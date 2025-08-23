LA NACION

Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami

Rugby internacional, fútbol local y exterior, golf básquetbol, ciclismo y Juegos Panamericanos juveniles en el menú deportivo de la jornada

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Tras el 24-41 del último sábado, los Pumas volverán a enfrentarse con All Blacks, ahora en Vélez, por el Rugby Championship.
Tras el 24-41 del último sábado, los Pumas volverán a enfrentarse con All Blacks, ahora en Vélez, por el Rugby Championship.Mario Sar

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 23 de agosto de 2025.

RUGBY

Rugby Championship

  • 12 Sudáfrica vs. Australia. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 18.10 Argentina vs. Nueva Zelanda. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+ Premium

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 San Lorenzo de Almagro vs. Instituto. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 17.30 Rosario Central vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 20 Atlético Tucumán vs. Talleres. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21 San Martín vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Ángel Di María vivirá su primer clásico de Rosario desde su regreso al fútbol local: Central y Newell's vibrarán en el Gigante de Arroyito, por el torneo Clausura.
Ángel Di María vivirá su primer clásico de Rosario desde su regreso al fútbol local: Central y Newell's vibrarán en el Gigante de Arroyito, por el torneo Clausura.instagram

Premier League

  • 8.30 Manchester City vs. Tottenham Hotspur. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 11 Bournemouth vs. Wolverhampton. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 11 Brentford vs. Aston Villa. Disney+
  • 11 Burnley vs. Sunderland. Disney+
  • 13.30 Arsenal vs. Leeds United. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Liga de España

  • 12 Mallorca vs. Celta de Vigo. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
  • 14.30 Atlético de Madrid vs. Elche. Dsports (610/1610 HD)
  • 16.30 Levante vs. Barcelona. Dsports (610/1610 HD)

Major League Soccer

  • 20.30 DC United vs. Inter Miami. Apple TV
Rodrigo De Paul, figura de Inter Miami, que se presentará en Washington para medirse con DC United por la MLS.
Rodrigo De Paul, figura de Inter Miami, que se presentará en Washington para medirse con DC United por la MLS.RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Serie A

  • 13.30 Sassuolo vs. Napoli. Diney+
  • 13.30 Genoa vs. Lecce. Disney+
  • 15.30 Roma vs. Bologna. Disney+
  • 15.30 Milan vs. Cremomese. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

Ligue 1

  • 12 Olympique Marseille vs. Paris FC. Disney+
  • 14 Nice vs. Auxerre. Disney+
  • 16 Olymipique Lyonnais vs. Metz. Disney+

Bundesliga

  • 10.30 Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim. Disney+
  • 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen. Diney+
  • 10.30 Freiburg vs. Augsburg. Disney+
  • 10.30 Heidenheim 1846 vs. Wolfsburg. Disney+
  • 10.30 Union Berlin vs. Stuttgart. Disney+
  • 13.30 St. Pauli vs. Borussia Dortmund. Disney+

Eredivisie

  • 13.30 PSV vs. Groningen. Disney+

Primera Nacional

  • 13 Arsenal vs. Güemes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 15 Atlanta vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 17 Colón vs. Chacarita Juniors. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 19 Estudiantes (Caseros) vs. Talleres (Remedios de Escalada). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 21 Morón vs. Nueva Chicago. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

GOLF

  • 14 Tour Championship. La tercera vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Scottie Scheffler, de Estados Unidos, alinea un putt en el green del octavo hoyo durante la primera ronda del TOUR Championship 2025 en el East Lake Golf Club el 21 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia
Scottie Scheffler, de Estados Unidos, alinea un putt en el green del octavo hoyo durante la primera ronda del TOUR Championship 2025 en el East Lake Golf Club el 21 de agosto de 2025 en Atlanta, GeorgiaKEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Americup

  • 16.10 Brasil vs. Uruguay. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 18.40 Estados Unidos vs. Bahamas. Dsports 2 (612/1612 HD) y Canal 116 (CV)
  • 21.40 Puerto Rico vs. Venezuela. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 0 (del domingo) Canadá vs. Panamá. Dsports (614/1614 HD)

CICLISMO

Vuelta a España

  • 12 La etapa 1. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
    1

    Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos

  2. Un apretón de manos con Moretti, el presidente que avergüenza a los hinchas
    2

    Un apretón de manos con el presidente Marcelo Moretti: ¿quién podrá confiar en San Lorenzo?

  3. Habló un barra chileno golpeado, detenido y liberado: “Éramos como vikingos, queríamos matarnos”
    3

    Habló un barra chileno golpeado, detenido y liberado tras los incidentes: “Éramos como vikingos, queríamos matarnos”

  4. La Justicia dispuso la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes con hinchas de Universidad de Chile
    4

    La Justicia dispuso la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes con hinchas de Universidad de Chile

Cargando banners ...