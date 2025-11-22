La Liga Profesional intimó a Estudiantes a hacerle “un pasillo” a Rosario Central tras el cuestionamiento del Pincha

La efervescencia en el fútbol local no para. Los desatinos se suceden sin solución de continuidad. Uno tras otro. Este viernes a la noche, la AFA tomó una decisión tajante en medio de la polémica por el título de campeón de Liga que otorgó sorpresivamente a Rosario Central una vez definida la tabla anual.

Mediante un comunicado oficial, informó que el club rosarino debe recibir un homenaje de Estudiantes de La Plata, su próximo adversario, en los octavos de final del torneo Clausura. El club pincharrata, a través de Sebastián Verón, el presidente, es el principal crítico a los manejos de Claudio ‘Chiqui’ Tapia al mando de la AFA.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, y Pablo Toviggino, tesorero de AFA, rivales políticos en el fútbol.

El equipo encargado de realizar el “pasillo de honor” es el propio León, el rival que visitará el Gigante de Arroyito este domingo, a las 17.30. Estudiantes es el único club que se quejó por la inédita decisión de la AFA. Verón, uno de los mayores opositores a la dirigencia de la casa madre del fútbol argentino, había lanzado un comunicado que desmintió que la decisión del Comité Ejecutivo hubiera sido votada en la reunión del cuerpo.

La comunicación sobre el pasillo, emitida por la Liga Profesional de Fútbol, no dejó lugar a dudas sobre la instrucción para el encuentro del domingo. ¿Qué pasaría si Estudiantes no lo hiciera? “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025”, indicó el texto.

El comunicado de la Liga Profesional de Fútbol que anuncia que Estudiantes debe hacerle un pasillo de honor a Rosario Central, cuya intempestiva coronación fue cuestionada por el club platense.

La directriz de la AFA procura formalizar el reconocimiento del título a Rosario Central, un campeón que fue determinado por la tabla anual de posiciones y no en una final o un torneo corto, método que generó debate y controversia entre los clubes y la prensa. Sobre todo, porque fue efectuado fuera de contexto, una vez cerrada esa tabla anual.

Como si faltaran polémicas, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, difundió el comunicado de la AFA con más provocaciones para Verón. “Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin”, escribió, en un contexto en el que los hinchas van tomando partido. La mayoría, en contra de las decisiones de la AFA.

El capitán Ángel Di María, con el trofeo inventado de apuro, entre risas con Toviggino y Claudio Tapia, más Gonzalo Belloso (presidente de Rosario Central), Ariel Holan (entrenador) y Carolina Cristinziano (vicepresidente). AFA

Estudiantes de La Plata había emitido el jueves por la tarde un comunicado en el que negaba que se hubiera realizado votación alguna para validar la entrega de un reconocimiento a Rosario Central como campeón de Liga 2025. La afirmación ya había sido puesta en tela de juicio por Toviggino, mano derecha de Tapia.

“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, se expresa en el breve escrito publicado en X.

Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025

Unos minutos más tarde Toviggino recogió el guante. Apuntó en primera instancia contra Verón y luego aseguró que uno de los vicepresidentes de Estudiantes, Pascual Caiella, había participado en el encuentro y que la decisión había recibido apoyo unánime.

“Sir, sir, sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. ¡Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conocés la dinámica del Fútbol Argentino, ¡qué te hizo ser quién sos! ¡Pecho frío!“, chicaneó. Y cerró con la aclaración: “Me olvidaba. Sí se votó, por unanimidad. Con tu club presente en su vicepresidente. En fin”.

Pensamos en el domingo 🧠⚽️



🔜 Octavos de Final 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/DjFFh2GIFk — Rosario Central (@RosarioCentral) November 22, 2025

La coronación a Rosario Central sumó otro eslabón a la cadena de decisiones controvertidas de la AFA. El club de Arroyito se convirtió en el primero en recibir este trofeo.