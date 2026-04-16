Historial de River vs. Boca: quién domina el Superclásico

El Millonario y el xeneize se cruzarán por 266° vez este domingo a las 17, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026
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River y Boca se enfrentan este domingo en el Monumental, a partir de las 17, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Un dato llamativo en los cruces recientes entre ambos es que hubo un ganador en los últimos cuatro partidos -celebraron dos veces cada uno- y que no empatan desde hace dos años. La última vez que se vieron las caras fue el 9 de noviembre de 2025, por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
Con respecto a ese último compromiso, ambos equipos realizarán variantes, algunas obligadas por altas o bajas en los planteles y otras por decisión del cuerpo técnico correspondiente. En el local, ya no está Marcelo Gallardo como DT y Eduardo Coudet afrontará su primer Superclásico como entrenador. En cuanto a los jugadores, apenas repetirían titularidad cinco jugadores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Sebastián Driussi.
En el visitante, Claudio Ubeda sigue estando al mando del plantel y tendría en mente volver a poner desde al arranque a seis de los futbolistas que superaron a River a fines del año pasado: Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel. El ‘Changuito’, por su parte, fue la gran figura en el último Superclásico, pero por diversas lesiones perdió terreno y, en la actualidad, es suplente de la joya Tomás Aranda.
Historial del Superclásico
Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.
- Por ligas nacionales, apartado en el que se agregará el partido del domingo, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.
- Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.
- En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el combinado de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 ocasiones.
Los últimos cinco Superclásicos
- 9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.
- 27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.
- 21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0-1 River
- 21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2-3 Boca.
- 25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1-1 Boca.
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