Agresiones, racismo y violencia: el historial de Milutin Osmajić, el delantero fuera de control del fútbol inglés

Milutin Osmajić no es una estrella del fútbol europeo ni acapara elogios por su técnica. Sin embargo, en poco más de un año y medio, el delantero montenegrino de Preston North End se convirtió en un personaje tan recurrente como polémico en la Championship, la segunda división inglesa. Con episodios de violencia extrema dentro del campo, Osmajić construyó un historial disciplinario que excede los límites que el fútbol profesional está dispuesto a tolerar. Su última actuación: un cabezazo a un rival en pleno descuento, frente al árbitro y con su equipo ya derrotado. La imagen, desoladora, agrega otro capítulo a una carrera repleta de manchas.

El incidente ocurrió el pasado martes, en el estadio Deepdale de Preston, durante la derrota por 3-0 ante Hull City. Osmajić, visiblemente alterado, empujó dos veces a John Lundstram antes de golpearlo con la cabeza en el rostro. La acción desató una pelea entre jugadores y cuerpos técnicos, y terminó con una tarjeta roja directa para el delantero y la expulsión de un integrante del staff de cada equipo.

Cabezazo de Milutin Osmajić

Fue su primer partido tras haber cumplido una sanción de nueve encuentros por insultos racistas. En total, contando esta nueva suspensión —que será, al menos, de tres partidos— Osmajić ya se perdió 20 compromisos por castigos disciplinarios en las últimas dos temporadas.

El propio entrenador de Preston, Paul Heckingbottom, se mostró incrédulo por la reincidencia del jugador. “La falta de disciplina es totalmente inaceptable. En mi época, si te dan tres partidos por esto, significa que te perdiste 20”, expresó en conferencia de prensa. Y añadió con dureza: “No hizo los deberes. Estas cuestiones no tienen ninguna relación con el fútbol. Somos profesionales, hay una manera de actuar, dentro y fuera del campo”.

El momento en el que el árbitro Stephen Martin expulsa a Milutin Osmajić, tras el cabezazo a un rival Alex Dodd - CameraSport - CameraSport

Ese cabezazo no era el primer acto violento de Osmajić desde su llegada a Inglaterra en 2023. En septiembre de 2024, fue sancionado con ocho partidos y multado con 15.000 libras esterlinas (poco más de 17 mil euros) por morder por la espalda al defensor Owen Beck, de Blackburn Rovers. El episodio, registrado por las cámaras, causó un escándalo en la Championship y recordó al famoso episodio de Luis Suárez en el Mundial 2014 con Giorgio Chiellini, con quien inevitablemente fue comparado por la prensa inglesa. La federación actuó de oficio, y la sanción fue ejemplar.

En ese episodio, lo más llamativo fue que durnte el partido solo recibió una tarjeta amarilla por la acción (días después sería sancionado por la federación), mientras que Beck, el que recibió el mordiscón, sí vio la tarjeta roja, por “conducta violenta”. Un hecho insólito.

Preston's Milutin Osmajic biting Blackburn's Owen Beck. Beck was red carded, Osmajic was shown a yellow 🤨 pic.twitter.com/RXNlmq6uMa — J (@Two_Pradista) September 22, 2024

Como si eso no bastara, en febrero del año pasado, Osmajić fue denunciado por Hannibal Mejbri, jugador franco-tunecino de Burnley, por insultos xenófobos durante un partido en Deepdale. Mejbri no solo reportó el hecho en el momento al árbitro Andrew Kitchen, sino que también se expresó con firmeza después del encuentro: “No me quedaré callado ante lo ocurrido. Siempre denunciaré el racismo cuando lo oiga o lo vea. Esa es la única manera de cambiar como deporte y como sociedad”. Tras una investigación de la FA, una comisión independiente consideró probadas las acusaciones, y Osmajić fue sancionado con nueve partidos de suspensión, una multa de 21.000 libras (24 mil euros aproximadamente) y la obligación de asistir a un curso de reeducación. Cuando volvieron a enfrentarse, los jugadores de Burnley se negaron a estrechar la mano de Osmajić en el saludo protocolar previo al partido.

A pesar del fallo, Preston emitió entonces un comunicado en el que expresó su desacuerdo con la sanción y brindó apoyo al jugador. Sin embargo, con el correr de los meses y la reincidencia manifiesta, la posición institucional parece cada vez más insostenible.

😲 Hannibal Mejbri accuse l'attaquant monténégrin de Preston, Milutin Osmajic de racisme pendant le match ! pic.twitter.com/hcbsViMd95 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 17, 2025

Lo llamativo es que, aun con sus reiterados escándalos, Osmajić mantiene su lugar en la estructura del equipo. En lo que va de la temporada marcó cinco goles en 18 partidos y es uno de los máximos anotadores, junto con otros dos compañeros de Preston, que marcha sexto en la tabla, en puestos de playoffs. Sin embargo, su aporte futbolístico queda inevitablemente opacado por su comportamiento. El club ahora deberá afrontar tres partidos sin su delantero: frente a Middlesbrough, Ipswich y Portsmouth, los dos primeros rivales directos en la pelea por el ascenso.

El “prontuario” del delantero de 26 años no se limita a su etapa en el fútbol inglés. Ya en su paso por Cádiz CF, entre 2021 y 2023, donde tuvo varios préstamos entre medio, Osmajić había dado señales preocupantes. En octubre de 2021, protagonizó una trifulca en un local nocturno del Paseo Marítimo de Cádiz, que terminó con un botellazo en la cabeza y su detención policial. A raíz de ese incidente, fue apartado del primer equipo por decisión del entonces técnico Álvaro Cervera y relegado al filial. En esa misma temporada fue cedido al Bursaspor turco, donde volvió a ser sancionado con tres partidos por agredir a un rival sin balón.

Y esta actitud no se limita a nivel clubes únicamente En septiembre de 2022, la federación de Montenegro lo sancionó por ausentarse sin justificación de la concentración del seleccionado nacional. Habitual convocado, acumula 32 partidos, con cuatro goles y una asistencia.

Osmajić llegó a Preston traspasado por Cádiz por 2,5 millones de euros. En total, disputó 96 partidos y marcó 28 goles con la camiseta del conjunto inglés. Pero su rendimiento queda eclipsado por una conducta reincidente, que lo transformó en una figura controvertida incluso para los estándares del Championship.

El futuro inmediato de Milutin Osmajić es incierto. La federación inglesa podría agravar la sanción por reincidencia y las señales internas del club ya no son de respaldo incondicional. La pregunta es cuánto más está dispuesto a tolerar el fútbol profesional frente a un jugador que, más que goles, acumula antecedentes antideportivos.