Gimnasia La Plata vs. River, en vivo por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido
En el estadio Juan Carmelo Zerillo, ambos equipos buscan su primera victoria en el campeonato
Correa exigió por primera vez al arquero
River generó el primer remate al arco del partido. Ángel Correa encaró de derecha hacia el centro, dejó a dos rivales en el camino y definió como pudo después de que la pelota le quedara algo atrás. El disparo salió sin potencia y terminó en las manos de Nelson Insfrán.
Gimnasia empareja el desarrollo
Después de un comienzo dominado por River, Gimnasia logró adelantarse algunos metros y empezó a inquietar con rápidas transiciones. El equipo platense encontró espacios para salir de contraataque y también generó peligro a través de dos tiros de esquina consecutivos.
River domina, Gimnasia espera
River mantiene la iniciativa y busca romper la resistencia de Gimnasia con presión alta y circulación de la pelota cerca del área rival. El conjunto platense apuesta a recuperar y salir rápido de contraataque cuando encuentra espacios. El desarrollo se volvió más cortado en los últimos minutos por una sucesión de infracciones que interrumpieron el ritmo del partido.
Llegadas para los dos
River volvió a acercarse con una acción individual de Ángel Correa, que encaró por la derecha y definió con un remate que se fue muy arriba. En la respuesta, Gimnasia aprovechó una pérdida en la mitad de la cancha, pero Ignacio Fernández remató por encima del travesaño cuando tenía espacio para definir. El conjunto platense volvió a inquietar instantes después con un cabezazo cruzado de Agustín Auzmendi que pasó muy cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.
River impone las condiciones
El equipo de Eduardo Coudet asumió el protagonismo desde el comienzo y juega instalado en campo rival. Presiona alto, recupera rápido la pelota y no deja que Gimnasia pueda salir con claridad desde la mitad de la cancha.
Comenzó el partido
Luego del humo celeste y blanco y los fuegos artificiales, River y Gimnasia pusieron en juego el partido que se disputa en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet busca recuperarse tras un inicio de semestre con dos derrotas consecutivas.
Los equipos realizan la entrada en calor
River y Gimnasia ya están sobre el campo de juego del estadio Juan Carmelo Zerillo para completar los movimientos previos al comienzo del partido. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura, comenzará a las 19.15.
La formación confirmada de Gimnasia
Ariel Pereyra confirmó el equipo para recibir a River en el Bosque. Gimnasia formará con Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Alexis Steimbach, Ignacio Fernández (c), Jeremías Merlo; y Agustín Auzmendi.
📋 ¡Así forma Gimnasia!— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) July 29, 2026
Seguí el partido por ESPN Premium
Pack Fútbol - https://t.co/g8hZiVBrgJ#TorneoMercadoLibre pic.twitter.com/g1zGwrNE9W
La formación confirmada de River
Eduardo Coudet confirmó el equipo para visitar a Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Clausura, con cuatro cambios respecto al último partido. River formará con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi (c), Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri; Tomás Galván, Ángel Correa, Joaquín Freitas; y Lucas Beltrán.
📋✔️ Los 11 de River para esta tarde frente a Gimnasia en La Plata ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/8JJro9VPe3— River Plate (@RiverPlate) July 29, 2026
El contexto de River antes de visitar a Gimnasia
River atraviesa un inicio de semestre complicado. Acumula tres derrotas consecutivas. Aunque la dirigencia sostiene el respaldo a Eduardo Coudet, que hoy volverá a estar en el banco de suplentes tras la fecha de suspensión, y descarta evaluar su continuidad “partido a partido”, el equipo necesita una reacción futbolística y un triunfo que le permita recuperar confianza. Mientras el mercado de pases sigue abierto en busca de nuevos refuerzos, el plantel también espera una definición sobre la situación de Germán Pezzella. Entre los referentes existe malestar por la decisión de marginar al defensor y algunos futbolistas impulsan una charla para intentar revertir esa medida.
Homenaje a la selección argentina en La Plata
En la previa del partido se desplegará una bandera de “gracias selección” y otra que dice “las Malvinas son argentinas”.
River estrena su nueva camiseta
El equipo de Eduardo Coudet utilizará por primera vez la nueva camiseta titular, presentada por el club para la temporada 2026/27. Será el estreno oficial del modelo en el encuentro frente a Gimnasia, en La Plata.
✔️ El 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 para esta tarde ⚪🔴⚪— River Plate (@RiverPlate) July 29, 2026
▶️ https://t.co/wxLLqynfn7 pic.twitter.com/mtw250gOeq
Gimnasia también quiere recuperarse en La Plata
El conjunto platense debutó con una derrota por 2-1 ante Racing en Avellaneda. Para este compromiso no contará con Marcelo Torres, que sufrió una lesión tras fallar un penal en el estreno.
River busca reaccionar tras un inicio complicado
El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará dejar atrás un arranque de semestre adverso. Primero cayó 3-1 frente a Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina, y luego perdió 1-0 con Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura, en el Monumental.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Gimnasia - River
River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, de La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Leandro Rey Hilfer será el árbitro del encuentro, que contará con transmisión de ESPN Premium. Además, todo el minuto a minuto estará disponible por este medio.
- 1
La situación de Coudet en River: no hay plazos, pero crece la urgencia y un pedido por Pezzella
- 2
Una encuesta mostró cómo procesaron los argentinos la derrota en la final del Mundial: un tercio busca explicaciones en teorías conspirativas
- 3
El insólito gol que recibió Santos a los 18 segundos: de una fallida jugada preparada al blooper
- 4
Rosario Central le envió una carta documento al canciller Quirno para que se disculpe