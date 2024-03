Escuchar

Racing debutará este jueves en la Copa Argentina 2024 ante San Martín de Burzaco por los 32avos de final con el objetivo de dar el primer paso en un torneo que le es esquivo hace casi una década y mientras no encuentra regularidad en la Copa de la Liga 2024. El duelo está programado a las 20 en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia de La Plata y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Fernando Rapallini, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Academia por sobre el Azul. Nunca antes se vieron las caras, por lo que será el primer encuentro entre sí en el historial.

San Martín de Burzaco marcha tercero en la B Metropolitana y es uno de los animadores del torneo San Martín de Burzaco

El conjunto dirigido por Gustavo Costas no atraviesa un gran momento y en su última presentación en el certamen de primera división igualó 1 a 1 con Defensa y Justicia, resultado con el que complicó seriamente sus chances de clasificar a cuartos de final. Actualmente, con la undécima feche en curso, se ubica octavo con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres pardas y cuatro derrotas. Esta semana, además, conoció sus rivales para la Copa Sudamericana y conforma el grupo H con Coquimbo de Chile, Bragantino de Brasil y Sportivo Luqueño de Paraguay.

Racing fue subcampeón de la Copa Argentina 2011/12 y semifinalista en la edición 2014/15, pero desde entonces le costó ser protagonista y no volvió a instancias decisivas. Es probable que para el duelo ante el club del partido de Almirante Brown el entrenador no utilice a los habituales titulares. No tiene a disposición al arquero Gabriel Arias y a Juan Fernando Quintero, convocados a las selecciones de Chile y Colombia, respectivamente, para la primera fecha FIFA del año.

San Martín de Burzaco, por su parte, es el segundo club en debutar en la Copa Argentina luego de Argentino de Monte Maíz (perdió 3 a 0 con Estudiantes de La Plata). Sanma participa por primera vez en su historia en la B Metropolitana, donde ascendió la temporada pasada desde la Primera C, y está haciendo una gran campaña porque tras ocho fecha marcha tercero con 15 puntos gracias a cuatro triunfos, tres empates y apenas una derrota.

El Racing de Gustavo Costas no tiene un buen andar en la temporada 2024 y tiene pocas chances de clasificar a cuartos de final de la Copa de la Liga LA NACION/Manuel Cortina