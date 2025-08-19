LA NACION

Agenda de TV del miércoles: Independiente y Estudiantes por las copas, Messi en playoffs y tenis

Fútbol internacional, el torneo de Winston Salem y los Panamericanos Junior de Asunción en la oferta deportiva del día

Kevin Lomónaco, que viene de ser expulsado frente a Vélez, es uno de los pilares de Independiente, que recibirá a Universidad de Chile obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final por la Copa Sudamericana.
Kevin Lomónaco, que viene de ser expulsado frente a Vélez, es uno de los pilares de Independiente, que recibirá a Universidad de Chile obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final por la Copa Sudamericana.Esteban Felix - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 20 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
  • 21.30 Internacional vs. Flamengo. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
Estudiantes será locla contra Cerro Porteño, con la ventaja de haber ganado por 1 a 0 en Paraguay y el objetivo de avanzar a los cuartos de final por la Copa Libertadores.
Estudiantes será locla contra Cerro Porteño, con la ventaja de haber ganado por 1 a 0 en Paraguay y el objetivo de avanzar a los cuartos de final por la Copa Libertadores.Jorge Saenz - AP

Copa Sudamericana

  • 19 Cienciano vs. Bolívar. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 21.30 Independiente vs. Universidad de Chile. Octavo de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD) y Disney+
  • 21.30 Universidad Católica (Ecuador) vs. Alianza Lima. Octavo de final, partido de vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Leagues Cup

  • 21 Inter Miami vs. Tigres. Cuarto de final. Apple TV
Liderado por Lionel Messi, Inter Miami se enfrentará con Tigres, de México, en pos de pasar a una semifinal de la Leagues Cup.
Liderado por Lionel Messi, Inter Miami se enfrentará con Tigres, de México, en pos de pasar a una semifinal de la Leagues Cup.MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Champions League

  • 15.45 Celtic vs. Kairat Almaty. Los playoffs preliminares, partido de ida.
  • 15.45 Fenerbahçe vs. Benfica. Los playoffs preliminares, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
  • 15.45 Bodo Glimt vs. Sturm Graz. Los playoffs preliminares, partido de ida. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)

TENIS

  • 15 ATP 250 de Winston Salem. La segunda rueda. Disney+
  • 19.30 ATP 250 de Winston Salem. La segunda etapa. Disney+

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)

