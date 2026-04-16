LA NACION

Historial de River vs. Boca: quién domina el Superclásico

El Millonario y el xeneize se cruzarán por 266° vez este domingo a las 17, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
En el último partido entre Boca y River, disputado a fines del 2025 en la Bombonera, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0
En el último partido entre Boca y River, disputado a fines del 2025 en la Bombonera, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0Manuel Cortina

River y Boca se enfrentan este domingo en el Monumental, a partir de las 17, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Un dato llamativo en los cruces recientes entre ambos es que hubo un ganador en los últimos cuatro partidos -celebraron dos veces cada uno- y que no empatan desde hace dos años. La última vez que se vieron las caras fue el 9 de noviembre de 2025, por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Exequiel Zeballos fue la gran figura de Boca en el último triunfo ante River
Exequiel Zeballos fue la gran figura de Boca en el último triunfo ante RiverAníbal Greco - La Nación

Con respecto a ese último compromiso, ambos equipos realizarán variantes, algunas obligadas por altas o bajas en los planteles y otras por decisión del cuerpo técnico correspondiente. En el local, ya no está Marcelo Gallardo como DT y Eduardo Coudet afrontará su primer Superclásico como entrenador. En cuanto a los jugadores, apenas repetirían titularidad cinco jugadores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Sebastián Driussi.

En el visitante, Claudio Ubeda sigue estando al mando del plantel y tendría en mente volver a poner desde al arranque a seis de los futbolistas que superaron a River a fines del año pasado: Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel. El ‘Changuito’, por su parte, fue la gran figura en el último Superclásico, pero por diversas lesiones perdió terreno y, en la actualidad, es suplente de la joya Tomás Aranda.

Claudio Ubeda afrontará un nuevo Superclásico como DT de Boca; la última vez logró imponer condiciones
Claudio Ubeda afrontará un nuevo Superclásico como DT de Boca; la última vez logró imponer condicionesNatacha Pisarenko - AP

Historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

  • Por ligas nacionales, apartado en el que se agregará el partido del domingo, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.
  • Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.
  • En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el combinado de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 ocasiones.

Los últimos cinco Superclásicos

  • 9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.
  • 27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.
  • 21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0-1 River
  • 21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2-3 Boca.
  • 25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1-1 Boca.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 14
    1

    Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 14

  2. Un club emblemático del ascenso, fundado en 1948, pide auxilio tras recibir un embargo multimillonario
    2

    Sacachispas pidió un auxilio financiero tras recibir un embargo de casi $100.000.000

  3. Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”
    3

    Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”

  4. Con un Musso imperial, Atlético de Madrid eliminó a Barcelona en una serie intensa en la Champions
    4

    Atlético de Madrid cayó 2 a 1 ante Barcelona, pero se clasificó a la semifinal de la Champions League