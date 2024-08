A qué hora juega Racing vs. Independiente, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

Racing, que recientemente se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024, recibe este domingo a Independiente, alejado de las competencias internacionales y envuelto en una crisis institucional desde hace varios años, en una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez por la fecha 12 de la Liga Profesional 2024. El encuentro comienza a las 17 en el estadio Presidente Perón y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia marcha quinta en la tabla de posiciones de la LPF con 20 puntos, a tres del líder Huracán, y segundo en la Tabla Anual, con 44, a dos del puntero Vélez. En la última fecha derrotó por la mínima diferencia a Newell’s con un gol del colombiano Roger Martínez. El Rojo, por su parte, se ubica 18° con 14 unidades conseguidas en 11 partidos disputados, producto de tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Ganó los últimos dos partidos: 2 a 0 a Estudiantes de La Plata y 1 a 0 a Rosario Central.

Julio Vaccari empezó a acomodar el plantel e Independiente lleva dos triunfos consecutivos Gonzalo Colini

Racing vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Fecha 12 de la Liga Profesional 2024.

Día : Domingo 25 de agosto.

: Domingo 25 de agosto. Hora : 17.

: 17. Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Racing vs. Independiente: cómo ver online

El clásico se disputa este domingo en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa, además de tener contratado el “pack fútbol”). Por otro lado, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En la previa del clásico, la Liga Profesional organizó una conferencia de prensa con protagonistas de ambos equipos: Santiago Sosa, por el de Racing, y Joaquín Laso, por el de Independiente. Sosa afirmó que buscan el triunfo, pero que no lo “necesitan”: “Suma 3 puntos como cualquiera, pero es un partido distinto y nos puede dar un envión anímico (...) Nosotros queremos ganar, pero no lo veo como una necesidad”, comentó. El defensor del Rojo, por su parte, también se refirió a la diferencia entre un clásico y un encuentro ante otro rival, y destacó el presente de Independiente: “Venimos mejorando. A veces no importa cómo viene cada uno, pero nosotros venimos bien”, comentó.

Santiago Sosa (derecha) sería titular en el clásico y anticipó el duelo en conferencia JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones

Racing : Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Santiago Quirós, Matías Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Johan Carbonero, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas o Roger Martínez.

: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Santiago Quirós, Matías Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Johan Carbonero, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas o Roger Martínez. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Felipe Loyola, Iván Marcone, David Martínez; Santiago López, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

