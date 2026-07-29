Cómo va River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026

Gimnasia de La Plata y River ya se enfrentan en el marco de la fecha 2 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscan la recuperación después de un comienzo con el pie izquierdo. El partido se disputa en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Transcurridos los primeros 25′, empatan 0 a 0.

El Lobo debutó con una derrota 2 a 1 ante Racing como visitante por los goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo (Bautista Barros Schelotto empató transitoriamente para el equipo dirigido por Ariel ‘Pata’ Pereyra). El Millonario, por su parte, dejó una deslucida imagen ante Barracas Central en el estadio Monumental y cayó por la mínima diferencia por un tanto de Gonzalo Morales, quien días después fue apartado del plantel por una denuncia por violencia de género.

Gimnasia no pudo con Racing en el Cilindro, pero quiere dar el golpe ante River en el Bosque JUAN MANUEL BAEZ

Gimnasia de La Plata vs. River: cómo ver online

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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De cara a este compromiso, el DT de River, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, realizó cuatro modificaciones en el once inicial para dejar atrás la floja actuación de la jornada inicial. Fausto Vera le dejó su lugar al uruguayo Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra salió para que debute como titular el refuerzo estrella Ángel Correa, Lucas Beltrán reemplazó a Rafael Santos Borré y el juvenil Joaquín Freitas ingresó por Facundo Colidio.

Ángel Correa y su debut como titular en River; el 'Chacho' Coudet lo puso como enganche Gonzalo Colini

El ‘Pata’ Pereyra, por su parte, dispuso de tres cambios con respecto al equipo que cayó ante Racing. Dos de ellos son por lesión: Jeremías Merlo por Juan José Pérez y Alexis Steimbach por Marcelo ‘Chelo’ Torres, lo que obliga a pasar de un 4-4-2 a un 4-2-3-1. Además, Enzo Martínez entró por Gonzalo Errecalde en la zaga central debido a que ya cumplió una fecha de suspensión.

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