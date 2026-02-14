Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este domingo desde las las 17.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Gimnasia La Plata y Estudiantes de La Plata se enfrentan este domingo desde las 17.00h en el estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Gimnasia La Plata viene de perder ante Barracas Central por 2-0 mientras que Estudiantes de La Plata llega de ganar ante Deportivo Riestra por 1-0. Gimnasia La Plata suma 6 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes de La Plata tiene 8 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata
- Hora: las 17.00h
- Partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026
- ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Gimnasia La Plata y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
Otras noticias de Clásico de La Plata
Clásico de La Plata. Gimnasia vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
¡Dónde la puso! Otro golazo de Nicolás Barros Schelotto: Gimnasia pasó de los reclamos del hincha al festejo grande
Estudiantes, finalista. Entró por la ventana a los playoffs, se adueñó del clásico y ahora golpea las puertas de la gloria
- 1
En qué canal pasan River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 2
Fechas del Mundial 2026: inauguración, grupos y qué día se juega la final
- 3
River extravió el juego, perdió la solidez defensiva y suma derrotas que arrastran a gestos de nerviosismo en Gallardo
- 4
La agenda de la TV del viernes: el torneo Apertura, ensayos de la F1, ligas de Europa y el Argentina Open