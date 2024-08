A qué hora juega River Plate vs. Talleres, por la Copa Libertadores 2024

Escuchar

La llave de octavos de final de la Copa Libertadores 2024 entre clubes argentinos se define este miércoles en el estadio Monumental, donde River Plate recibe a Talleres de Córdoba en el juego de vuelta de la serie que cuenta esta vez con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y tras el 1 a 0 conseguido por el Millonario la semana pasada en el estadio Mario Alberto Kempes, con gol de Paulo Díaz.

El duelo inicia a las 21.30 y se transmite en vivo por Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ (en todos los casos se requiere ser cliente). Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El club del barrio porteño de Núñez, que rompió el mercado con contrataciones estelares, la última de Marcos Acuña, tiene una gran ocasión para meterse entre los mejores ocho de Sudamérica y afronta el duelo con una mínima ventaja que le da cierta tranquilidad. Su entrenador Marcelo Gallardo resguardó algunos futbolistas y no los utilizó en el empate vs. Gimnasia de La Plata 1 a 1 como visitante por la Liga Profesional 2024 con el objetivo que estén en plenas condiciones para el compromiso por el campeonato internacional. Además, Miguel Borja se recuperó de una lesión y está a disposición al igual que Facundo Colidio, quien es probable que no sea titular. El que se mete en el equipo es Maximiliano Meza, uno de los nuevos futbolistas,

Con pocas semanas de trabajo, el ‘Muñeco’ todavía no le pudo dar su impronta al equipo que, de la mano de Martín Demichelis, fue el mejor de la etapa de grupos de la Libertadores porque dominó la zona H con 16 puntos producto de cinco triunfos y un empate. En total anotó 12 goles y recibió solo tres. Superó a Deportivo Táchira de Venezuela 2 a 0 tanto de visitante como de local; a Libertad de Paraguay 2 a 1 en Asunción y 2 a 0 en el Monumental; y a Nacional de Uruguay 2 a 0 como anfitrión mientras que empató 2 a 2 en Montevideo.

Marcelo Gallardo todavía no pudo darle su impronta a River, pero tuvo poco de trabajo DIEGO LIMA - AFP

La T accedió a octavos de final del certamen continental como escolta de la zona B con 13 puntos, la misma cantidad que San Pablo pero con peor diferencia de gol (+7 contra +4). Ganó cuatro partidos, igualó uno y perdió el último ante el Tricolor como visitante, por lo que quedó segundo. Sus victorias fueron ante el conjunto paulista de local 2 a 1, Cobresal en Chile 2 a 0 y como anfitrión 1 a 0; y Barcelona de Ecuador en Córdoba 3 a 1. Empató contra los ecuatorianos 2 a 2 de visitante.

El sorteo de los octavos lo dejó mano a mano con un rival conocido, pero de suma dificultad y que con la llegada de llegada de Gallardo sumó refuerzos de más jerarquía incluso que los que había incorporado todavía con Demichelis al mando. A los cordobeses les ocurrió la inversa: Ramón Sosa, su mejor carta, fue vendido al Nottingham Forest F. C. de la Premier League y Rubén Botta se lesionó. Este último está disponible para la revancha, pero llega con varias semanas de inactividad y sin rodaje y, por eso, ocupa un lugar entre los suplentes. El que es titular es Juan Camilo Portilla, tras cumplir una fecha de sanción. No están Lucas Suárez -expulsado en la ida-, Miguel Navarro -le resta un partido de sanción- y Alejandro Martínez -lesionado-.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza; Santiago Simón, Franco Mastantuono y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza; Santiago Simón, Franco Mastantuono y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez, Juan Portillo; Juan Portilla, Franco Moyano, Matías Esquivel; Sebastián Palacios, Federico Girotti, Bruno Barticciotto. DT: Walter Ribonetto.

En la previa del duelo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.60 contra 7.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate paga hasta 4.10. El ganador de la llave avanzará a cuartos de final y se medirá contra Colo Colo de Chile, que eliminó a Junior de Barranquilla, Colombia, por un global de 3 a 1.

Antes del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, la última vez que se enfrentaron River y Talleres fue en marzo de este año por la Copa de la Liga Profesional 2024 con empate 2 a 2 en Córdoba. En los últimos años protagonizaron varios partidos importantes entre sí y, a la vez, muy atractivos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el cruce en la Copa Argentina 2023 en el que la T sonrió tras ganar 1 a 0 y eliminó al Millonario, que disputó el duelo pocos días después de haber sido campeón de la Liga Profesional con Demichelis al mando.

