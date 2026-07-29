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Gimnasia La Plata vs. River, en vivo por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, ambos equipos buscan su primera victoria en el campeonato

Nicolás Otamendi conduce con la pelota ante Gimnasia
Nicolás Otamendi conduce con la pelota ante GimnasiaNacho Amiconi

Correa exigió por primera vez al arquero

River generó el primer remate al arco del partido. Ángel Correa encaró de derecha hacia el centro, dejó a dos rivales en el camino y definió como pudo después de que la pelota le quedara algo atrás. El disparo salió sin potencia y terminó en las manos de Nelson Insfrán.

Ángel Correa domina la pelota
Ángel Correa domina la pelotaNacho Amiconi

Gimnasia empareja el desarrollo

Después de un comienzo dominado por River, Gimnasia logró adelantarse algunos metros y empezó a inquietar con rápidas transiciones. El equipo platense encontró espacios para salir de contraataque y también generó peligro a través de dos tiros de esquina consecutivos.

Eduardo Coudet dando indicaciones en su vuelta al banco de River tras la suspensión
Eduardo Coudet dando indicaciones en su vuelta al banco de River tras la suspensiónNacho Amiconi

River domina, Gimnasia espera

River mantiene la iniciativa y busca romper la resistencia de Gimnasia con presión alta y circulación de la pelota cerca del área rival. El conjunto platense apuesta a recuperar y salir rápido de contraataque cuando encuentra espacios. El desarrollo se volvió más cortado en los últimos minutos por una sucesión de infracciones que interrumpieron el ritmo del partido.

Ignacio Miramón y Lucas Silva pelean por la pelota aérea
Ignacio Miramón y Lucas Silva pelean por la pelota aéreaNacho Amiconi

Llegadas para los dos

River volvió a acercarse con una acción individual de Ángel Correa, que encaró por la derecha y definió con un remate que se fue muy arriba. En la respuesta, Gimnasia aprovechó una pérdida en la mitad de la cancha, pero Ignacio Fernández remató por encima del travesaño cuando tenía espacio para definir. El conjunto platense volvió a inquietar instantes después con un cabezazo cruzado de Agustín Auzmendi que pasó muy cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

Ángel Correa se saluda con Joaquín Freitas
Ángel Correa se saluda con Joaquín FreitasNacho Amiconi

River impone las condiciones

El equipo de Eduardo Coudet asumió el protagonismo desde el comienzo y juega instalado en campo rival. Presiona alto, recupera rápido la pelota y no deja que Gimnasia pueda salir con claridad desde la mitad de la cancha.

Comenzó el partido

Luego del humo celeste y blanco y los fuegos artificiales, River y Gimnasia pusieron en juego el partido que se disputa en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet busca recuperarse tras un inicio de semestre con dos derrotas consecutivas.

El homenaje a la selección en la previa
El homenaje a la selección en la previaNacho Amiconi

Los equipos realizan la entrada en calor

River y Gimnasia ya están sobre el campo de juego del estadio Juan Carmelo Zerillo para completar los movimientos previos al comienzo del partido. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura, comenzará a las 19.15.

Nicolás Otamendi en la entrada en calor con River
Nicolás Otamendi en la entrada en calor con RiverNacho Amiconi

La formación confirmada de Gimnasia

Ariel Pereyra confirmó el equipo para recibir a River en el Bosque. Gimnasia formará con Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Alexis Steimbach, Ignacio Fernández (c), Jeremías Merlo; y Agustín Auzmendi.

La formación confirmada de River

Eduardo Coudet confirmó el equipo para visitar a Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Clausura, con cuatro cambios respecto al último partido. River formará con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi (c), Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri; Tomás Galván, Ángel Correa, Joaquín Freitas; y Lucas Beltrán.

El contexto de River antes de visitar a Gimnasia

River atraviesa un inicio de semestre complicado. Acumula tres derrotas consecutivas. Aunque la dirigencia sostiene el respaldo a Eduardo Coudet, que hoy volverá a estar en el banco de suplentes tras la fecha de suspensión, y descarta evaluar su continuidad “partido a partido”, el equipo necesita una reacción futbolística y un triunfo que le permita recuperar confianza. Mientras el mercado de pases sigue abierto en busca de nuevos refuerzos, el plantel también espera una definición sobre la situación de Germán Pezzella. Entre los referentes existe malestar por la decisión de marginar al defensor y algunos futbolistas impulsan una charla para intentar revertir esa medida.

Homenaje a la selección argentina en La Plata

En la previa del partido se desplegará una bandera de “gracias selección” y otra que dice “las Malvinas son argentinas”.

Así se prepara el Bosque en la previa del partido
Así se prepara el Bosque en la previa del partidoIgnacio Amiconi

River estrena su nueva camiseta

El equipo de Eduardo Coudet utilizará por primera vez la nueva camiseta titular, presentada por el club para la temporada 2026/27. Será el estreno oficial del modelo en el encuentro frente a Gimnasia, en La Plata.

Gimnasia también quiere recuperarse en La Plata

El conjunto platense debutó con una derrota por 2-1 ante Racing en Avellaneda. Para este compromiso no contará con Marcelo Torres, que sufrió una lesión tras fallar un penal en el estreno.

Mateo Seoane persigue a Santiago Solari en el Cilindro
Mateo Seoane persigue a Santiago Solari en el CilindroJUAN MANUEL BAEZ

River busca reaccionar tras un inicio complicado

El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará dejar atrás un arranque de semestre adverso. Primero cayó 3-1 frente a Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina, y luego perdió 1-0 con Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura, en el Monumental.

El plantel de River tras la derrota en el debut como local
El plantel de River tras la derrota en el debut como localGonzalo Colini

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Gimnasia - River

River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, de La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Leandro Rey Hilfer será el árbitro del encuentro, que contará con transmisión de ESPN Premium. Además, todo el minuto a minuto estará disponible por este medio.

Por Augusto Sanz
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