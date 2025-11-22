LA NACION

Agenda de TV del sábado: Colapinto en Las Vegas, Lanús por la Sudamericana, San Lorenzo y test matches

Automovilismo, fútbol exterior y local, rugby y tenis, en el menú deportivo de la jornada disponible en las pantallas

Franco Colapinto protagonizará la antepenúltima carrera principal de la temporada de Fórmula 1, en Las Vegas.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 22 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Sudamericana

  • 17 Lanús vs. Mineiro, la final. ESPN y DSports (1610)
En Asunción del Paraguay, Lanús irá por la consecución de la Copa Sudamericana, que le disputará Mineiro, de Brasil.
Torneo Clausura

  • 20 Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors, octavo de final. ESPN Premium
  • 22 Central Córdoba vs. San Lorenzo de Almagro, octavo de final. TNT Sports
San Lorenzo llega a los playoffs del torneo Clausura; en su octavo de final visitará Santiago del Estero para superar a Central Córdoba.
Premier League

  • 9.15 Burnley vs. Chelsea. ESPN
  • 12 Liverpool vs. Nottingham Forest. ESPN
  • 12 Bournemouth vs. West Ham United. Disney+
  • 12 Brighton & Hove vs. Brenftord. Disney+
  • 12 Fulham vs. Sunderland. Disney+
  • 12 Wolverhampton vs. Crystal Palace. Disney+
  • 14.30 Newcastle vs. Manchester City. ESPN 2

Primera Nacional

  • 21.15 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Madryn, partido de ida de la final por el segundo ascenso. TyC Sports

Liga de España

  • 10 Alavés vs. Celta de Vigo. ESPN 2
  • 12 Barcelona vs. Athletic Bilbao. ESPN 2
  • 14.30 Osasuna vs. Real Sociedad. DSports
  • 17 Villarreal vs. Mallorca. ESPN 4

Serie A

  • 11 Cagliari vs. Genoa. Disney+
  • 11 Udinese vs. Bologna. Disney+
  • 14 Fiorentina vs. Juventus. ESPN 4
  • 16.45 Napoli vs. Atalanta. Disney+

Brasileirão

  • 21.30 Palmeiras vs. Fluminense. Flow (116)
Fermín López, Marcus Rashford y Barcelona no tendrán un compromiso fácil por la liga de España: Athletic, de Bilbao, presentará batalla.
Bundesliga

  • 11.30 Bayern München vs. Freiburg. Disney+
  • 11.30 Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen. Disney+
  • 11.30 Augsburg vs. Hamburger SV. Disney+
  • 11.30 Heidenheim 1846 vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
  • 14.30 Köln vs. Eintracht Frankfurt. ESPN

Ligue 1

  • 13 Lens vs. Strasbourg. Disney+
  • 15 Rennes vs. Monaco. Disney+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 1 (del domingo) Gran Premio de Las Vegas, la carrera. Fox Sports y Disney+

TENIS

Copa Davis

  • 8 España vs. Alemania, semifinal. DSports

RUGBY

Test matches

  • 9 Georgia vs. Japón. ESPN
  • 12 Rumania vs. Uruguay. ESPN 2

Quilter Nations Series

  • 12.10 Gales vs. Nueva Zelanda. Disney+
  • 14.40 Irlanda vs. Sudáfrica. Disney+
  • 17.10 Italia vs. Chile. Disney+
  • 17.10 Francia vs. Australia. Disney+
El neozelandés Damian McKenzie ensaya envíos a los palos; All Blacks jugará en Gales en el cierre de la ventana de noviembre de World Rugby.
Top 14

  • 10.30 Lyon vs. Clermont. ESPN 2
  • 12.35 Racing 92 vs. Bayonne. Disney+
