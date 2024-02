escuchar

Independiente recibe este sábado a Racing, en una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. El encuentro comienza a las 17 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Facundo Tello en el campo y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo llega al compromiso como líder del grupo A con 13 puntos, por lo que un triunfo frente a su gente lo dejaría encaminado hacia la clasificación a cuartos de final, ya con la mitad de la primera etapa disputada. La Academia, por su parte, se mantiene en el sexto lugar de la zona B, con una marcada irregularidad en el campeonato entre grandes actuaciones (4 a 1 vs. San Lorenzo y 4 a 0 vs. Newell’s) y otras derrotas sorpresivas en condición de local (1 a 0 vs. Unión y 2 a 0 vs. Godoy Cruz).

Carlos Tevez parece haberle encontrado la vuelta a un Independiente en crisis; lidera la zona A Independiente

En los últimos 10 clásicos, los dos clubes más importantes de Avellaneda tuvieron una paridad notoria (cinco triunfos para Racing, cuatro para Independiente y un empate), que se contradice con el historial general en el que el Rojo lidera con una amplia ventaja de 21 partidos en el plano local. Si se suman también los duelos internacionales y copas nacionales, el equipo que actualmente dirige el ex futbolista de Juventus y Manchester City y United, Carlos Tevez, tiene una ventaja de 19 encuentros ganados.

Independiente vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Sábado 24 de febrero.

Hora: 17.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Facundo Tello.

Independiente vs. Racing: cómo ver online

El derbi de Avellaneda está programado para este sábado a las 17 y será el que abra la fecha de clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2024. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports (se necesita tener contratado el “pack fútbol”). Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar ambas señales deportivas directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto de toda la jornada, con estadísticas actualizadas en tiempo real está siempre disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado ante su eterno rival. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.40 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.05.

Posibles formaciones

Independiente : Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Manuel Fedorco, Felipe Aguilar, Joaquín Laso, Damián Pérez; Lucas González, Iván Marcone, Federico Mancuello; Gabriel Ávalos y Alex Luna.

: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Manuel Fedorco, Felipe Aguilar, Joaquín Laso, Damián Pérez; Lucas González, Iván Marcone, Federico Mancuello; Gabriel Ávalos y Alex Luna. Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura o Santiago Solari, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero, Adrián Martínez y Maximiliano Salas o Roger Martínez.