Agresión en la Europa League: hinchas de un equipo suizo atacaron a un jugador en el triunfo del Aston Villa

En un partido que se resolvió en el primer tiempo y que dejó a Aston Villa al borde de la clasificación a los octavos de final de la UEFA Europa League, el hecho que dominó la escena ocurrió fuera del juego: Donyell Malen, autor de los dos goles, fue agredido por los hinchas suizos visitantes del Young Boys en pleno festejo del primer tanto. Emiliano Martínez fue titular en el equipo inglés, que se impuso 2-1 y quedó en el podio de la fase de liga.

Corría el minuto 27 cuando Malen abrió el marcador con un cabezazo certero, que pegó en el palo y entró, tras un centro exquisito de Youri Tielemans. La jugada derivó en una celebración interrumpida: mientras se dirigía a un costado del campo, apoyándose en el banderín del córner, el delantero de 26 años empezó a recibir proyectiles de todo tipo lanzados desde la tribuna que ocupaban los aficionados del conjunto suizo, y uno lo impactó en la cabeza.

La agresión forzó la detención momentánea del grupo de hinchas identificado por la policía local, y generó la intervención de los árbitros, interrumpiendo momentáneamente el juego. Además, provocó una reacción generalizada de rechazo por parte de los futbolistas de ambos equipos.

¡¡LA HINCHADA DE YOUNG BOYS LE TIRÓ DE TODO Y LE LASTIMÓ LA CABEZA!! Malen marcó el 1-0 del Aston Villa y luego protagonizó un festejo ACCIDENTADO.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nUT1LycxNR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2025

El delantero neerlandés logró recuperarse sin heridas de gravedad y, lejos de intimidarse, volvió a convertir poco después. A los 42 minutos, ya repuesto, firmó el segundo gol con una jugada individual con caño incluido —con algo de fortuna— tras una asistencia de Morgan Rogers y eligió festejarlo frente al mismo sector donde había sido agredido, deslizándose de rodillas —el famoso knee size—, mirando a los hinchas con una sonrisa irónica como réplica silenciosa. La policía actuó en el momento y logró identificar y retirar a algunos de los responsables, aunque todavía se desconoce si permanecerán detenidos.

Según el reglamento disciplinario de la UEFA, la responsabilidad por la conducta de los aficionados recae en el club al que representan, lo que podría derivar en una sanción económica o incluso en una clausura parcial del estadio para futuros compromisos de los suizos. Aún no hubo comunicación oficial del organismo, pero el episodio podría escalar en las próximas horas.

🔥 ¡¡ESTÁ LOCO!! ¡¡LUEGO DE QUE LE LASTIMARAN LA CABEZA FESTEJANDO SU PRIMER GOL, MALEN MARCÓ EL 2-0 DEL ASTON VILLA Y NUEVAMENTE CELEBRÓ ANTE LA GENTE DEL YOUNG BOYS!! 🔥



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2qVetmbH0m — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2025

La presencia de Emiliano Martínez en el arco inglés no pasó inadvertida: el marplatense, campeón del mundo con la selección argentina, tuvo una actuación segura. Aunque, sufrió en el final. Primero, observó cómo el VAR anulaba un descuento de la visita a los 69 minutos por posición adelantada. Sin embargo, minutos después, a los 90, llegaría el descuento de Joel Monteiro con una volea precisa desde la medialuna del área, tras controlar de pecho. El tanto encendió las alarmas en Villa Park, en un partido que ya tenía una tensión extradeportiva.

Más allá del desequilibrio individual de Malen, Aston Villa mostró una estructura aceitada, con Tielemans como eje de distribución en el mediocampo y sociedades efectivas en los costados. El equipo inglés impuso condiciones desde la circulación y encontró profundidad sin descuidar la transición defensiva. Con el triunfo, estira su racha a cuatro partidos consecutivos con victoria.

La victoria posiciona al equipo de Unai Emery entre los primeros de la fase de liga, con tres partidos por jugarse, queda con grandes posibilidades de asegurarse la clasificación directa a octavos. El próximo compromiso será el 11 de diciembre, con partidos de Premier League en el medio, ante Basilea, nuevamente un rival suizo, ahora como visitante.

Resumen del partido

En otro de los encuentros destacados de la Europa League, Roma se impuso 2-1 sobre Midtjylland en el Estadio Olímpico y logró cortar el invicto del equipo danés. En la capital italiana, consiguió un triunfo clave, con Paulo Dybala desde el arranque tras una inactividad de casi un mes por una lesión muscular, y con Matías Soulé también como titular, el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini mostró su mejor versión, especialmente en la primera mitad.

La apertura del marcador llegó temprano, a los 8 minutos, con un gol de gran factura del mediocampista Neil El Aynaoui, quien conectó de volea un centro desde la derecha. El dominio de Roma fue sostenido: Soulé tuvo una chance clara con un remate colocado que pasó muy cerca del palo, y Dybala, activo y preciso en los últimos metros, obligó al arquero Elías Olafsson a una intervención clave tras un disparo ajustado.

La presión del conjunto italiano continuó durante el segundo tiempo, aunque el Midtjylland logró equilibrar el trámite con algunos cambios ofensivos. Roma volvió a golpear a los 83 minutos con una definición de Stephan El Shaarawy, quien aprovechó una asistencia precisa desde la derecha de Leon Bailey. Sin embargo, el cierre del partido no estuvo exento de tensión: Paulinho descontó para los daneses a los 87 minutos, tras una buena jugada individual de Aral Samsir por el sector izquierdo. Ya en tiempo de descuento, El Shaarawy tuvo la posibilidad de sentenciar el encuentro con un remate al ángulo, pero el arquero visitante volvió a intervenir.

Con este resultado, Roma alcanzó los nueve puntos en la fase de liga y se ubica en el 11° puesto, todavía fuera de los ocho primeros que clasifican directamente a los octavos de final. Midtjylland, pese a la derrota, se mantiene como líder con 12 unidades, pero ahora igualado en lo más alto con Aston Villa.

Lo mejor del encuentro