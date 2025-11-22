Agenda de TV del sábado: Colapinto en Las Vegas, Lanús por la Sudamericana, San Lorenzo y test matches
Automovilismo, fútbol exterior y local, rugby y tenis, en el menú deportivo de la jornada disponible en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 22 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Copa Sudamericana
- 17 Lanús vs. Mineiro, la final. ESPN y DSports (1610)
Torneo Clausura
- 20 Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors, octavo de final. ESPN Premium
- 22 Central Córdoba vs. San Lorenzo de Almagro, octavo de final. TNT Sports
Premier League
- 9.15 Burnley vs. Chelsea. ESPN
- 12 Liverpool vs. Nottingham Forest. ESPN
- 12 Bournemouth vs. West Ham United. Disney+
- 12 Brighton & Hove vs. Brenftord. Disney+
- 12 Fulham vs. Sunderland. Disney+
- 12 Wolverhampton vs. Crystal Palace. Disney+
- 14.30 Newcastle vs. Manchester City. ESPN 2
Primera Nacional
- 21.15 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Madryn, partido de ida de la final por el segundo ascenso. TyC Sports
Liga de España
- 10 Alavés vs. Celta de Vigo. ESPN 2
- 12 Barcelona vs. Athletic Bilbao. ESPN 2
- 14.30 Osasuna vs. Real Sociedad. DSports
- 17 Villarreal vs. Mallorca. ESPN 4
Serie A
- 11 Cagliari vs. Genoa. Disney+
- 11 Udinese vs. Bologna. Disney+
- 14 Fiorentina vs. Juventus. ESPN 4
- 16.45 Napoli vs. Atalanta. Disney+
Brasileirão
- 21.30 Palmeiras vs. Fluminense. Flow (116)
Bundesliga
- 11.30 Bayern München vs. Freiburg. Disney+
- 11.30 Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen. Disney+
- 11.30 Augsburg vs. Hamburger SV. Disney+
- 11.30 Heidenheim 1846 vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
- 14.30 Köln vs. Eintracht Frankfurt. ESPN
Ligue 1
- 13 Lens vs. Strasbourg. Disney+
- 15 Rennes vs. Monaco. Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 1 (del domingo) Gran Premio de Las Vegas, la carrera. Fox Sports y Disney+
TENIS
Copa Davis
- 8 España vs. Alemania, semifinal. DSports
RUGBY
Test matches
- 9 Georgia vs. Japón. ESPN
- 12 Rumania vs. Uruguay. ESPN 2
Quilter Nations Series
- 12.10 Gales vs. Nueva Zelanda. Disney+
- 14.40 Irlanda vs. Sudáfrica. Disney+
- 17.10 Italia vs. Chile. Disney+
- 17.10 Francia vs. Australia. Disney+
Top 14
- 10.30 Lyon vs. Clermont. ESPN 2
- 12.35 Racing 92 vs. Bayonne. Disney+
