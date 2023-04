Agenda de TV: el debut de River en la Copa Libertadores, se presenta San Lorenzo en la Copa Sudamericana y partidazos en Europa

escuchar

Copa Libertadores. Copa Sudamericana. Premier League. Copa del Rey. Copa de Alemania. La jornada de hoy, con tanta acción futbolística derramada por distintos puntos geográficos del mundo, bien podría calificarse como un “Súper martes”. Cinco equipos argentinos levantarán el telón de sus ilusiones continentales en un escenario que posee una cargada agenda en Inglaterra e Italia.

The Strongest vs. River

River iniciará hoy su camino en la Copa Libertadores en los 3600 de altitud en La Paz cuando se enfrente con The Strongest, por la primera fecha del Grupo D. El partido comenzará a las 19 de la Argentina, en el estadio Hernando Siles, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Fox Sports y Star+.

El equipo millonario, líder de la Liga Profesional de Fútbol, se presentará en el torneo continental por primera vez con Martín Demichelis como entrenador, luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. Con el Muñeco, River pasó la fase de grupos en las ocho participaciones que tuvo; conquistó las ediciones 2015 y 2018, y también fue finalista en 2019.

Martín Demichelis debutará como DT de River Fotobaires

El desafío de la altura será una prueba de riesgo para River en el inicio de la competencia, en una zona que completan Fluminense y Sporting Cristal. River y The Strongest se enfrentaron por última vez en la fase de grupos de la edición de 2016 con un empate 1-1 en La Paz y una goleada 6-0 a favor del equipo de Núñez. En total, se cruzaron en seis ocasiones por torneos internacionales y todos fueron por la fase de grupos de la Libertadores, con cuatro triunfos de River, un empate y una victoria del conjunto boliviano.

Argentinos Juniors vs. Independiente del Valle

Argentinos Juniors debutará hoy en la Copa Libertadores cuando reciba a Independiente del Valle, de Ecuador, dirigido por el argentino Martín Anselmi, por la primera fecha del Grupo E. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Diego Armando Maradona, con el arbitraje del peruano Diego Haro y se transmitirá por ESPN y Star+.

Kevin MacAllister y Fabricio Domínguez, de Argentinos Juniors Luciano Gonzalez

El Bicho de La Paternal lleva cinco partidos sin derrotas en el ámbito local con dos empates y tres victorias, la última con goleada por 3-0 frente a Godoy Cruz por la novena fecha de la Liga Profesional, en la que se ubica en la séptima posición con 14 puntos, a siete del líder, River. Independiente del Valle llega con todo el prestigio de ser el último campeón de la Copa Sudamericana, mientras que en el inicio de la presente temporada también logró la Supercopa Ecuador y la Recopa Sudamericana, nada menos que ante Flamengo de Brasil, el actual campeón de América.

El Grupo E de la Copa Libertadores lo completan Corinthians y Liverpool de Uruguay.

Audax Italiano vs. Newell’s

Newell’s, dirigido por Gabriel Heinze, visitará hoy a Audax Italiano, de Chile, en su debut en el Grupo E de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 19 en el estadio El Teniente, de la ciudad chilena de Rancagua. Será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera y televisado por DSports.

Gabriel Heinze, conductor de Newell's Marcelo Manera - LA NACION

El conjunto rojinegro, que en la Liga Profesional fue goleado en la última fecha por Estudiantes (3-0), asumirá el partido con la mira puesta en su siguiente compromiso, el fin de semana, en el clásico rosarino (el domingo recibirá a Central). El Grupo E se completa con Santos, de Brasil, y Blooming, de Bolivia.

Estudiantes de Mérida vs. San Lorenzo

San Lorenzo, el primer campeón de la Copa Sudamericana (por entonces, Copa Mercosur, en 2001), regresará a la segunda competencia continental de clubes con aspiraciones de alcanzar la final en Montevideo. Hoy, desde las 21 de la Argentina, debuta en Venezuela frente a Estudiantes de Mérida, por la primera fecha del Grupo H. El partido, en el estadio Olímpico Metropolitano de Mérida, ciudad con 1600 metros sobre el nivel del mar, a 670 kilómetros de Caracas, será arbitrado por el ecuatoriano Roberto Sánchez y transmitido por ESPN y Star+.

