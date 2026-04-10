Agenda de TV y streaming del sábado: Boca - Independiente, Sinner - Zverev, Top 14 y Augusta
Fútbol local y exterior, tenis, rugby, golf, básquetbol e hípica integran la actividad deportiva, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 11 de abril.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15 Riestra vs. Instituto. TNT Sports
- 15.30 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium
- 17.15 Estudiantes de La Plata vs. Unión. TNT Sports
- 19.30 Boca Juniors vs. Independiente. TNT Sports
- 21.45 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Barracas Central. ESPN Premium
Premier League
- 8.30 Arsenal vs. Bournemouth. ESPN y Disney+
- 11 Brentford vs. Everton. ESPN y Disney+
- 13.30 Liverpool vs. Fulham. ESPN y Disney+
Liga de España
- 9 Real Sociedad vs. Alavés. ESPN 4 y Disney+
- 11.15 Elche vs. Valencia. DSports (1610)
- 13.30 Barcelona vs. Espanyol. DSports (1610)
- 16 Sevilla vs. Atlético de Madrid. ESPN y Disney+
Serie A
- 13 Milan vs. Udinese. ESPN 2 y Disney+
- 15.45 Atalanta vs. Juventus. ESPN 3 y Disney+
Bundesliga
- 10.30 Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach. ESPN 3 y Disney+
- 13.30 St. Pauli vs. Bayern München. ESPN 3 y Disney+
Championship
- 11 Sheffield vs. Hull City. Fox Sports y Disney+
GOLF
- 15 Masters de Augusta. La tercera vuelta. ESPN 2 y Disney+
TENIS
Masters 1000 de Montecarlo
- 8.30 Jannik Sinner (Italia) vs. Alexander Zverev, semifinal. ESPN 2 y Disney+
- 10.30 Carlos Alcaraz (España) vs. Valentin Vacherot (Mónaco). ESPN2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Boca Juniors vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports
RUGBY
Top 14
- 15.30 SIC vs. Alumni. Disney+
- 15.30 Belgrano vs. Champagnat. Disney+
- 15.30 Buenos Aires C&R vs. Hindú. Disney+
- 15.30 CUBA vs. La Plata. Disney+
- 15.30 Los Tilos vs. Rosario. Disney+
- 15.30 Newman vs. Los Matreros. Disney+
- 15.40 CASI vs. Regatas Bella Vista. ESPN 4 y Disney+
Súper Rugby Américas
- 20 Yacaré XV vs. Dogos XV. ESPN 3 y Disney+
HÍPICA
- 11.30 Grand National. ESPN 4 y Disney+
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. Augusta, Argentina vs. Brasil sub 17, Masters 1000 de Montecarlo, Pampas vs. Peñarol y ligas europeas
TV y streaming del jueves. Di María en la Copa Libertadores, Europa League, Etcheverry vs. Alcaraz y el comienzo de Augusta
TV y streaming del día. River y San Lorenzo por la Sudamericana, Libertadores, Barcelona-Atlético de Madrid y M1000 de Montecarlo
Más leídas de Fútbol
- 1
River empató con Blooming como visitante en su debut en la Copa Sudamericana
- 2
En qué canal pasan Rosario Central vs. Independiente del Valle por un la Copa Libertadores hoy
- 3
“Tiktokers” en el Monumental vs “la esencia” de la Bombonera: la frase viral de Ander Herrera que agita la previa del superclásico
- 4
Conference League: el casi golazo de Valentín Barco y la atajada importante de Augusto Batalla