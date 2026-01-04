La agenda de la TV del lunes: el fútbol de Inglaterra y todas las novedades de la pretemporada
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 5 de enero de 2026.
FÚTBOL
Championship
- 17 Leicester vs. West Bromwich Albion. Disney+
PROGRAMACIÓN
- 11 TyC Sports de verano. TyC Sports
- 14 Camino al mundial. DSports (1610)
- 15 Fútbol Total. DSports (1610)
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del domingo. Manchester City vs. Chelsea y más Premier, partidazos en España e Italia con argentinos y la United Cup de tenis
TV y streaming del sábado. Premier League, el clásico de Barcelona, otras ligas europeas y la United Cup de tenis
TV y streaming del viernes. Campazzo y Laprovittola en la Euroliga y la ACB, fútbol europeo y rugby de la Premiership
Más leídas de Fútbol
- 1
Mercado de pases del fútbol argentino: los rumores y refuerzos confirmados del comienzo de 2026
- 2
Panichelli volvió al gol en Francia, con un técnico que está cerca de ser el de Enzo Fernández en Chelsea
- 3
Enzo Pérez tiene un principio de acuerdo con Argentinos Juniors
- 4
Messi vs. Lamine Yamal: cuándo se juega la Finalissima entre Argentina y España y todo lo que se sabe