Agenda de TV del sábado: Independiente, ligas europeas, Etcheverry en Río de Janeiro y Seis Naciones

Fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y golf componen la propuesta deportiva de las pantallas

Thiago Almada y Julián Alvarez, figuras argentinas de un irregular Atlético de Madrid que será anfitrión de Espanyol en la liga de España.
Thiago Almada y Julián Alvarez, figuras argentinas de un irregular Atlético de Madrid que será anfitrión de Espanyol en la liga de España.PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 21 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Platense vs. Barracas Central. TNT Sports
  • 17 Independiente Rivadavia vs. Independiente. ESPN Premium
  • 19.15 Banfield vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium
  • 19.15 Riestra vs. Huracán. TNT Sports
  • 21.30 Central Córdoba vs. Tigre. ESPN Premium
Luciano Cabral e Independiente visitarán en Mendoza Independiente Rivadavia por el torneo Apertura.
Luciano Cabral e Independiente visitarán en Mendoza Independiente Rivadavia por el torneo Apertura.Fotobaires / Facundo Morales

Liga de España

  • 10 Real Sociedad vs. Oviedo. DSports (1610)
  • 12.15 Betis vs. Rayo Vallecano. ESPN 3 y Disney+
  • 14.30 Osasuna vs. Real Madrid. DSports (1610)
  • 17 Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN y Disney+

Serie A

  • 11 Juventus vs. Como. Disney+
  • 14 Lecce vs. Inter. Disney+
  • 16.45 Cagliari vs. Lazio. ESPN 2 y Disney+

Ligue 1

  • 13 Lens vs. Monaco. ESPN 2 y Disney+
  • 15 Toulouse vs. Paris FC. Disney+
  • 17.05 Paris Saint-Germain vs. Metz. Disney+

Premier League

  • 12 Aston Villa vs. Leeds. ESPN y Disney+
  • 12 Brentford vs. Brighton & Hove. Disney+
  • 12 Chelsea vs. Burnley. Disney+
  • 14.30 West Ham United vs. Bournemouth. ESPN y Disney+
  • 17 Manchester City vs. Newcastle. Disney+
Emiliano Martínez, el arquero argentino en el que se apoya Aston Villa, que recibirá a Leeds en la Premier League.
Emiliano Martínez, el arquero argentino en el que se apoya Aston Villa, que recibirá a Leeds en la Premier League.Prensa Aston Villa

Championship

  • 9.30 West Bromwich Albion vs. Coventry City. Disney+
  • 12 Southampton vs. Charlton Athletic. Disney+

Bundesliga

  • 11.30 Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
  • 11.30 Köln vs. Hoffenheim. Disney+
  • 11.30 Union Berlin vs. Bayer Leverkusen. Disney+
  • 11.30 Wolfsburg vs. Augsburg. Disney+
  • 14.30 Leipzig vs. Borussia Dortmund. ESPN 3

TENIS

ATP Tour

  • 15 El ATP 500 de Doha. Carlos Alcaraz (España) vs. Arthur Fils (Francia), la final. ESPN 2 y Disney+
  • 17 Río Open. Tomás Martín Etcheverry vs. Vi Kopriva (Chequia) e Ignacio Buse (Perú) vs. Alejandro Tabilo (Chile), las semifinales. Disney+
Tomás Martín Etcheverry es el único preclasificado en pie en el Río Open y frente al checo Vit Kopriva procurará una plaza en la final del torneo ATP 500 brasileño.
Tomás Martín Etcheverry es el único preclasificado en pie en el Río Open y frente al checo Vit Kopriva procurará una plaza en la final del torneo ATP 500 brasileño.Fotojump

RUGBY

Seis Naciones

  • 11.10 Inglaterra vs. Irlanda. ESPN 4 y Disney+
  • 13.40 Gales vs. Escocia. ESPN 4 y Disney+
Inglaterra necesita de George Ford y de recobrar su nivel habitual para enderezarse en el Seis Naciones; este sábado afrontará un oponente difícil: Irlanda.
Inglaterra necesita de George Ford y de recobrar su nivel habitual para enderezarse en el Seis Naciones; este sábado afrontará un oponente difícil: Irlanda.Jane Barlow - PA

Súper Rugby Américas

  • 18.30 Yacaré XV vs. Pampas. ESPN 2 y Disney+
  • 20.30 Capibara XV vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 San Lorenzo de Almagro vs. Instituto. Liga Nacional. TyC Sports

NBA

  • 22.30 New York Knicks vs. Houston Rockets. NBA. ESPN 2 y Disney+
Mikal Bridges y Jordan Clarkson son parte de New York Knicks, que recibirá a Houston Rockets en una nueva jornada de NBA.
Mikal Bridges y Jordan Clarkson son parte de New York Knicks, que recibirá a Houston Rockets en una nueva jornada de NBA.Darren Abate - FR115 AP

GOLF

PGA Tour

  • 15.40 The Genesis. La tercera vuelta. ESPN 4
