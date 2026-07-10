Jürgen Klopp relató el viaje en avión privado con Kylian Mbappé y su familia para convencerlo de jugar en Liverpool

En el estadio de Boston la alegría era toda francesa. Les Bleus acababan de vencer 2-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y sus jugadores festejaban. Saludaban. Se abrazaban. Uno de esos encuentros se dio de manera espontánea entre Kylian Mbappé, capitán de los galos, y Jürgen Klopp, entrenador alemán que comenta los partidos de la Copa del Mundo para una señal de su país. Delantero y DT nunca compartieron vestuario. Pero estuvieron muy cerca en 2017. Y lo contó el propio Klopp.

Luego del partido, en una charla televisada junto al exdefensor Mats Hümmels y al periodista germano Johannes B. Kerner, Klopp comenzó: “La [de Mbappé fue la] transferencia no consumada más cara en la que invertimos [en Liverpool]. Volamos desde Liverpool a Blackpool y de ahí hasta Niza. En Niza, toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así“, recordó Klopp.

Jürgen Klopp, exentrenador de Liverpool y actual comentarista de TV durante el Mundial 2026, abraza a Kylian Mbappé luego de la victoria de Francia por 2-0 ante Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo Martin Meissner - AP

“¿Un avión tan grande?“, preguntó Kerner. ”Sí, sí, realmente nos lucimos. Luego volamos en círculos, hablamos con la familia, comimos buena comida“, le respondió Klopp. El diálogo siguió. ”¿Comieron en el avión?“, consultó Kerner. ”Sí“, asintió Klopp. Ahí, el periodista entendió un poco más: la charla (que en realidad era una negociación para convencer a Mbappé y su madre, que es su agente, de firmar por el Liverpool) debía ser de incógnito. Para eso, nada mejor que hacerla en el aire.

“¿No querían que los vieran?“, inquirió entonces Kerner. ”No podíamos ser vistos", recordó Klopp, reafirmando que se trataba de una negociación de incógnito. “¿Subieron al avión y sólo volaron en círculos", continuó el periodista Kerner, algo incrédulo. Y el remate de Klopp fue lo mejor de toda la charla: “Volamos en círculos. Fue fantástico. Y luego se fue a París“, cerró con una sonrisa que iba de una punta a la otra de su rostro.

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Jürgen Klopp y la anécdota de cuando intentó fichar a Kylian Mbappé para el Liverpool desde el Mónaco:



🗣️ Klopp: La transferencia no consumada más cara en la que invertimos [Liverpool]. Volamos desde Blackpool hasta Niza. En Niza, toda la familia Mbappé subió a… — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 9, 2026

En 2017, Mbappé ya era el joven prodigio del fútbol francés. Y una de las apariciones más fulgurantes del panorama europeo. Tenía apenas 18 años y, con sus goles, contribuyó a que Mónaco, su equipo, llegara a las semifinales de la Champions. El hoy capitán de la selección francesa anotó tres de los seis goles de su equipo en el 6-3 global por los cuartos de final ante el Dortmund alemán. Mbappé poco pudo hacer en las semifinales: la Juventus italiana derrotó a Mónaco por un global de 4-1, pero el joven nacido en las afueras de París ya había dejado su marca. En aquella temporada 16/17, Mbappé anotó 26 goles en 44 partidos en todas las competiciones. Y el club monegasco ganó la Ligue 1.

Klopp, por su parte, llevaba año y medio dirigiendo a Liverpool, adonde había llegado en octubre de 2015 desde el Dortmund alemán. En la temporada 15-16, su Liverpool terminó subcampeón de la Europa League. Sus mejores años en la ciudad de los Beatles llegarían después. Y a pesar del frustrado pase de Mbappé, que terminó firmando con PSG: un año a préstamo y una obligación de compra de ¡180 millones de euros! Fue el segundo pase más caro de la historia, sólo superado por el de Neymar desde Barcelona hasta el gigante francés: 222 millones de la moneda ecuménica en aquel 2017.

Mbappé, sobre su molestia física: “Estoy bien”

En las declaraciones post-partido ante Marruecos, Mbappé no habló de Klopp, pero sí se refirió a la llegada de Francia a las semifinales del Mundial 2026, el objetivo primario de Les Bleus. “Estamos en las semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo y ver el partido de mañana para saber contra quién vamos a jugar”, dijo Mbappé en declaraciones al canal M6.

El capitán francés destacó la importancia de mantener la concentración después de la victoria sobre los marroquíes, y habló de la molestia que forzó su salida del campo de juego. “Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos, así que yo salgo y él entra. Ha entrado muy bien, incluso podría haber marcado, así que es muy positivo”.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Kylian Mbappe #10 of France celebrates victory with Didier Deschamps, Head Coach of France, after the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images) Tullio Puglia - FIFA - FIFA

Mbappé explicó que Francia mantiene intacta su ambición y que la única forma de pensar en relajarse será después de alcanzar el objetivo: “No sé si es una misión, quizás creo que es el término más fácil de usar. Creo que nosotros somos conscientes de que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Mientras no lo hayamos hecho, no veo por qué habría que relajarse”.

El capitán francés también se refirió a la eliminación de su amigo Achraf Hakimi, el lateral marroquí con el que compartió vestuario en Paris Saint-Germain, y reconoció que la situación será diferente cuando ambos vuelvan a encontrarse después del Mundial: “Estoy aquí para ganar y él también estaba aquí para ganar. Es un amigo muy cercano para mí, pero aquí no hay sentimientos”.

La celebración de Kylian Mbappé tras la victoria de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images North America

Por cómo celebró después del partido y en función de la forma en la que le había anticipado a su entrenador que tenía dolores en el tobillo, se presume que Kylian estará en condiciones de recuperarse para jugar la semifinal el martes próximo en Dallas.

Los números de Kiki son impactantes: tiene 8 goles en la actual edición y, además, es el segundo máximo artillero de la historia de las Copas del Mundo, con 20 conquistas (sólo lo supera Messi, con 21). Al igual que en Rusia 2018 y Qatar 2022, ya se garantizó estar hasta la última semana de la competencia. Y va por más.