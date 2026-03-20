Agenda de TV del sábado: Independiente, Racing, ligas europeas, Masters 1000 de Miami y URBA
Fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y el deporte rey componen la propuesta del día, disponible en televisión e internet
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 21 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15.30 Vélez Sarsfield vs. Lanús. TNT Sports
- 17.45 Newell’s vs. Gimnasia (Mendoza). ESPN Premium
- 17.45 Defensa y Justicia vs. Unión. TNT Sports
- 20 Independiente vs. Talleres. ESPN Premium
- 22.15 Belgrano vs. Racing. TNT Sports
Liga de España
- 12.15 Espanyol vs. Getafe. ESPN 2 y Disney+
- 14.30 Levante vs. Oviedo. ESPN y Disney+
Brasileirão
- 21 São Paulo vs. Palmeiras. Canal 116 (Flow)
Serie A
- 11 Parma vs. Cremonese. Disney+
- 14 Milan vs. Torino. Disney+
Ligue 1
- 13 Toulouse vs. Lorient. Disney+
- 17 Nice vs. Paris Saint-Germain. Disney+
Premier League
- 9.30 Brighton & Hove vs. Liverpool. ESPN y Disney+
- 12 Fulham vs. Burnley. ESPN y Disney+
- 14.30 Everton vs. Chelsea. ESPN y Disney+
- 17 Leeds vs. Brentford. Disney+
Bundesliga
- 11.30 Heidenheim 1846 vs. Bayer Leverkusen. Disney+
- 11.30 Wolfsburg vs. Werder Bremen. Disney+
- 11.30 Köln vs. Borussia Mönchengladbach. Disney+
- 11.30 Bayern München vs. Union Berlin. ESPN 3 y Disney+
- 14.30 Borussia Dortmund vs. Hamburger. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Miami
- 13.25 La segunda rueda. ESPN 3 y Disney+
- 20 La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Top 14 de Francia
- 10.30 Clermont vs. Montpellier. Disney+
- 12.35 Toulon vs. Stade Français. Disney+
- 17 La Rochelle vs. Pau. Disney+
Premiership
- 12 Exeter Chiefs vs. Sale Sharks. Disney+
Súper Rugby Américas
- 15 Selknam vs. Capibaras XV. Disney+
- 16.45 Yacaré XV vs. Tarucas. ESPN 3 y Disney+
Top 14 de URBA
- 15.30 Belgrano vs. Newman. Disney+
- 15.30 Buenos Aires vs. Alumni. Disney+
- 15.30 CASI vs. Hindú. Disney+
- 15.30 Atlético Rosario vs. Regatas. Disney+
- 15.30 SIC vs. Matreros. Disney+
- 15.45 Los Tilos vs. La Plata. ESPN 4 y Disney+
BÁSQUETBOL
- 11.30 San Martín (Corrientes) vs. Ferro Carril Oeste. Liga Nacional. TyC Sports
- 17 Zaragoza vs. San Pablo Burgos. Liga ACB. Fox Sports 2
ATLETISMO
- 9 El Mundial Bajo Techo de Torun, Polonia. Día 1. TyC Sports
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