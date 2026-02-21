Agenda de TV del sábado: Independiente, ligas europeas, Etcheverry en Río de Janeiro y Seis Naciones
Fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y golf componen la propuesta deportiva de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 21 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Platense vs. Barracas Central. TNT Sports
- 17 Independiente Rivadavia vs. Independiente. ESPN Premium
- 19.15 Banfield vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium
- 19.15 Riestra vs. Huracán. TNT Sports
- 21.30 Central Córdoba vs. Tigre. ESPN Premium
Liga de España
- 10 Real Sociedad vs. Oviedo. DSports (1610)
- 12.15 Betis vs. Rayo Vallecano. ESPN 3 y Disney+
- 14.30 Osasuna vs. Real Madrid. DSports (1610)
- 17 Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN y Disney+
Serie A
- 11 Juventus vs. Como. Disney+
- 14 Lecce vs. Inter. Disney+
- 16.45 Cagliari vs. Lazio. ESPN 2 y Disney+
Ligue 1
- 13 Lens vs. Monaco. ESPN 2 y Disney+
- 15 Toulouse vs. Paris FC. Disney+
- 17.05 Paris Saint-Germain vs. Metz. Disney+
Premier League
- 12 Aston Villa vs. Leeds. ESPN y Disney+
- 12 Brentford vs. Brighton & Hove. Disney+
- 12 Chelsea vs. Burnley. Disney+
- 14.30 West Ham United vs. Bournemouth. ESPN y Disney+
- 17 Manchester City vs. Newcastle. Disney+
Championship
- 9.30 West Bromwich Albion vs. Coventry City. Disney+
- 12 Southampton vs. Charlton Athletic. Disney+
Bundesliga
- 11.30 Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
- 11.30 Köln vs. Hoffenheim. Disney+
- 11.30 Union Berlin vs. Bayer Leverkusen. Disney+
- 11.30 Wolfsburg vs. Augsburg. Disney+
- 14.30 Leipzig vs. Borussia Dortmund. ESPN 3
TENIS
ATP Tour
- 15 El ATP 500 de Doha. Carlos Alcaraz (España) vs. Arthur Fils (Francia), la final. ESPN 2 y Disney+
- 17 Río Open. Tomás Martín Etcheverry vs. Vi Kopriva (Chequia) e Ignacio Buse (Perú) vs. Alejandro Tabilo (Chile), las semifinales. Disney+
RUGBY
Seis Naciones
- 11.10 Inglaterra vs. Irlanda. ESPN 4 y Disney+
- 13.40 Gales vs. Escocia. ESPN 4 y Disney+
Súper Rugby Américas
- 18.30 Yacaré XV vs. Pampas. ESPN 2 y Disney+
- 20.30 Capibara XV vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 San Lorenzo de Almagro vs. Instituto. Liga Nacional. TyC Sports
NBA
- 22.30 New York Knicks vs. Houston Rockets. NBA. ESPN 2 y Disney+
GOLF
PGA Tour
- 15.40 The Genesis. La tercera vuelta. ESPN 4
