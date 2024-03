Agenda llena: los once equipos argentinos que entrarán a jugar cada cuatro días

Escuchar

El calendario no ofrece respiro. La euforia por jugar las copas internacionales y el torneo local se convierte, de repente, en un desafío que supera el reto deportivo, la competencia pura. Una agenda comprimida, con partidos cada tres y cuatro días, y viajes que resultan una verdadera amenaza para quienes diseñan la logística, el camino que emprenden desde anoche, con el partido entre Lanús y Unión, once de los 28 clubes que le dan forma a la Liga Profesional. Casi el 40% de los equipos despuntarán la doble competencia entre la definición de la etapa regular de la Copa de la Liga y el comienzo de los partidos correspondiente a los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La hoja de ruta de River y de Boca señaló dificultades para los dos gigantes del fútbol nacional en el arranque de la aventura: la organización para desandar el camino y el método para no ser rehenes de los síntomas que genera la altitud sobre el nivel del mar, los principales escollos.

Claudio Echeverri tendrá su estreno en la Copa Libertadores con River; el Diablito y el sueño de gloria antes de partir a fin de año a Manchester City ALEJANDRO PAGNI - AFP

El fútbol y la política en múltiples oportunidades viajaron a la par y en el estreno de River en la Copa Libertadores, frente a Deportivo Táchira, de Venezuela, por el Grupo H, se vuelven a mezclar. La orden del gobierno de Nicolás Maduro de prohibir que los aviones con matrícula argentina sobrevuelen el espacio aéreo venezolano, decisión que se ancló en lo sucedido con la aeronave de Emtrasur que estuvo detenida en junio de 2022 en Buenos Aires por problemas con la declaración de su tripulación –de origen iraní- y luego fuera decomisada por los Estados Unidos, es el eje del conflicto que descolocó a los millonarios para diagramar el viaje. La primera opción que se analizó fue ensayar el periplo con destino Cúcuta (Colombia), en una aeronave nacional, y luego continuar el camino vía terrestre desde la ciudad colombiana hasta San Cristóbal, escenario del encuentro, el martes 2 de abril.

Sin embargo, los dirigentes pretenden mayores comodidades para el plantel –este sábado jugará con Huracán, en Parque de los Patricios, por la 12ma fecha de la Copa de la Liga- y optaron por alquilar un vuelo chárter, de bandera uruguaya o brasilera, que trasladará a la delegación desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el de Santo Domingo, distante a 37 kilómetros de la ciudad. El equipo que dirige Martín Demichelis jugará seis encuentros en 27 días, aunque de clasificarse para los cuartos de final del torneo local sumará un partido, ya que la fecha de disputa de esa instancia está estipulada para el 21 de abril: siete días antes visitará a Instituto –cierre de la etapa regular de la Copa de la Liga- y tres más tarde a Libertad, de Paraguay, por la 3ª fecha de la Copa Libertadores.

La Copa Sudamericana será la 24a competencia que disputará Sergio Chiquito Romero; por torneos de clubes de la Conmebol, el arquero jugó 13 partidos con Boca en la Copa Libertadores 2023 Manuel Cortina

La Copa Sudamericana tiene premios muy menores desde lo económico que la Copa Libertadores –la final gratificará con 23 millones de dólares al ganador-, aunque las dificultades por distancias y altitud de los escenarios ofrecen una similar complejidad. Boca, que jugará el segundo de los certámenes internacionales de relevancia que organiza para los clubes la Conmebol ya lo palpita: los xeneizes integran el Grupo D, junto con Fortaleza –de Brasil; subcampeón en 2023-, Sportivo Trinidense (Paraguay) y Nacional Potosí, de Bolivia. El equipo boliviano, con un escudo con los colores de River, le tomará el pulso en el debut en su estadio Víctor Agustín Ugarte, a 3885 metros sobre el nivel del mar.

La altura condiciona la tarea y llegar a destino provoca también un desgaste: sin aeropuertos de cercanía, el viaje se convierte en una expedición: el grupo partirá el lunes desde Ezeiza y aterrizará en Sucre, donde tendrá su base y desde donde desandará en dos combis de tracción 4x4 los 150 kilómetros que lo separarán del escenario del juego. Los traslados en abril tendrán otros dos destinos: Rosario, por la Copa de la Liga, y Fortaleza, capital del estado de Ceará, en la tercera jornada de la Copa Sudamericana, el martes 25 del próximo mes.

