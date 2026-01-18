LA NACION

Agenda de TV del domingo: Boca, Racing, Copa Argentina, ligas europeas, Abierto de Australia y LAAC

Fútbol de pretemporada y ya oficial, tenis, golf y básquetbol conforman la propuesta deportiva de la jornada en las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Malcom Braida jugó unos minutos en el 0-0 del miércoles frente a Millonarios y este domingo sería de la partida en otro amistoso, Boca vs. Olimpia, en San Nicolás.
Malcom Braida jugó unos minutos en el 0-0 del miércoles frente a Millonarios y este domingo sería de la partida en otro amistoso, Boca vs. Olimpia, en San Nicolás.LUIS ROBAYO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 18 de enero de 2026.

FÚTBOL

Amistosos

  • 18 Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Olimpia (Paraguay). ESPN Premium y Disney+
  • 19 Universidad de Chile vs. Racing. Disney+
  • 21 Boca Juniors vs. Olimpia (Paraguay). Disney+
  • 21 Colo Colo (Chile) vs. Alianza Lima (Perú). ESPN Premium y Disney+

Copa Argentina

  • 19 Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Caseros). TyC Sports
  • 21 Lanús vs. Sarmiento (La Banda). TyC Sports
Independiente Rivadavia, el campeón, abrirá la disputa de la Copa Argentina, contra Estudiantes, de Caseros.
Independiente Rivadavia, el campeón, abrirá la disputa de la Copa Argentina, contra Estudiantes, de Caseros.César Heredia - FOTOBAIRES

Premier League

  • 11 Wolverhampton vs. Newcastle. ESPN y Disney+
  • 13.30 Aston Villa vs. Everton. ESPN y Disney+

Liga de España

  • 10 Getafe vs. Valencia. ESPN 3 y Disney+
  • 12.15 Atlético de Madrid vs. Alavés. DSports2 (1612)
  • 14.30 Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano. DSports2 (1612)
  • 17 Real Sociedad vs. Barcelona. ESPN y Disney+
Real Sociedad vs. Barcelona aparece como lo más interesante del domingo por la liga de España.
Real Sociedad vs. Barcelona aparece como lo más interesante del domingo por la liga de España.LLUIS GENE - AFP

Serie A

  • 8.30 Parma vs. Genoa. ESPN y Disney+
  • 11 Bologna vs. Fiorentina. Disney+
  • 14 Torino vs. Roma. ESPN 3 y Disney+
  • 16.45 Milan vs. Lecce. ESPN 3 y Disney+

Ligue 1

  • 11 Racing (Estrasburgo) vs. Metz. ESPN 4 y Disney+
  • 13.15 Nantes vs. Paris FC. Disney+
  • 13.15 Rennes vs. Le Havre. Disney+
  • 16.45 Olympique Lyonnais vs. Brest. Disney+

TENIS

Abierto de Australia

  • 21 La primera etapa, con los argentinos Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Solana Sierra. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del lunes) La rueda inicial. ESPN 2 y Disney+
El Abierto de Australia cursará su segunda jornada de acción, con muchísimos partidos de la rueda inaugural.
El Abierto de Australia cursará su segunda jornada de acción, con muchísimos partidos de la rueda inaugural.Dita Alangkara - AP

GOLF

  • 13 Latin American Amateur Championship. La última vuelta. ESPN 4 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 8 Recoleta San Pablo vs. Barcelona. Fox Sports 2
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Ventas millonarias y mayoría de descartes: qué pasó con los 41 juveniles que debutaron en Boca
    1

    ¿Vamos los Pibes? Los 41 juveniles que debutaron en Boca en la Era Riquelme, bajo la lupa

  2. Boca Juniors vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    2

    Boca Juniors vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  3. Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y fixture completo
    3

    Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y fixture completo

  4. Horario de River vs. Peñarol por el torneo de verano 2026
    4

    Horario de River vs. Peñarol por el torneo de verano 2026

Cargando banners ...