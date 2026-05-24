Ricardo Zielinski, el arquitecto del campeón: “Volvimos para esto, para ver si podíamos darle un título a Belgrano”

No viste con pantalones chupines, no festeja los goles. Y sólo a veces -muy pocas veces- el público se da cuenta cuando está enojado. Ricardo Zielinski es el nuevo DT campeón del fútbol argentino, pero no cambia la postura ni su tono de voz ni siquiera cuando consigue una vuelta olímpica.

“Volvimos para esto, para ver si podía ayudar a darle un título a Belgrano. Todos quedaron en la historia del fútbol cordobés. Hemos venido para ayudar. ¿Si me voy a quedar varios años acá? Hoy por hoy no es una pregunta que me hago. Es todo muy reciente. No sé si me voy a quedar a vivir a Belgrano. Lo que sí tengo la plena seguridad de que mi corazón sí va a estar siempre en Belgrano", dijo el técnico en la conferencia de prensa posterior a la coronación. Y agregó: “Belgrano me ha enseñado a valorar a la gente, a querer a la gente de manera maravillosa, y después no tengo idea lo que pueda pasar de ahora en más. Pero siento una gran felicidad porque estos chicos (por los jugadores) entraron en la historia del fútbol cordobés”.

Sumó otra estrella Zielinski, para que en Belgrano le hagan una estatua: logró el ascenso a la Primera División en 2011 en la recordada promoción ante River; clasificó al Pirata al primer torneo internacional en la historia del club en 2013 (Copa Sudamericana) y ahora salió campeón del Torneo Apertura 2026, consiguiendo el primer título de primera división de la entidad cordobesa.

SOMOS EL CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/8m550aYtQR — Belgrano (@Belgrano) May 24, 2026

El técnico de 66 años, mantuvo el perfil bajo durante todo el campeonato. Fue de mayor a menor y de menos a más durante el Apertura, desde los rendimientos y los resultados. Se clasificó a los play offs sufriendo, con la goleada ante Sarmiento por 4-0, pero después dio varios golpes sobre la mesa: el clásico ante Talleres (1-0), el triunfo ante Unión por 2-0 (mereció golear), la venganza ante Argentinos (por penales, luego de igualar 1-1 sobre el final) y la final ante River. Luego de festejar ante el Tatengue, además, esa noche había llegado a los 100 triunfos como DT del Pirata cordobés.

“El entrenador tiene que mantener la calma, estar viendo un montón de cosas, cómo equilibrar al equipo. Hay que verlo tranquilo para verlo bien. Otros tienen otra forma, yo tengo esta. Veo tranquilo para ayudar a los jugadores”, dijo incluso luego de la victoria que lo depositó a su equipo entre los cuatro mejores de la Liga Profesional. Pero este domingo, tras ser campeón, repitió el concepto: “El problema del fútbol argentino es que no podés festejar un gol. Festejé el primero contra Talleres y... no fue (había posición adelantada). Con la revision (del VAR) tenes que esperar un par de minutos y después ya no es lo mismo. Como DT tenés que pensar en lo que viene, la vida del entrenador es esa. Por eso no festejé los goles ante River hoy. Por eso no tiene injerencia si festejo un gol..."

Los jugadores de Belgrano y el festejo "pirata" luego de ganarle el clásico a Talleres y clasificarse a los cuartos de final del Apertura 2026 @Belgrano

De mucha trayectoria, tanto en el ascenso como en primera, destaca sus orígenes y recorrido: “Quizá del entrenador que más he aprendido es de don Juan Manuel Guerra, un tipo muy simple en sus ideas e indicaciones y eso trato de ser yo. Intento no complicarle la vida al jugador, que en líneas generales viene con un montón de problemas encima. Busco darle tranquilidad y seguridad. A Griguol también le intenté sacar cosas cuando compartíamos la playa en el Balneario 12. De Oscar López, que vive cerca, aprendí, y también de Carlos Bianchi", decía en una entrevista con LA NACION en agosto de 2020, destacando en especial a un técnico que siendo él enganche y luego volante central lo llevó a Chacarita de Argentino de Quilmes y después también lo llevó a Mandiyú, que estaba en primera división.

Siempre aceptando los arbitrajes, aunque no estuviera de acuerdo con algunos fallos de los partidos, el Ruso se tomó revancha en este certamen de cómo habían perjudicado a su equipo ante Argentinos Juniors el 23 de octubre de 2025, por las semifinales de la Copa Argentina. Esa noche el Ruso estalló, quizás como nunca antes, tras la derrota por 2-1. El apuntado fue Yael Falcón Pérez, el principal referente de la terna arbitral, ya que en la Copa Argentina no hay VAR. Las vueltas del destino, Falcón Pérez fue el mismo que estuvo este domingo dirigiendo ante River: “Yo no soy de hablar de los árbitro. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors... Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Termínenla de perjudicar, porque laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente...“

Lo mejor de Belgrano campeón

Y siguió: “El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Yo trato de no hablar de los árbitros, yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así? Ya a esta altura de mi vida qué miedo voy a tener... Esto en algún momento [lo] tendrán que evaluar, hacemos un esfuerzo bárbaro para estar acá“. Belgrano no jugó bien y por momentos parecía que el Bicho merecía ganarle por tres goles -comparando un rendimiento y otro- pero lo cierto es que Argentinos se terminó clasificando a la final (que luego perdería con Independiente Rivadavia) por un penal mal sancionado, por una infracción de Heredia sobre Lescano que no existió.

