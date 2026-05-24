A qué hora juega hoy River vs. Belgrano y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

El encuentro que definirá al primer campeón de la temporada del fútbol argentino se disputa este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes
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River y Belgrano se enfrentan este domingo en el marco de la gran final del Torneo Apertura 2026. El encuentro definitorio está programado para las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión televisiva de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
El Millonario se metió en la definición del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras eliminar a Rosario Central en semifinales. El encuentro, que se disputó en el Monumental, finalizó 1 a 0 a favor del local con un gol de penal de Facundo Colidio. Desde la llegada de Eduardo Coudet al banco de suplentes en lugar de Marcelo Gallardo, acumula 11 triunfos, tres empates (uno de ellos, ante San Lorenzo en los octavos de final del Apertura, con posterior triunfo por penales) y apenas dos derrotas.
El Pirata, por su parte, dejó en el camino a Argentinos Juniors por penales luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Nicolás Fernández -B- y Facundo Jainikoski -AJ-. Es la primera vez en la historia que el equipo cordobés disputa una definición de Primera División y, además, persigue otro sueño que en años anteriores parecía utópico: disputar el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, la Copa Libertadores, boleto al que se accede por ser campeón de este certamen.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de abril de este año, por la 13° fecha del Torneo Apertura en curso. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria como local con un contundente 3 a 0 gracias a un doblete de Tomás Galván y un tanto de Colidio. El equipo del barrio porteño de Núñez ganó los últimos tres encuentros frente a Belgrano, que solo festejó en dos de las últimas 10 veces que se cruzaron.
River vs. Belgrano: todo lo que hay que saber
- Final del Torneo Apertura 2026.
- Día: Domingo 24 de mayo.
- Hora: 15.30 (horario argentino).
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
River vs. Belgrano: cómo ver online
La final está programada para este domingo a las 15.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
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