Dónde ver y a qué hora es el Superclásico River vs. Boca

Este domingo, la atención principal del fútbol argentino se posicionará en el River vs. Boca que tendrá lugar en el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, que significará la 266 vez de ambos equipos. Los dos clubes más representativos del país se verán las caras en el Superclásico, el partido más trascendental de cada temporada, por el interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Todos los detalles del antes, durante y pos encuentro se pueden seguir en canchallena.com.

El River vs. Boca iniciará a las 17 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de los dos canales que habitualmente tienen los derechos: TNT Sports e ESPN Premium. Para acceder a ellos es necesario ser cliente de un cableoperador como Flow, Telecentro Play o DGO y tener contratado el “Pack Fútbol”. De esta manera, ambos canales también se pueden sintonizar de manera online.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante

La previa promete un partidazo. En mucho tiempo, los dos clubes llegan en un muy buen momento y después de ganar entresemana en las copas Sudamericana y Libertadores. El Millonario no pierde desde hace nueve partidos y el xeneize desde hace 12. A su vez, los dos están muy bien posicionados de cara a los playoffs del Torneo Apertura.

De cara a este compromiso, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, DT de River, no podrá contar con Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron con molestias en el triunfo por 1 a 0 ante Carabobo este miércoles en la Sudamericana y cuyos partes médicos confirmaron esguince de rodilla y desgarro, respectivamente.

La ausencia más relevante para el entrenador millonario es la del 5 surgido en Argentinos Juniors, titular indiscutido desde la llega del DT a diferencia del enganche colombiano, que perdió algo de terreno y está siendo utilizado más como revulsivo en los segundos tiempos.

El reemplazante de Vera para el domingo no está claro, pero podría ser Kevin Castaño para mantener el esquema o Kendry Páez, figura contra Carabobo, para sumar a alguien con características ofensivas.

El arquero seguirá siendo Santiago Beltrán; en la defensa estarían los habituales titulares Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. El 5 será Aníbal Moreno y uno de los dos delanteros será Sebastián Driussi, de gran presente.

Las incógnitas están en la mitad de la cancha para ese lugar vacante de Fausto (Tomás Galván es una fija) y en el acompañante de Driussi en zona ofensiva, aunque Facundo Colidio estaría confirmado.

En Boca, el entrenador Claudio Ubeda tiene una baja de peso. Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la goleada por 3 a 0 ante Barcelona por Copa Libertadores. Su reemplazante será Leandro Brey.

El DT tendría en mente utilizar el mismo once que superó ampliamente a los ecuatorianos justamente en ese encuentro. De esta manera, seis de los futbolistas que superaron a River a fines del año pasado en el Torneo Clausura por 2 a 0 repetirían titularidad: Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel. Exequiel Zeballos, figura en ese último Superclásico, esperaría su lugar en el banco de suplentes.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en un Superclásico fue en la Bombonera y ganó el xeneize por 2 a 0 Aníbal Greco - La Nación

Historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregará el partido del domingo, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregará el partido del domingo, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el combinado de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 ocasiones.

Los últimos cinco Superclásicos

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0-1 River

21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2-3 Boca.

25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1-1 Boca.

Posibles formaciones