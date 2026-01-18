Agenda de TV del domingo: Boca, Racing, Copa Argentina, ligas europeas, Abierto de Australia y LAAC
Fútbol de pretemporada y ya oficial, tenis, golf y básquetbol conforman la propuesta deportiva de la jornada en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 18 de enero de 2026.
FÚTBOL
Amistosos
- 18 Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Olimpia (Paraguay). ESPN Premium y Disney+
- 19 Universidad de Chile vs. Racing. Disney+
- 21 Boca Juniors vs. Olimpia (Paraguay). Disney+
- 21 Colo Colo (Chile) vs. Alianza Lima (Perú). ESPN Premium y Disney+
Copa Argentina
- 19 Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Caseros). TyC Sports
- 21 Lanús vs. Sarmiento (La Banda). TyC Sports
Premier League
- 11 Wolverhampton vs. Newcastle. ESPN y Disney+
- 13.30 Aston Villa vs. Everton. ESPN y Disney+
Liga de España
- 10 Getafe vs. Valencia. ESPN 3 y Disney+
- 12.15 Atlético de Madrid vs. Alavés. DSports2 (1612)
- 14.30 Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano. DSports2 (1612)
- 17 Real Sociedad vs. Barcelona. ESPN y Disney+
Serie A
- 8.30 Parma vs. Genoa. ESPN y Disney+
- 11 Bologna vs. Fiorentina. Disney+
- 14 Torino vs. Roma. ESPN 3 y Disney+
- 16.45 Milan vs. Lecce. ESPN 3 y Disney+
Ligue 1
- 11 Racing (Estrasburgo) vs. Metz. ESPN 4 y Disney+
- 13.15 Nantes vs. Paris FC. Disney+
- 13.15 Rennes vs. Le Havre. Disney+
- 16.45 Olympique Lyonnais vs. Brest. Disney+
TENIS
Abierto de Australia
- 21 La primera etapa, con los argentinos Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Solana Sierra. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del lunes) La rueda inicial. ESPN 2 y Disney+
GOLF
- 13 Latin American Amateur Championship. La última vuelta. ESPN 4 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 8 Recoleta San Pablo vs. Barcelona. Fox Sports 2
