadores. Sin jugar bien pero con momentos de superioridad sobre sus rivales, le ganó a Deportivo Rietra 1 a 0 y a Newell’s 2 a 0 como local y perdió contra Estudiantes en La Plata y Véles en el barrio porteño de Liniers, ambos 2 a 1.

Más allá de que tiene muchas bajas por lesión -Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, Ander Herrera, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Milton Giménez-, el DT no encuentra la manera de hacer funcionar a su equipo. Ni siquiera la llegada de Santiago Ascacibar le permitió cambiar la cara a un elenco timorato y sin ideas que todavía no sabe qué pretende en el campo de juego.

Miguel Merentiel vuelve a ser el centrodelantero titular de Boca Juniors Gonzalo Colini

Caída la incorporación de Edwuin Cetré, el entrenador vuelve a hacer cambios en la ofensiva con respecto a la caída ante el Fortín y el único que se mantiene es Miguel Merentiel. Ángel Romero reemplaza a Kevin Zenón y el otro lugar, el de extremo derecho, se lo disputan Lucas Janson, quien se recuperó de una lesión muscular; Iker Zufiaurre y Tomás Aranda. En el mediocampo Williams Alarcón vuelve a estar desde el arranque por Milton Delgado.

El Calamar tuvo un buen inicio de campeonato, más allá de la caída frente a Independiente 1 a 0 en su última presentación. Antes, empató frente a Unión de Santa Fe 0 a 0 y doblegó a Instituto de Córdoba 2 a 1 y a Talleres 2 a 1 como visitante. Antes de perder con el Rojo, avanzó a la segunda ronda de la Copa Argentina con un triunfo 1 a 0 sobre Argentino de Monte Maíz.

Platense tuvo un buen inicio en el Torneo Apertura 2026 y quiere ratificarlo en la Bombonera

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.66 contra 6.03 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.60.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en agosto de 2024 por La Liga Profesional de ese año y ganó Platense 1 a 0 en Vicente López con anotación de Mateo Pellegrino. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en el Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.