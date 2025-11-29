Adam Bareiro: la reinvención del paraguayo bajo el aura de Martín Palermo y lejos del trauma de River

Fortaleza es uno de los peores equipos del competitivo, implacable Brasileirão. Entre 20 conjuntos, se encuentra en el puesto número 18, con 37 puntos, uno menos que los del Santos de Neymar. Si el torneo finalizara ahora (le quedan tres fechas), la popular entidad del norte de Brasil descendería con el histórico club de Pelé, Juventude y Sport Recife. Los dos últimos están prácticamente condenados.

En Brasil no hay vueltas: descienden los últimos cuatro conjuntos de la tabla, en un campeonato largo de todos contra todos, ida y vuelta, de 20 clubes. Lo tradicional. Santos y Fortaleza tienen posibilidades reales de revertir esta tendencia: Vasco da Gama y Ceará tienen 42 unidades; Inter, 41, y Vitória, 39.

Todos quieren abrazar a Bareiro, que anotó dos veces en los últimos dos partidos. Sports Press Photo - Getty Images South America

Fortaleza es dirigido por Martín Palermo. Ganó los dos últimos encuentros consecutivos y como visitante: 3-2 a Bahía y 1-0 a Bragantino. Adam Bareiro, el Príncipe, de buen paso por San Lorenzo, es una de las figuras. Marcó un gol en los dos últimos compromisos.

El paraguayo suma seis tantos en 11 partidos, después de no convertir durante el período del DT Renato Paiva. Y Deyverson, el extravertido atacante que se destacó en Mineiro, consiguió cuatro goles en ocho encuentros, ya bajo el mando el entrenador argentino (3 en 16 con el preparador portugués).

De 9 a 9, evidentemente Palermo les saca oro a las piedras. Bareiro, de 29 años, marcó 6 tantos en Al-Rayyan, de Qatar, luego de un fallido paso por River. No solo no hizo goles: fue una auténtica decepción, primero con Martín Demichelis como director técnico, y luego, con Marcelo Gallardo. Actuó en 16 desoladores partidos.

"TRISTEZA... PORQUE ME TOCA IRME TAN RÁPIDO" el dolor de Adam Bareiro tras abandonar la pretemporada de River.



🤔 ¿Qué te pareció su paso por el Millonario? pic.twitter.com/uLRBpxdCzG — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2025

“Siento tristeza por tener que salir tan rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. El mercado de pases de cuando yo llegué fue movido. Después hubo cambios que hacen que hoy tenga que tomar la decisión de irme”, afirmó en su momento.

Antes de que asumiera Palermo, Bareiro también era muy resistido en Fortaleza, que compró 70% de su pase en julio pasado a cambio de unos 3,2 millones de dólares si llegan a cumplirse algunas condiciones. Y en sus primeros nueve partidos, más allá de un par de insinuaciones, seguía con la pólvora mojada.

Martín Palermo intenta el milagro: que Fortaleza, antes urgidísimo, permanezca en la primera categoría de Brasil; hoy eso es más factible. Pedro Vilela - Getty Images South America

En sus últimas siete actuaciones Fortaleza no registra derrotas. Pero el cierre en el Brasileirão no será sencillo: el conjunto del norte recibirá a Mineiro y Corinthians y visitará a Botafogo.

Palermo asumió como director técnico de Fortaleza en septiembre de 2025 en reemplazo de Paiva, que con una victoria en 10 juegos se despidió pronto, detrás del hito de Juan Pablo Vojvoda, el DT que más partidos afrontó en la historia del club. El equipo marchaba anteúltimo y en zona de descenso en el Brasileirão.

“El desafío que tenemos como prioridad es dejar a Fortaleza en la primera categoría. Ése es el reto que más me sedujo”, aseguró Palermo a su llegada. Pero el comienzo fue difícil. Y durante el primer mes no funcionó nada.

“O Fortaleza é pra quem acredita.”



Adam Bareiro, após Red Bull Bragantino 0x1 Fortaleza. pic.twitter.com/KNvT0mfMsP — estresse1918 (@estresse1918) November 27, 2025

El ex goleador de Boca y Estudiantes asumió en el club que más derrotas había sufrido en el campeonato brasileño. Y en su primer mes, los números siguieron la tendencia: tres triunfos y tres caídas.

Ahora, Fortaleza no pierde desde la fecha 29, cuando cayó por 1-0 contra Cruzeiro, que tras una buena campaña volverá en 2026 a disputar la Copa Libertadores. “Fortaleza es familia. Que se queden tranquilos: vamos a dejar todo para quedarnos”, comenta el paraguayo, que sueña también con el Mundial de 2026. Gustavo Alfaro le sigue los pasos desde la selección.