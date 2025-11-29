LA NACION

Agenda de TV del domingo: Boca - Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional y Fórmula 1

El torneo Clausura, Madryn vs. Estudiantes (Río Cuarto), la carrera de Qatar y el Seven de Dubái, en el menú deportivo del día

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Boca recibirá a Argentinos en un cuarto de final del torneo Clausura; el ganador de la llave se cruzará con el triunfador de Racing vs. Tigre.
Boca recibirá a Argentinos en un cuarto de final del torneo Clausura; el ganador de la llave se cruzará con el triunfador de Racing vs. Tigre.Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 30 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 18.30 Boca Juniors vs. Argentinos Juniors, cuarto de final. ESPN Premium

Primera Nacional

  • 17 Madryn vs. Estudiantes (Río Cuarto), final por el segundo ascenso, partido de desquite. TyC Sports

Premier League

  • 9 Crystal Palace vs. Manchester United. ESPN
  • 11 Aston Villa vs. Wolverhampton. ESPN
  • 11 Nottingham Forest vs. Brighton & Hove. Disney+
  • 11 West Ham United vs. Liverpool. Disney+
  • 13.15 Chelsea vs. Arsenal. ESPN

Liga de España

  • 10 Real Sociedad vs. Villarreal. ESPN 4
  • 12.15 Sevilla vs. Betis. DSports (1610)
  • 14.30 Celta de Vigo vs. Espanyol. DSports (1610)
  • 16.45 Girona vs. Real Madrid. ESPN 2

Serie A

  • 8.30 Lecce vs. Torino. Disney+
  • 11 Pisa vs. Internazionale. ESPN 3
  • 14 Atalanta vs. Fiorentina. ESPN 3
  • 16.30 Roma vs. Napoli. ESPN 3

Bundesliga

  • 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburg. Disney+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 13 La carrera principal del Gran Premio de Qatar. Fox Sports y Disney+
Franco Colapinto pasa por un fin de semana frustrante en Qatar, donde nunca dejó el último puesto en la cada clasificación final, pero la esperanza para la carrera princiap no deja de estar.
Franco Colapinto pasa por un fin de semana frustrante en Qatar, donde nunca dejó el último puesto en la cada clasificación final, pero la esperanza para la carrera princiap no deja de estar.ap - AP

RUGBY

Seven de Dubái

  • 7 Francia vs. Australia y Nueva Zelanda vs. Fiji, las semifinales, y los restantes playoffs. Fox Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. 50 fotos de Boca campeón del mundo: el álbum menos conocido, a 25 años de la gloria ante Real Madrid
    1

    50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón

  2. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    2

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  3. La terminante decisión de Irán con respecto al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos
    3

    Irán decidió no participar del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos por conflictos con las visas

  4. Las canchas, contra Chiqui Tapia: el “monstruo” de las mil cabezas está furioso
    4

    Las canchas, contra Tapia: el “monstruo” está furioso

Cargando banners ...