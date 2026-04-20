Video: la sorpresa de Leandro Paredes a Davoo Xeneize tras el triunfo de Boca ante River
El mediocampista convirtió el único tanto para la victoria en el Superclásico; su visita al programa de streaming y la charla con Paulo Dybala para que regrese al fútbol argentino
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Leandro Paredes visitó al streamer Davoo Xeneize tras la victoria en el Superclásico por 1-0 ante River. El mediocampista de la selección argentina convirtió el único gol de la tarde y fue la gran figura del encuentro en el Monumental.
Eufórico por el triunfo, el streamer recibió la visita sorpresa de Paredes y dialogó durante un largo rato para conocer sus sensaciones del triunfo, la actualidad del Xeneize, cómo fue su adaptación y la posible llegada de Paulo Dybala al club de La Ribera.
Con un partido superlativo, Paredes se calzó el traje de asistidor y de goleador al convertir el tanto de penal en el final del primer tiempo. En cuanto a su ejecución, el mediocampista contó cómo fueron los segundos previos: “Estaba casi seguro que el arquero se iba a tirar cruzado porque Cachete (Montiel) le estaba hablando y dije ‘este me conoce’ y le dice que remato cruzado siempre, de última si se tira a ese palo la tiro esquinado arriba, salió bien, Gracias a Dios”.
Por otra parte, Paredes se refirió a la polémica del final del partido cuando Lucas Martínez Quarta se desplomó en el área tras un empujón de Lautaro Blanco. “Para mí no fue penal. Si eso es penal hay miles por partido, con toda sinceridad”.
Otro de los temas candentes que se tocaron durante la entrevista fue la posible llegada de Paulo Dybala en el mercado de pases de junio. Sobre esta cuestión, Paredes indicó que habla constantemente con el delantero e intenta seducirlo: “Ojalá venga Paulo, me encantaría, de verdad. Lo hablo porque él tiene muchas ganas, yo ya lo dije, ojalá”.
Con 24 puntos, en la tercera ubicación de la Zona “A” del torneo Apertura, el Xeneize quedó en la puerta de sellar su clasificación a los playoff. Dentro de la seguidilla de resultados positivos, el capitán del Xeneize recalcó: “Cada vez jugamos mejor, y esto da un plus. Soy uno de los que piensa que vivo mi carrera y mi vida día a día”.
De manera distendida, en un ambiente de plena confianza, Paredes elogió la labor de Claudio Úbeda, quien hace algunas fechas era resistido por el público de Boca y esta concatenación de resultados positivos no solo le cambió su imagen, sino también es una inyección de confianza para un plantel que disputa la triple competencia -torneo Apertura, Copa Libertadores y Copa Argentina-.
“Úbeda se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en diciembre-enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza y está muy bien, lleva al grupo adelante”, cerró el futbolista de 31 años que disfrutó de un triunfo clave en el Monumental.
La agenda de partidos de Boca continúa este jueves cuando visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Luego, por Copa Libertadores, viajará a Brasil para enfrentarse al Cruzeiro por la tercera fecha de esta competición donde ganó sus primeros dos encuentros.
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