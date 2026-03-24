Agenda de TV y streaming del miércoles: San Lorenzo, Copa Argentina, Masters 1000 de Miami y NBA
Fútbol local, tenis y básquetbol en la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 25 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 Riestra vs. San Lorenzo. ESPN Premium
Copa Argentina
- 19 Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas. TyC Sports
- 21.15 Banfield vs. Real Pilar. TyC Sports
TENIS
Miami Open
- 14 Elena Rybakina (Kazajistán) vs. Jesica Pegula (Estados Unidos), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
- 20 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Hailey Baptiste (Estados Unidos), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.30 Baskonia vs. Estrella Roja. DSports 2
NBA
- 20 Atlanta Hawks vs. Detroit Pistons. ESPN 3 y Disney+
- 22.30 Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves. ESPN 3 y Disney+
Liga Nacional
- 21 Obras Sanitarias de la Nación vs. Argentino (Junín). DSports 2
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del martes. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscan los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami
La TV del lunes. Cerúndolo frente a Medvedev en el Masters 1000 de Miami y más partidos por el torneo Apertura
TV y streaming. Boca, River, Messi, la final Arsenal-City, el clásico de Madrid, ligas europeas y el Miami Open de tenis
Más leídas de Fútbol
- 1
En una ráfaga, Boca puso en pausa sus problemas, volvió a ganar en la Bombonera y mira la Copa con otros ojos
- 2
Precios de las entradas Argentina vs. Mauritania en la Bombonera, por un amistoso
- 3
Horarios de los partidos de Argentina vs. Mauritana y Zambia, por la fecha FIFA
- 4
Lista de convocados de la selección argentina para los amistosos con Mauritana y Zambia, por la fecha FIFA