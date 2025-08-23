Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
Rugby internacional, fútbol local y exterior, golf básquetbol, ciclismo y Juegos Panamericanos juveniles en el menú deportivo de la jornada
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 23 de agosto de 2025.
RUGBY
Rugby Championship
- 12 Sudáfrica vs. Australia. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 18.10 Argentina vs. Nueva Zelanda. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+ Premium
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.30 San Lorenzo de Almagro vs. Instituto. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 17.30 Rosario Central vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 20 Atlético Tucumán vs. Talleres. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21 San Martín vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Premier League
- 8.30 Manchester City vs. Tottenham Hotspur. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 11 Bournemouth vs. Wolverhampton. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 11 Brentford vs. Aston Villa. Disney+
- 11 Burnley vs. Sunderland. Disney+
- 13.30 Arsenal vs. Leeds United. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Liga de España
- 12 Mallorca vs. Celta de Vigo. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
- 14.30 Atlético de Madrid vs. Elche. Dsports (610/1610 HD)
- 16.30 Levante vs. Barcelona. Dsports (610/1610 HD)
Major League Soccer
- 20.30 DC United vs. Inter Miami. Apple TV
Serie A
- 13.30 Sassuolo vs. Napoli. Diney+
- 13.30 Genoa vs. Lecce. Disney+
- 15.30 Roma vs. Bologna. Disney+
- 15.30 Milan vs. Cremomese. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
Ligue 1
- 12 Olympique Marseille vs. Paris FC. Disney+
- 14 Nice vs. Auxerre. Disney+
- 16 Olymipique Lyonnais vs. Metz. Disney+
Bundesliga
- 10.30 Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim. Disney+
- 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen. Diney+
- 10.30 Freiburg vs. Augsburg. Disney+
- 10.30 Heidenheim 1846 vs. Wolfsburg. Disney+
- 10.30 Union Berlin vs. Stuttgart. Disney+
- 13.30 St. Pauli vs. Borussia Dortmund. Disney+
Eredivisie
- 13.30 PSV vs. Groningen. Disney+
Primera Nacional
- 13 Arsenal vs. Güemes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 15 Atlanta vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 17 Colón vs. Chacarita Juniors. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 19 Estudiantes (Caseros) vs. Talleres (Remedios de Escalada). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 21 Morón vs. Nueva Chicago. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
GOLF
- 14 Tour Championship. La tercera vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
BÁSQUETBOL
Americup
- 16.10 Brasil vs. Uruguay. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 18.40 Estados Unidos vs. Bahamas. Dsports 2 (612/1612 HD) y Canal 116 (CV)
- 21.40 Puerto Rico vs. Venezuela. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 0 (del domingo) Canadá vs. Panamá. Dsports (614/1614 HD)
CICLISMO
Vuelta a España
- 12 La etapa 1. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