Más de una vez el Ruso recibió el mote de 'DT defensivo’, pero ahora juntó en gran parte del torneo a Rigoni con González Metilli, el Mudo Vázquez, Zelarayan y Paserini. Pero Vázquez terminó como suplente porque ajustó ahí una llave para poner un doble 5 más equilibrado, con Adrián Sánchez y Longo. Uvita Fernández había perdido el puesto pero terminó siendo determinante con sus ingresos ante Argentinos y River; Ramiro Hernandes también aportó lo suyo para terminar de definir la clasificación ante Unión. González Metilli quedará en la historia por el zurdazo ante Talleres.

Ricardo Zielinski dando indicaciones en el clásico que Belgrano le ganó a Talleres @Belgrano

La mayor virtud de Belgrano ante Unión fue haber salido a jugar con el cuchillo entre los dientes luego de vencer con autoridad también a Talleres. Lo mismo se vio este domingo ante River. Más allá de las cabezas teñidas de los futbolistas y la felicidad por disputar una final nada menos que en Córdoba.

Un arquero en ascenso como Thiago Cardozo, dos centrales con experiencia y solvencia como Maldonado y Lisandro López (no pudo jugar ante River por estar lesionado); un doble 5 con Adrián Sánchez y Santiago Longo, al que recurrió luego de haber probado a Vázquez en una de esas posiciones y que no le diara el resultado esperado. Y el resto con creatividad y explosión para desequilibrar. Sumó sentido de pertenencia con los regresos de Zelarayan, el Mudo Vázquez (más adelantado), Rigoni y Longo.

“Si decían de Bianchi que tenía el ‘celular de Dios’, ¿vos cuál celular tenés?“, le preguntó de manera pícara un periodista y por el cambio decisivo que resolvió al poner a Uvita Fernández. Y Zielinski respondió: ”Poner a Uvita, la idea era en ese momento era que resuelvan quien estaba mejor, es un jugador de jerarquía. Debía patear el penal él porque se sentía bien. Ahora va a estar en el recuerdo de la gente toda la vida".

Los jugadores de Belgrano, con el trofeo del torneo Apertura Nicolas Aguilera - AP

También en una charla con LA NACION hace unos años había definido su estilo: “Lo mío es adaptarme a los jugadores que tengo y encontrar el mejor camino para aprovecharlos. Bajarles un mensaje simple y ser lo más protagonista que se pueda. Esa es mi filosofía. Y que mis dirigidos sean mejores jugadores cuando termine el campeonato”. Hoy Belgrano juega 4-4-2 (en algunos partidos del certamen también probó con la línea de 3) y desde las búsquedas ofensivas y las prioridades defensivas, es un equipo sencillo que apuesta a las sociedades sabiendo que todos los goles valen uno y que cada futbolista tiene un rol dentro del equipo. Por citar un ejemplo: si el lateral derecho titular es Leonardo Morales, si en el clásico ante Talleres debe arrancar Agustín Falcón, de 21 años porque Morales apareció como primer central, entra y cumple con tenacidad y despliegue sin buscar cosas raras.

Fue el primer técnico en alcanzar las 100 victorias oficiales en Belgrano. El Ruso logró varios triunfos históricos, entre ellos el ascenso a primera venciendo en la promoción a River. “Son partidos totalmente diferentes: uno era por la pelea por jugar en primera y otro por salir campeón. Fue parejo el partido. Competimos en toda la serie, se nos dio a nosotros y hay que valorar que se consiguió ante un equipo tan importante como River”, dijo el Ruso, respetuoso hasta para festejar.

Ricardo Zielinski dando indicaciones durante la final con River: hasta en los festejos demostró tranquilidad DIEGO LIMA - AFP

¿El recorrido de Belgrano en el Apertura? En este certamen se dio el gusto de debutar ganándole al Central de Di María en Rosario, dándole vuelta el partido por 2-1. La pasó mal ante Huracán (“El peor partido que jugamos”, dijo el DT), empató con Talleres en el primer clásico 0-0, perdió ante Racing y el River de Coudet (“los errores nos condicionaron”). Cayó mal contra Gimnasia y Esgrima La Plata como local y los hinchas silbaron al equipo, pero se clasificaron a los playoffs con la goleada ante Sarmiento por 4-0. Se desahogó ante Argentinos y dio el golpe final ante River.

“Primero este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y con humildad. Mucha gente ha sido injusta y la tenemos anotada. Nos faltaron el respeto. Que nos critiquen está bien, pero tenés que buscar altura para criticar. Hemos pasado momentos complicados, pero siempre creimos en nosotros. Sabíamos que la vara iba a estar bien alta y que íbamos a estar capacitados para poder ser campeón”, dijo Zielinski ya con la medalla colgada, sin necesidad de sacar pecho.