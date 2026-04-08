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Agenda de TV del jueves: Di María en la Libertadores, Europa League, Etcheverry - Alcaraz y Augusta

Fútbol internacional y local, tenis, golf y básquetbol son el contenido de la oferta del día en las pantallas

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Tomás Martín Etcheverry se medirá con el español Carlos Alcaraz, el número 1 del tenis, en el Masters 1000 de Montecarlo.
Tomás Martín Etcheverry se medirá con el español Carlos Alcaraz, el número 1 del tenis, en el Masters 1000 de Montecarlo.ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 9 de abril

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Rosario Central vs. Independiente del Valle (Ecuador). Fox Sports
  • 19 Universidad Central (Venezuela) vs. Libertad (Paraguay). Fox Sports 2
  • 21 Platense vs. Corinthians (Brasil). Fox Sports
  • 23 Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Peñarol (Uruguay). Fox Sports 2
Ángel Di María, volverá a disputar la Copa Libertadores al cabo de poco menos que dos décadas; Rosario Central se estrenará frente a Independiente del Valle, de Ecuador.
Ángel Di María, volverá a disputar la Copa Libertadores al cabo de poco menos que dos décadas; Rosario Central se estrenará frente a Independiente del Valle, de Ecuador.Juan Jose Garcia

Copa Sudamericana

  • 19 Botafogo (Brasil) vs. Caracas (Venezuela). DSports+ (1613)
  • 19 Juventud (Uruguay) vs. Cienciano (Perú). DSports (1610)
  • 21.30 Carabobo (Venezuela) vs. Bragantino (Brasil). DSports (1610)
  • 23 Macará (Ecuador) vs. América de Cali (Colombia). ESPN 2

Europa League

  • 16 Bologna (Italia) vs. Aston Villa (Inglaterra). Cuarto de final, partido de ida. ESPN y Disney+
  • 16 Freiburg (Alemania) vs. Celta de Vigo (España). Cuarto de final, partido de ida. ESPN 4 y Disney+
  • 16 Porto (Portugal) vs. Nottingham Forest (Inglaterra). Cuarto de final, partido de ida. ESPN 3 y Disney+
El Aston Villa de Emiliano Martínez se mide ante el Bologna de Santiago Castro y Benjamín Domínguez
El Aston Villa de Emiliano Martínez se mide ante el Bologna de Santiago Castro y Benjamín DomínguezDARREN STAPLES - AFP

Conference League

  • 13.45 Rayo Vallecano (España) vs. AEK Atenas (Grecia). Cuarto de final, partido de ida. Disney+
  • 16 Mainz 05 (Alemania) vs. Strasbourg (Francia). Cuarto de final, partido de ida. Disney+
  • 16 Crystal Palace (Inglaterra) vs. Fiorentina (Italia). Cuarto de final, partido de ida. Disney+
  • 16 Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. AZ Alkmaar (Países Bajos). Cuarto de final, partido de ida. Disney+

Copa Argentina

  • 21.30 Gimnasia La Plata vs. Camioneros. Treintaidosavo de final. TyC Sports

TENIS

  • 8 ATP Masters 1000 de Montecarlo. Los octavos de final, incluido Tomás Martín Etcheverry vs. Carlos Alcaraz (España). ESPN 2 y Disney+

GOLF

  • 15.45 El Masters de Augusta. La primera vuelta. ESPN 2 y Disney+
Este jueves se pondrá en marcha uno de los dos mayores certámenes de golf, el Masters de Augusta.
Este jueves se pondrá en marcha uno de los dos mayores certámenes de golf, el Masters de Augusta.David J. Phillip - AP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.45 Fenerbahçe (Turquía) vs. Real Madrid (España). DSports+ (1613)
  • 15.45 Valencia (España) vs. Panathinaikos (Gre. DSports2 (1612)
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