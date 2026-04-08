Agenda de TV del jueves: Di María en la Libertadores, Europa League, Etcheverry - Alcaraz y Augusta
Fútbol internacional y local, tenis, golf y básquetbol son el contenido de la oferta del día en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 9 de abril
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Rosario Central vs. Independiente del Valle (Ecuador). Fox Sports
- 19 Universidad Central (Venezuela) vs. Libertad (Paraguay). Fox Sports 2
- 21 Platense vs. Corinthians (Brasil). Fox Sports
- 23 Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Peñarol (Uruguay). Fox Sports 2
Copa Sudamericana
- 19 Botafogo (Brasil) vs. Caracas (Venezuela). DSports+ (1613)
- 19 Juventud (Uruguay) vs. Cienciano (Perú). DSports (1610)
- 21.30 Carabobo (Venezuela) vs. Bragantino (Brasil). DSports (1610)
- 23 Macará (Ecuador) vs. América de Cali (Colombia). ESPN 2
Europa League
- 16 Bologna (Italia) vs. Aston Villa (Inglaterra). Cuarto de final, partido de ida. ESPN y Disney+
- 16 Freiburg (Alemania) vs. Celta de Vigo (España). Cuarto de final, partido de ida. ESPN 4 y Disney+
- 16 Porto (Portugal) vs. Nottingham Forest (Inglaterra). Cuarto de final, partido de ida. ESPN 3 y Disney+
Conference League
- 13.45 Rayo Vallecano (España) vs. AEK Atenas (Grecia). Cuarto de final, partido de ida. Disney+
- 16 Mainz 05 (Alemania) vs. Strasbourg (Francia). Cuarto de final, partido de ida. Disney+
- 16 Crystal Palace (Inglaterra) vs. Fiorentina (Italia). Cuarto de final, partido de ida. Disney+
- 16 Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. AZ Alkmaar (Países Bajos). Cuarto de final, partido de ida. Disney+
Copa Argentina
- 21.30 Gimnasia La Plata vs. Camioneros. Treintaidosavo de final. TyC Sports
TENIS
- 8 ATP Masters 1000 de Montecarlo. Los octavos de final, incluido Tomás Martín Etcheverry vs. Carlos Alcaraz (España). ESPN 2 y Disney+
GOLF
- 15.45 El Masters de Augusta. La primera vuelta. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.45 Fenerbahçe (Turquía) vs. Real Madrid (España). DSports+ (1613)
- 15.45 Valencia (España) vs. Panathinaikos (Gre. DSports2 (1612)
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TV y streaming del día. River y San Lorenzo por la Sudamericana, Libertadores, Barcelona-Atlético de Madrid y M1000 de Montecarlo
La TV del martes. Boca en la Copa Libertadores, Racing en la Sudamericana, y Real Madrid y Arsenal en la Champions
La TV del lunes. Fran y Juan Manuel Cerúndolo, Báez y Comesaña en el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo Apertura
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