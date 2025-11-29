Agenda de TV del domingo: Boca - Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional y Fórmula 1
El torneo Clausura, Madryn vs. Estudiantes (Río Cuarto), la carrera de Qatar y el Seven de Dubái, en el menú deportivo del día
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 30 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 18.30 Boca Juniors vs. Argentinos Juniors, cuarto de final. ESPN Premium
Primera Nacional
- 17 Madryn vs. Estudiantes (Río Cuarto), final por el segundo ascenso, partido de desquite. TyC Sports
Premier League
- 9 Crystal Palace vs. Manchester United. ESPN
- 11 Aston Villa vs. Wolverhampton. ESPN
- 11 Nottingham Forest vs. Brighton & Hove. Disney+
- 11 West Ham United vs. Liverpool. Disney+
- 13.15 Chelsea vs. Arsenal. ESPN
Liga de España
- 10 Real Sociedad vs. Villarreal. ESPN 4
- 12.15 Sevilla vs. Betis. DSports (1610)
- 14.30 Celta de Vigo vs. Espanyol. DSports (1610)
- 16.45 Girona vs. Real Madrid. ESPN 2
Serie A
- 8.30 Lecce vs. Torino. Disney+
- 11 Pisa vs. Internazionale. ESPN 3
- 14 Atalanta vs. Fiorentina. ESPN 3
- 16.30 Roma vs. Napoli. ESPN 3
Bundesliga
- 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburg. Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 13 La carrera principal del Gran Premio de Qatar. Fox Sports y Disney+
RUGBY
Seven de Dubái
- 7 Francia vs. Australia y Nueva Zelanda vs. Fiji, las semifinales, y los restantes playoffs. Fox Sports
