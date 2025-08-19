Agenda de TV del miércoles: Independiente y Estudiantes por las copas, Messi en playoffs y tenis
Fútbol internacional, el torneo de Winston Salem y los Panamericanos Junior de Asunción en la oferta deportiva del día
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 20 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
- 21.30 Internacional vs. Flamengo. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Cienciano vs. Bolívar. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 21.30 Independiente vs. Universidad de Chile. Octavo de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD) y Disney+
- 21.30 Universidad Católica (Ecuador) vs. Alianza Lima. Octavo de final, partido de vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Leagues Cup
- 21 Inter Miami vs. Tigres. Cuarto de final. Apple TV
Champions League
- 15.45 Celtic vs. Kairat Almaty. Los playoffs preliminares, partido de ida.
- 15.45 Fenerbahçe vs. Benfica. Los playoffs preliminares, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
- 15.45 Bodo Glimt vs. Sturm Graz. Los playoffs preliminares, partido de ida. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
TENIS
- 15 ATP 250 de Winston Salem. La segunda rueda. Disney+
- 19.30 ATP 250 de Winston Salem. La segunda etapa. Disney+
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)
