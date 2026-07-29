Gimnasia La Plata vs. River, en vivo por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

River atraviesa un inicio de semestre complicado. Acumula tres derrotas consecutivas. Aunque la dirigencia sostiene el respaldo a Eduardo Coudet, que hoy volverá a estar en el banco de suplentes tras la fecha de suspensión, y descarta evaluar su continuidad “partido a partido”, el equipo necesita una reacción futbolística y un triunfo que le permita recuperar confianza. Mientras el mercado de pases sigue abierto en busca de nuevos refuerzos, el plantel también espera una definición sobre la situación de Germán Pezzella. Entre los referentes existe malestar por la decisión de marginar al defensor y algunos futbolistas impulsan una charla para intentar revertir esa medida.