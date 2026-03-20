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Agenda de TV del sábado: Independiente, Racing, ligas europeas, Masters 1000 de Miami y URBA

Fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y el deporte rey componen la propuesta del día, disponible en televisión e internet

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Enzo Fernández está en un mejor momento que Chelsea, que será visitante de Everton en una nueva fecha de la Premier League.
Enzo Fernández está en un mejor momento que Chelsea, que será visitante de Everton en una nueva fecha de la Premier League.FRANCK FIFE - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 21 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15.30 Vélez Sarsfield vs. Lanús. TNT Sports
  • 17.45 Newell’s vs. Gimnasia (Mendoza). ESPN Premium
  • 17.45 Defensa y Justicia vs. Unión. TNT Sports
  • 20 Independiente vs. Talleres. ESPN Premium
  • 22.15 Belgrano vs. Racing. TNT Sports
Independiente se enfrentará con Talleres por el torneo Apertura, en otra prueba ante su exigente y agotado público.
Independiente se enfrentará con Talleres por el torneo Apertura, en otra prueba ante su exigente y agotado público.Sebastián Hipperdinger

Liga de España

  • 12.15 Espanyol vs. Getafe. ESPN 2 y Disney+
  • 14.30 Levante vs. Oviedo. ESPN y Disney+

Brasileirão

  • 21 São Paulo vs. Palmeiras. Canal 116 (Flow)

Serie A

  • 11 Parma vs. Cremonese. Disney+
  • 14 Milan vs. Torino. Disney+

Ligue 1

  • 13 Toulouse vs. Lorient. Disney+
  • 17 Nice vs. Paris Saint-Germain. Disney+

Premier League

  • 9.30 Brighton & Hove vs. Liverpool. ESPN y Disney+
  • 12 Fulham vs. Burnley. ESPN y Disney+
  • 14.30 Everton vs. Chelsea. ESPN y Disney+
  • 17 Leeds vs. Brentford. Disney+
Remata Alexis Mac Allister, estrella de Liverpool, que este sábado abrirá frente a Brighton & Hove la jornada del sábado en la liga inglesa.
Remata Alexis Mac Allister, estrella de Liverpool, que este sábado abrirá frente a Brighton & Hove la jornada del sábado en la liga inglesa.PAUL ELLIS - AFP

Bundesliga

  • 11.30 Heidenheim 1846 vs. Bayer Leverkusen. Disney+
  • 11.30 Wolfsburg vs. Werder Bremen. Disney+
  • 11.30 Köln vs. Borussia Mönchengladbach. Disney+
  • 11.30 Bayern München vs. Union Berlin. ESPN 3 y Disney+
  • 14.30 Borussia Dortmund vs. Hamburger. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Miami

  • 13.25 La segunda rueda. ESPN 3 y Disney+
  • 20 La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
Francisco Cerúndolo debutará en el Masters 1000 de Miami contra su compatriota Thiago Tirante.
Francisco Cerúndolo debutará en el Masters 1000 de Miami contra su compatriota Thiago Tirante.RODRIGO ARANGUA - AFP

RUGBY

Top 14 de Francia

  • 10.30 Clermont vs. Montpellier. Disney+
  • 12.35 Toulon vs. Stade Français. Disney+
  • 17 La Rochelle vs. Pau. Disney+

Premiership

  • 12 Exeter Chiefs vs. Sale Sharks. Disney+

Súper Rugby Américas

  • 15 Selknam vs. Capibaras XV. Disney+
  • 16.45 Yacaré XV vs. Tarucas. ESPN 3 y Disney+

Top 14 de URBA

  • 15.30 Belgrano vs. Newman. Disney+
  • 15.30 Buenos Aires vs. Alumni. Disney+
  • 15.30 CASI vs. Hindú. Disney+
  • 15.30 Atlético Rosario vs. Regatas. Disney+
  • 15.30 SIC vs. Matreros. Disney+
  • 15.45 Los Tilos vs. La Plata. ESPN 4 y Disney+
Belgrano y Newman sostendrán uno de los encuentros más interesantes de la segunda fecha del torneo de URBA.
Belgrano y Newman sostendrán uno de los encuentros más interesantes de la segunda fecha del torneo de URBA.Marcos Brindicci - LA NACION

BÁSQUETBOL

  • 11.30 San Martín (Corrientes) vs. Ferro Carril Oeste. Liga Nacional. TyC Sports
  • 17 Zaragoza vs. San Pablo Burgos. Liga ACB. Fox Sports 2

ATLETISMO

  • 9 El Mundial Bajo Techo de Torun, Polonia. Día 1. TyC Sports
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