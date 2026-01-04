LA NACION

La agenda de la TV del lunes: el fútbol de Inglaterra y todas las novedades de la pretemporada

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Leicester, uno de los equipos que disputa la segunda división inglesa
Leicester, uno de los equipos que disputa la segunda división inglesaLeicester

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 5 de enero de 2026.

FÚTBOL

Championship

  • 17 Leicester vs. West Bromwich Albion. Disney+

PROGRAMACIÓN

  • 11 TyC Sports de verano. TyC Sports
  • 14 Camino al mundial. DSports (1610)
  • 15 Fútbol Total. DSports (1610)
