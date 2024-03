Escuchar

Racing y San Martín de Burzaco se enfrentan este jueves por los 32avos de final de la Copa Argentina 2024 en un duelo de realidades diferentes pero con equipos que tienen un mismo objetivo: superar la primera etapa. El encuentro inicia a las 20 en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia de La Plata y se transmite en vivo por TyC Sports, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Es el primer partido entre sí de la historia porque nunca se enfrentaron. Quien se imponga en el partido cuyo árbitro designado es Fernando Rapallini avanzará a la siguiente etapa y se cruzará con el vencedor de Instituto vs. Talleres de Remedios de Escalada.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas no atraviesa un gran momento y en su última presentación en el certamen de primera división igualó 1 a 1 con Defensa y Justicia, resultado con el que complicó seriamente sus chances de clasificar a cuartos de final. Con la undécima feche en curso, se ubica octavo con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres igualdades y cuatro derrotas. Esta semana, además, conoció a sus rivales para la Copa Sudamericana: conforma el grupo H con Coquimbo de Chile, Bragantino de Brasil y Sportivo Luqueño de Paraguay.

Racing fue subcampeón de la Copa Argentina 2011/12 y semifinalista en la edición 2014/15, pero desde entonces le costó ser protagonista y no volvió a instancias decisivas. Es probable que para el duelo ante el club del partido de Almirante Brown el entrenador no utilice a los habituales titulares. No tiene a disposición al arquero Gabriel Arias y a Juan Fernando Quintero, convocados a las selecciones de Chile y Colombia, respectivamente, para la primera fecha FIFA del año.

San Martín de Burzaco, por su parte, vuelve al campeonato tras nueve años de ausencia, pero nunca había accedido a los 32avos de final por lo que es el segundo club que debuta en esta instancia luego de Argentino de Monte Maíz (perdió 3 a 0 con Estudiantes de La Plata). Sanma participa por primera vez en su historia en la B Metropolitana, a la que ascendió la temporada pasada desde la Primera C, y está haciendo una gran campaña porque tras ocho fecha marcha tercero con 15 puntos gracias a cuatro triunfos, tres empates y apenas una derrota.

San Martín (B) marcha tercero en la B Metropolitana y es uno de los animadores del torneo San Martín de Burzaco

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Ignacio Galván; Leonel Miranda, Bruno Zuculini; Johan Carbonero, Baltasar Rodríguez, Agustín Urzi; y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Ignacio Galván; Leonel Miranda, Bruno Zuculini; Johan Carbonero, Baltasar Rodríguez, Agustín Urzi; y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas. San Martín de Burzaco: Lautaro Maldonado; Mauro Bazán, Iván Centurión, Nicolás Barrera, Dilan Maidana; Juan Roth, Franco Benítez, Lucas Vera Piris, Luciano Cariaga; Jonatan Maciel y Lucas Vico. DT: Marcos Flores.

En la previa al encuentro, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Academia con una cuota máxima de 1.16 contra 26.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de San Martín de Burzaco.