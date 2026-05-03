Estudiantes venció a Platense, quedó primero y se garantizó definir en UNO hasta las semifinales

Platense no se jugaba más que sumar tres puntos en su casa para alegría de su gente, y Estudiantes de La Plata tenía la posibilidad de terminar como el mejor de la zona A del torneo Apertura. Este Pincha de carácter rebelde quedó obligado a ganar en la noche del sábado por el triunfo vespertino de Boca en Santiago del Estero (2-1 sobre Central Córdoba), y el León lo logró con autoridad: 2-0, por goles de Alexis Castro y Lucas Alario.

Se trató de un choque entre los últimos dos campeones, conocedores, por cierto, de que no es necesario terminar primero antes de los playoffs: el Calamar levantó el trofeo en el último Apertura desde la sexta posición en la etapa regular, y Estudiantes conquistó el Clausura desde la octava y última de acceso. Ambos ganaron todos los duelos como visitantes en las llaves que los condujeron a la corona. Sin embargo, el equipo dirigido por Alexander Medina fue por todo en Vicente López, lejos de especulaciones.

José 'Principito' Sosa supera a Pablo Ferreira; Estudiantes hizo diferencia en la mitad final por la jerarquía de su plantel. Fotobaires

Ante un rival que, pese a una extensa racha vacía de victorias (ahora, de diez partidos) y a que no se había impuesto en su cancha en el plano local en los cinco juegos más recientes, no deja de ser aquél que en la Copa Libertadores es escolta de Corinthians por haber ganado dos encuentros sobre tres (cayó en Buenos Aires frente al Timão). Entonces, el de Vicente López era en cierta forma un duelo copero. Y así lo hizo sentir el anfitrión en el primer tiempo.

El cuadro platense comenzó mejor, más encendido en el cuarto de hora inicial, con oportunidades y hasta un gol extraño de Edwin Cetré, aunque anulado correctamente por fuera de juego. Hasta que, a mediados de la mitad inaugural, los entrenados por Walter Zunino se despertaron y empezaron no solo a jugar, sino también a incomodar al arquero Fabricio Iacovich, que debió responder ante remates de media distancia de Gonzalo Lencina y Guido Mainero. En otra ocasión no tuvo nada por hacer: a los 44 minutos, un zurdazo cruzado de Juan Gauto superó su achique e impactó contra un palo.

La dedicatoria de los jugadores de Estudiantes después del primer gol a Adolfo Gaich, que quedó de baja a último momento por la pérdida de un familiar. Fotobaires

Así terminó el primer capítulo. Casi un partido. Porque al reanudar, Estudiantes cambió el desarrollo. Jugó de manera muy diferente, imponiendo al máximo la clase de sus hombres. A excepción de un cabezazo de Mateo Mendía, el dominio total fue del conjunto pincharrata.

Castro y Cetré crecieron en el juego y en creación de situaciones de gol; Alario, autor de otro tanto anulado, anunció que estaría al acecho. Y a los 25 minutos llegó la apertura del marcador, con un gol que empezó en el arco: sacó Iacovich, peinó el ingresado Mikel Amondarain y el colombiano hizo le hizo una asistencia top a ‘Pucho’ Castro; el volante controló y definió a un ángulo. En el festejo se agruparon y posaron con la camiseta de Adolfo Gaich, que sufrió la pérdida de un familiar y se ausentó.

Tan fuerte fue el golpe para el local que nunca llegó a reponerse. Incluso, apenas siete minutos pasaron hasta el segundo tanto, que sentenció el ganador: Cetré cortó de forma sensacional un tiro libre hacia al fondo del área chica, donde el zaguero Santiago Núñez rescató la pelota hacia el medio de forma notable para que hiciera un pase a la red ‘Pipa’ Alario, que no convertía desde el 20 de diciembre, aquel día jornada de su doblete contra el propio Platense para levantar el Trofeo de Campeones en San Nicolás.

Compacto de Platense 0 vs. Estudiantes 2

Lejos de relajarse, Estudiantes pudo hacer un tercer gol. A la vez, se llevó una preocupación: Cetré, de tarea destacada, dejó el campo por una dolencia en una rodilla por un golpe contra el suelo.

Estudiantes acumuló 31 puntos, finalizó puntero de la zona A y comenzará los playoffs como el equipo dueño de la valla menos vencida: 7 goles en 16 compromisos. Planea volver a hacer sentir su rugido rebelde, pero en adelante, siempre en su casa, salvo en la final.