Cuándo juega Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026

Este domingo, desde las 19.30 (horario argentino), Boca y Platense se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. Viene de perder 2 a 1 con Vélez, como visitante, por un doblete de Matías Pellegrini (el juvenil Iker Zufiaurre descontó para el equipo de la Ribera en tiempo de descuento).

Platense quiere volver a festejar, pero tendrá enfrente un rival de peso como Boca Platense

El Calamar, por su parte, está quinto en la clasificación general con siete unidades (dos triunfos, una igualdad y una caída). En la última jornada fue derrotado 1 a 0 por Independiente en el estadio Ciudad de Vicente López por un gol de Santiago Montiel. En este 2026 disputará la Copa Libertadores por primera vez, a la que se clasificó tras ganar el Apertura 2025. Por este motivo, necesita encontrar su mejor versión antes del debut en el certamen, programado para abril.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de junio de 2024, en el marco de la cuarta fecha de la Liga Profesional. En esa ocasión, Platense se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local.

Boca vs. Platense: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 15 de febrero.

: Domingo 15 de febrero. Hora : 19.30 (horario argentino).

: 19.30 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Sebastián Zunino.

: Sebastián Zunino. TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.62 contra los 6.39 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.61.

Posibles formaciones