A la dificultad de los rivales, ya sea por jerarquía o por el escenario, en el plano internacional, Boca le suma la urgencia por cosechar triunfos en el espacio local para atrapar una de las cuatro plazas para definir la Copa de la Liga: está séptimo, a dos puntos de Newell’s, que marca el corte clasificatorio. Y la secuencia de partidos empieza el sábado, con el clásico con San Lorenzo, en la Bombonera.

El desequilibrio de Nahuel Barrios, una esperanza para San Lorenzo que el sábado visitará a Boca por la Copa de la Liga y el miércoles recibirá a Palmeiras, en su estreno en la Copa Libertadores 2024 LA NACION/Gonzalo Colini

El Ciclón compone el Grupo F de la Copa Libertadores y tendrá un cierre de mes agitado: desde el 10 al 23 de abril se paseará por Quito para medirse con Independiente del Valle; Santiago del Estero, donde jugará con Central Córdoba, y Montevideo, ciudad en la que visitará a Liverpool.

Un panorama con similitudes dispone Talleres –Grupo B-, que acumulará millas con viajes a Guayaquil, donde lo esperará el 10 de abril, Barcelona, de Ecuador; visitará Buenos Aires cuatro días después, para jugar con Independiente –posiblemente ese juego defina una de las cuatro plazas para los cuartos de final de la Copa de la Liga- y el 25 de abril se trasladará a El Salvador, en Chile, escenario del cotejo con Cobresal, a 2600 metros sobre el nivel del mar.

El recorrido de Rosario Central –Grupo G de la Copa Libertadores- también ofrece tres viajes, dos de ellos al exterior. El comienzo es de cabotaje, con los 300 kilómetros que separan a Arroyito con Buenos Aires, donde se medirá con River, el domingo 7 de abril; tres días después volará a Belo Horizonte para visitar a Atlético Mineiro y el mes tendrá su acto final con Caracas como destino, donde deberán sortear las mismas vallas que los millonarios. De los clubes argentinos que jugarán la Copa Libertadores, el de agenda más serena en este tramo comprimido del calendario es Estudiantes, que solo saldrá del país para visitar a Huachipato, de Chile, en Talcahuano, distante a 505 kilómetros de Santiago.

El recorrido de Enzo Pérez, un valor que necesitará Estudiantes para reanimarse después de algunos golpes que sufrió el plantel entre la convulsión del chileno Altamirano y la derrota en la final de la Supercopa Argentina @edelpoficial

Entre el sábado y el martes 24 de abril, Racing visitará cuatro ciudades: Santiago del Estero y Córdoba, para jugar con Central Córdoba y Belgrano, respectivamente, por la Copa de la Liga, y Asunción, de Paraguay, y Coquimbo, en Chile, para medirse con Sportivo Luqueño y Coquimbo Unido, por el Grupo H, de la Copa Sudamericana. Menos vuelos, pero incómodos, desandarán Defensa y Justicia y Lanús, en los Grupos A y G: el Halcón tiene entre sus destinos a la ciudad peruana de Trujillo para jugar con César Vallejos y la colombiana de Medellín, donde el DIM lo esperará el 25 de abril; los Granates, se trasladarán al estado de Mato Grosso, donde Cuiabá será local en el estadio Arena Pantanal, y a Caracas para jugar con Metropolitanos FC.

Ocho años después de su última participación en torneos de la Conmebol, Belgrano vuelve a la Copa Sudamericana. Aquella vez visitó Curitiba y ahora, en abril, tomará vuelos con destino a Manta (Ecuador) para medirse con Delfín y arribará a los 1872 metros de altitud de Tarija (Bolivia), sede del partido con Real Tomayapo. Menos intrigante es la ciudad que se presenta como única salida del país para Argentinos: Nacional lo recibirá en Asunción, el martes.

El técnico Gustavo Costas, el plantel de Racing y el reto de la Academia de recuperar el prestigio en los torneos internacionales sin esquivar la competencia local LA NACION/Manuel Cortina

El camino de cada cada equipo

River . 29 de marzo, vs. Huracán (V), por la 12a fecha de la Copa de la Liga; 2 de abril, vs. Deportivo Táchira (Venezuela), (V), por la 1a fecha de la Copa Libertadores; 7 de abril, vs. Rosario Central (L), por la 13a fecha de la Copa de la Liga; 11 de abril, vs. Nacional (Uruguay), (L), por la 2a fecha de la Copa Libertadores; 14 de abril (fecha a confirmar), vs. Instituto (V), por la 14a fecha de la Copa de la Liga; 24 de abril, vs. Libertad (Paraguay), (V), por la 3a fecha de la Copa Libertadores.