Andrés Vombergar, artillero de San Lorenzo Fotobaires

San Lorenzo regresa a la Sudamericana tras un año de ausencia y con una eliminación en la fase inicial como antecedente más inmediato en 2021. El club de Boedo integra el Grupo H junto con Fortaleza y Palestino de Chile, que jugarán el miércoles en Brasil.

La final de la Sudamericana se disputará el 28 de octubre, en el estadio Centenario de Montevideo.

Millonarios vs. Defensa y Justicia

Defensa y Justicia, campeón de la edición 2020 de la Copa Sudamericana, visitará hoy a Millonarios, de Colombia, por la primera fecha del Grupo F. El encuentro se disputará desde las 23 (hora de la Argentina) en el estadio Nemesio Camacho, más conocido como “El Campín” de Bogotá, será arbitrado por el chileno Piero Maza y transmitido por DSports.

El Halcón de Varela vuelve a competir en el torneo que ya conquistó y se presenta como el último argentino en ganar un título internacional ya que después ganó la Recopa Sudamericana en 2021. El año pasado, Defensa y Justicia, todavía bajo la conducción de Sebastián Beccacece, tuvo una mala actuación y se despidió en la fase de grupos luego de terminar en la última posición.

El Grupo F se completa con América MG, de Brasil, y Peñarol, de Uruguay.

La Premier League

La Premier League 2022/23 no se detiene y este martes recuperará cuatro partidos postergados en septiembre del año pasado por el fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra y, entre ellos, se destaca el duelo entre Chelsea y Liverpool, en el estadio Stamford Bridge de Londres. El partido comenzará a las 15:45 de la Argentina y se transmitirá por ESPN 2 (también se podrá ver en las plataformas digitales de Star+, Flow, DGO y Telecentro Play).

Enzo Fernández, referencia de Chelsea en el mediocampo John Walton - PA Wire

Además, desde las 15.30, se medirán Leicester vs. Aston Villa, Bournemouth vs. Brighton y Leeds vs. Nottingham Forest. Los tres partidos serán transmitidos por Star+.

Copa Italia: Juventus vs. Inter

El campeón defensor de la Copa Italia, Inter, visitará este martes a Juventus (desde las 15.50, por ESPN 2 y Star+) por el desafío de ida de las semifinales de la edición número 76 del certamen. La otra llave comenzará mañana, miércoles, con el primer partido entre Cremonese y Fiorentina.

💪 ¡Derby de semifinales!

🏆 #CoppaItaliaFrecciarossa

🆚 Inter Milan

🏟 Allianz Stadium

⏰ 16 hs 🇦🇷 | 14 hs 🇨🇴 | 13 hs 🇲🇽

📲 #JuveInter pic.twitter.com/Ck0JklfzdU — JuventusFC (@juventusfces) April 4, 2023

Juventus, que marcha en el séptimo puesto de la Serie A, tendrá la oportunidad de tomarse revancha de Inter, ya que la Vecchia Signora cayó ante el neroazzurro en la final de la Copa Italia 2021-22.

Copa del Rey: Osasuna busca hacer historia

Osasuna, sin el delantero argentino Ezequiel “Chimy” Ávila, visitará hoy a Athletic de Bilbao, desde 16 de nuestro país (DSports), en busca de su segunda final de Copa del Rey de la historia. El equipo de Pamplona deberá defender la ventaja 1-0 obtenida en el partido de ida. El desquite se jugará en el estadio San Mamés.

Osasuna intentará avanzar por segunda vez a la instancia decisiva del torneo que alcanzó en 2005 y perdió ante Betis (2-1) en la prórroga de un encuentro celebrado en el viejo estadio Vicente Calderón de Madrid. Ávila, rosarino de 29 años, con pasado en San Lorenzo, es el máximo anotador del equipo navarro con 8 tantos y tuvo una participación clave ante Sevilla en los cuartos de final (2-1) con un gol que colaboró para la clasificación. Sin embargo, no podrá participar del desquite en Bilbao por una lesión muscular.

Athletic Bilbao se enfrenta a la posibilidad de alcanzar la 40° final de su historia. El club vasco, con 23 títulos, es el segundo máximo ganador de la competencia, detrás de Barcelona (31). Justamente el equipo catalán también irá por la final cuando mañana reciba, en el clásico del fútbol español, a Real Madrid,con la ventaja del 1-0 logrado en el estadio Santiago Bernabéu.

