Agostina Holzheier: de compartir equipo con un futuro futbolista de Boca a destacarse en la selección femenina en la Copa América

Agostina Holzheier tenía 6 años. Y junto a su mamá, Norma, acompañaba a Álvaro, el hermano de 10, a un torneo de verano en un pueblo cercano a Crespo, Entre Ríos, el lugar donde vivían. El campeonato era de varones y de la categoría de Álvaro, pero Norma llevó los botines para los dos. La chiquita ya jugaba al fútbol. El partido era difícil. Álvaro tenía la misión de conducir al equipo, pero no le salía una. Sobre el final y todavía con el 0 a 0 en el marcador, alguien le preguntó a la nena si quería jugar. Agostina asintió. Con cuatro años menos, entró, tomó la pelota, gambeteó a dos rivales, miró a su hermano más grande, le dio el pase y Álvaro, al fin, marcó. Desde España, el lugar donde vive y sigue a su hermanita en la Copa América, Álvaro dice que por estos días se le cruzó varias veces ese recuerdo, aquel instante de la infancia: “Hizo lo que hace ahora. Limpió la jugada y me dio el pase-gol. Me acuerdo de que lo festejé y ella vino corriendo a abrazarme como diciendo: ‘¡Mirá lo que hice!’”.

Argentina ganó los cuatro partidos que jugó y terminó como líder del grupo A. Este lunes se enfrentará en semifinales con Colombia. Ya está en los Juegos Panamericanos e irá por un lugar en la final para meterse en los Juegos Olímpicos. En un equipo con un promedio de edad joven (poco más de 24 años), Holzheier (21 años, nacida el 30 de septiembre de 2003) fue uno de los puntos altos. Y en todos los partidos ingresó desde el banco de suplentes.

La selección argentina femenina viene de alegría en alegría, como Holzheier, que desde el banco de suplentes entra y sobresale.

El dato de Opta refleja la importancia del recambio en esta selección: cinco de los seis goles que anotó Argentina fueron intervenciones directas de jugadoras que iniciaron los partidos como suplentes; dos lograron marcar (Florencia Bonsegundo y Yamila Rodríguez), mientras que cinco asistieron. Una de esas es Holzheier. Como cuando jugó aquella vez con su hermano Álvaro.

La mediocampista-delantera casi no dio entrevistas en su carrera. No le gusta hablar. “Es aburrida”, bromea y se ríe Franco Muscogorry, su novio, que es entrenador de arqueras de Racing. “Eso es bueno para su carrera. No toma alcohol, no le gusta salir de noche. Es muy aplicada con el descanso, con las comidas. Es superfamiliera. Y no extraña Crespo porque está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, entonces está feliz donde se encuentra”, cuenta.

Sebastián Saja (director deportivo), Agostina Holzehier, Delfina Merino y Diego Milito (presidente), durante la presentación de la futbolista en Racing; otro paso importante en su carrera.

En Crespo, la familia Holzheier está asociada al fútbol. Alcides y Norma tuvieron cuatro hijos y todos jugaron. Alcides, el mayor, fue defensor y después arquero; Alejandro fue defensor; Álvaro, delantero, y Agostina, una futbolista de ataque. La más chica fue la que llegó a primera. Norma suele decir que sus hijos “jugaban a la pelota ya con pañales”.

Alejandro y Álvaro jugaron un tiempo en Unión de Santa Fe. Álvaro también estuvo en Patronato. Viajó a España hace siete años y jugó en una liga semiprofesional. Pero se cansó. Ahora trabaja en la construcción y tiene una marca de alfajores. Es el que más jugaba con Agostina.

Holzheier recibió un golpe de Justine Cuadra en el 2-0 de este jueves sobre Ecuador, que garantizó el primer puesto de Argentina en la zona A de la Copa América. JosÈ J·come - EFE

“Mi mamá no quería que jugáramos mucho en casa. Aparte teníamos el taller de mi padre, carpintero en ese momento, que tenía un campo grande, mucho espacio para jugar al fútbol. Pero claro, no podíamos ir todos los días porque quedaba lejos. Así que en casa armábamos una cancha en el garaje, las puertas eran los arcos y le dábamos ahí con una pelotita de tenis. Con el pie, con la cabeza, con todo. La Agostina se prendió de chiquita”, cuenta.

