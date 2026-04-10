Agenda de TV y streaming del sábado: Boca - Independiente, Sinner - Zverev, Top 14 y Augusta

Fútbol local y exterior, tenis, rugby, golf, básquetbol e hípica integran la actividad deportiva, disponible a través de las pantallas

Boca e Independiente sostendrán en la Bombonera uno de los clásicos de la fecha 14 del torneo Apertura.Daniel Jayo

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 11 de abril.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15 Riestra vs. Instituto. TNT Sports
  • 15.30 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium
  • 17.15 Estudiantes de La Plata vs. Unión. TNT Sports
  • 19.30 Boca Juniors vs. Independiente. TNT Sports
  • 21.45 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Barracas Central. ESPN Premium

Premier League

  • 8.30 Arsenal vs. Bournemouth. ESPN y Disney+
  • 11 Brentford vs. Everton. ESPN y Disney+
  • 13.30 Liverpool vs. Fulham. ESPN y Disney+

Liga de España

  • 9 Real Sociedad vs. Alavés. ESPN 4 y Disney+
  • 11.15 Elche vs. Valencia. DSports (1610)
  • 13.30 Barcelona vs. Espanyol. DSports (1610)
  • 16 Sevilla vs. Atlético de Madrid. ESPN y Disney+
Barcelona quiere recuperarse de la caída en la Champions League; afrontará el clásico con Espanyol por LaLiga.Joan Monfort - AP

Serie A

  • 13 Milan vs. Udinese. ESPN 2 y Disney+
  • 15.45 Atalanta vs. Juventus. ESPN 3 y Disney+

Bundesliga

  • 10.30 Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach. ESPN 3 y Disney+
  • 13.30 St. Pauli vs. Bayern München. ESPN 3 y Disney+

Championship

  • 11 Sheffield vs. Hull City. Fox Sports y Disney+

GOLF

  • 15 Masters de Augusta. La tercera vuelta. ESPN 2 y Disney+
El Masters de Augusta ofrecerá su tercera jornada, la última antes de decidir al campeón.Matt Slocum - AP

TENIS

Masters 1000 de Montecarlo

  • 8.30 Jannik Sinner (Italia) vs. Alexander Zverev, semifinal. ESPN 2 y Disney+
  • 10.30 Carlos Alcaraz (España) vs. Valentin Vacherot (Mónaco). ESPN2 y Disney+
Jannik Sinner jugará en Mónaco una semifinal de altísima exigencia, contra Alexander Zverev.VALERY HACHE - AFP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Boca Juniors vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports

RUGBY

Top 14

  • 15.30 SIC vs. Alumni. Disney+
  • 15.30 Belgrano vs. Champagnat. Disney+
  • 15.30 Buenos Aires C&R vs. Hindú. Disney+
  • 15.30 CUBA vs. La Plata. Disney+
  • 15.30 Los Tilos vs. Rosario. Disney+
  • 15.30 Newman vs. Los Matreros. Disney+
  • 15.40 CASI vs. Regatas Bella Vista. ESPN 4 y Disney+
CASI procurará estabilizarse cuando reciba a Regatas Bella Vista por el Top 14 de URBA.Daniel Jayo - LA NACION

Súper Rugby Américas

  • 20 Yacaré XV vs. Dogos XV. ESPN 3 y Disney+

HÍPICA

  • 11.30 Grand National. ESPN 4 y Disney+
Más leídas de Fútbol
  1. River empató en su debut en la Copa Sudamericana: jugó con 10 más de 90 minutos y casi lo pierde en el final
    River empató con Blooming como visitante en su debut en la Copa Sudamericana

  2. En qué canal pasan Rosario Central vs. Independiente del Valle por un la Copa Libertadores hoy
    En qué canal pasan Rosario Central vs. Independiente del Valle por un la Copa Libertadores hoy

  3. De los “tiktokers” del Monumental a la "esencia" de la Bombonera: la frase que calienta el superclásico
    “Tiktokers” en el Monumental vs “la esencia” de la Bombonera: la frase viral de Ander Herrera que agita la previa del superclásico

  4. Gambetas, amague, remate, pase de cachetada: la formidable jugada de Barco que fue casi gol y casi asistencia
    Conference League: el casi golazo de Valentín Barco y la atajada importante de Augusto Batalla