Darío Herrera, el árbitro del Superclásico: estos son sus antecedentes en los River vs. Boca que dirigió

La Liga Profesional (LPF) anunció este martes que el árbitro del Superclásico del Torneo Apertura 2026 entre River y Boca Juniors, programado para el próximo domingo en el estadio Monumental, será Darío Herrera, uno de los designados por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para el Mundial 2026 junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez.

El experimentado juez, de 41 años, tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi mientras que en el VAR estarán Hector Paletta y Sebastián Habib.

La terna arbitral para el Superclásico entre River y Boca

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Sebastián Habib.

Herrera impartió justicia en seis Superclásicos y el saldo favorece al xeneize con tres triunfos. No obstante, la última vez que dirigió el Millonario consiguió su única victoria y fue en la Liga Profesional 2023 1 a 0 en el Monumental con el recordado penal de Miguel Borja sobre el final.

En 2015, además, estuvo en el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores que pasó a la historia por el gas pimienta que un hincha de Boca arrojó a los jugadores de River cuando regresaban a la cancha del entretiempo. Ese cotejo se suspendió cuando iba 0 a 0 y, luego, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le dio la clasificación al conjunto rojo y blanco.

Los Superclásicos que dirigió Herrera

14 de mayo de 2015: Boca Juniors 0-0 River Plate – Octavos de final de la Copa Libertadores 2015 -vuelta- (encuentro suspendido por el gas pimienta).

– Octavos de final de la Copa Libertadores 2015 -vuelta- (encuentro suspendido por el gas pimienta). 13 de septiembre de 2015: River Plate 0-1 Boca Juniors – Torneo de Primera División 2015.

– Torneo de Primera División 2015. 24 de abril de 2016: Boca Juniors 0-0 River Plate – Torneo de Primera División 2016.

– Torneo de Primera División 2016. 11 de septiembre de 2022: Boca Juniors 1-0 River Plate – Liga Profesional 2022.

– Liga Profesional 2022. 7 de mayo de 2023: River Plate 1-0 Boca Juniors – Liga Profesional 2023.

– Liga Profesional 2023. 20 de marzo de 2022: River Plate 0-1 Boca Juniors – Copa de la Liga 2022.

La previa del Superclásico N° 266

El Superclásico N° 266 de la historia está programado para el domingo 19 de abril a las 17 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Se trata del encuentro más importante que afrontarán ambos clubes en abril en medio de una intensa seguidilla de partidos que puede marcar el rumbo de ambos en la temporada 2026 que se interrumpirá en junio y julio por el Mundial 2026.

El Millonario marcha segundo en la zona B con 26 puntos producto de ocho triunfos, dos empates y tres caídas y ya está clasificado a octavos de final. Desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica en lugar de Marcelo Gallardo, ganó los cinco partidos que disputó por el certamen local.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda está cuarto en el Grupo A con 21 unidades gracias a cinco victorias, seis igualdades y dos derrotas. En caso de ganarle a domicilio a su máximo rival, puede clasificarse a los playoffs si se le dan otros resultados y es máximo objetivo que el afrontará el partido, además querer estirar la ventaja en el historial entre sí.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante

El River vs. Boca del fin de semana no es el único de la temporada. Teniendo en cuenta que conforman diferentes grupos, en caso de avanzar a los playoffs pueden cruzarse en un encuentro eliminatorio. De no hacerlo, el segundo choque entre sí será en el Torneo Clausura 2026, también en la fecha 15, pero en la Bombonera.

El historial

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones. La última vez en el Monumental fue triunfo del local por 2 a 1.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos