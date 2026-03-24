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Agenda de TV y streaming del miércoles: San Lorenzo, Copa Argentina, Masters 1000 de Miami y NBA

Fútbol local, tenis y básquetbol en la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas

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Luciano Vietto, uno de los futbolistas más importantes de San Lorenzo, equipo que se pondrá al día en el torneo Apertura visitando a un vecino, Riestra.
Luciano Vietto, uno de los futbolistas más importantes de San Lorenzo, equipo que se pondrá al día en el torneo Apertura visitando a un vecino, Riestra.Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 25 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 Riestra vs. San Lorenzo. ESPN Premium

Copa Argentina

  • 19 Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas. TyC Sports
  • 21.15 Banfield vs. Real Pilar. TyC Sports

TENIS

Miami Open

  • 14 Elena Rybakina (Kazajistán) vs. Jesica Pegula (Estados Unidos), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
  • 20 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Hailey Baptiste (Estados Unidos), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
La bielorrusa Aryna Sabalenka procurará pasar a una semifinal del Abierto de Miami, frente a una tenista local, Hailey Baptise.
La bielorrusa Aryna Sabalenka procurará pasar a una semifinal del Abierto de Miami, frente a una tenista local, Hailey Baptise.MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.30 Baskonia vs. Estrella Roja. DSports 2

NBA

  • 20 Atlanta Hawks vs. Detroit Pistons. ESPN 3 y Disney+
  • 22.30 Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves. ESPN 3 y Disney+

Liga Nacional

  • 21 Obras Sanitarias de la Nación vs. Argentino (Junín). DSports 2
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