En una localidad de poco más de 24 mil habitantes -donde nació un ilustre de este deporte, Gabriel Heinze-, la nena futbolera era reconocida. Se iba a ir bastante pronto.

Diego Faisal fue allí su entrenador en el fútbol infantil masculino y en la primera del femenino del Club Atlético Unión de Crespo. Agostina había pasado por el Club Cultural, hasta que llegó a Unión junto a sus hermanos.

Otra vez, la tercera de la fila inferior, en este caso, en la primera división femenina de Unión, de Crespo, su ciudad natal.

En la categoría 2003 era la figura junto a Jabes Saralegui, que debutó en Boca y hoy está en Tigre. “Eran los primeros elegidos en el pan y queso”, recuerda Faisal. Y menciona que los DT rivales le decían siempre “qué bien juega la nena”.

Eso sí, marca que siempre la respetaron. “Arrancó a jugar Liga Paranaense a los 7 hasta los 13 en masculino. Era la única. Competimos en torneos nacionales, provinciales. Hacía goles. Pateaba tiros libres con las dos piernas. Cuando no le dejaron jugar más con varones la llevé a primera femenina. Desde sus 14 a sus 17 siempre fuimos campeones de Liga y siempre terminó como goleadora. Por campeonato seguro hacía más de 40 goles”.

En acción en River frente a Estudiantes, de Caseros

Después vendrían la prueba en River; las convocatorias a las selecciones Sub 17 y Sub 20; el pase a Grêmio, de Brasil, y la vuelta a Racing.

“Me sirvió la experiencia”, dijo alguna vez sobre la experiencia en Brasil. “Estoy contenta”, sobre la convocatoria para la Copa América. Agostina responde corto. Y sonríe, entre nerviosa y tímida. Siempre.

Jugadas en su paso por Brasil

Es una de las promesas de la nueva camada. Llegó a Racing a mediados de 2023. Tenía pocos partidos seguidos como titular. En Avellaneda enumeran sus virtudes: controla, pasa, gambetea y patea con las dos piernas. Es rápida y tiene una aceleración llamativa en los primeros 20 metros de recorrido. Y trabaja cuestiones a mejorar: el juego asociado, atacar los espacios, participar también cuando no tiene la pelota. Tiene contrato con la Academia hasta diciembre de 2025.

En la temporada pasada Racing fue subcampeón dos veces y Holzheier fue decisiva. Fueron las mejores campañas del club. Entre ella, la uruguaya Sindy Ramírez y Rocío Bueno hicieron 52 goles en la temporada. En el torneo de este año la Academia quedó décima.

El estreno en la selección

Su familia, dice Alvaro, la sigue con la mentalidad de “le está yendo bien pero hay cosas que mejorar”. “En Crespo le sobraba”, señala. Los datos de Opta corroboran su desempeño en la selección. En 113 minutos de juego tuvo siete remates y tres pases para remate, que la ubican como la cuarta en Argentina pese a ser suplente. Es la que más traslada la pelota en el equipo. Y la que más faltas recibió hasta ahora.

Holzheier festejó sus 15 años con vestido y pelota de fútbol. Y post pandemia se mudó a Buenos Aires. En Racing su mejor amiga es Serena Rodríguez, con quien comparte mates y ratos libres. Y quien pasa el dato: Agostina tiene un emprendimiento de sushi.

Durante la disputa de la Copa América en Ecuador Holzheier suspendió la venta de sushi; es la "mano maestra" de un emprendimiento gastronómico que tiene junto a su novio. Agencia Press South - Getty Images South America

Franco, su novio, lo ratifica: lo hacen juntos pero Agostina es la mano maestra, por eso ahora durante la Copa América no toman pedidos. Sushigol (@sushiigol en Instagram) es el nombre del emprendimiento, y el logo, un sashimi con pelota de fútbol. “Agos es lo más dulce y bueno que hay. Pero odia dar notas”, dice su pareja. La familia de su novio la alienta en todo.

“Todos teníamos el sueño de estar en primera y la que llegó fue la última hija, que lo cumplió. Lo vivimos como un sueño propio”, dice Álvaro desde España. Se acuesta tarde para ver los partidos de su hermana. Dice que Agostina Holzheier, la jugadora de selección, la que llegó desde Crespo hasta estos días en Quito, lo merece: “No pensaba en otra cosa que no sea el fútbol, se pasaba horas jugando”.