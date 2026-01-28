El Brasileirão comienza con una multitud de argentinos: del goleador desconocido a los que se juegan ir al Mundial

Por quinto año consecutivo, la Argentina es el máximo proveedor de talento extranjero del Brasileirão, que comienza este miércoles. La máxima categoría del fútbol brasileño contará esta temporada con 40 jugadores con DNI albiceleste, diez más que Uruguay -el segundo- y once más que Colombia, los otros dos países que completan el top 3 de foráneos.

Además, José Manuel López (Palmeiras) es el quinto jugador más valioso del torneo: el ex Lanús está cotizado en 20 millones de euros, según la página especializada Transfermarkt. El más caro de todos es su compañero Vitor Roque (35 millones de euros), mientras que en el top 10 sólo hay un extranjero más: el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), valuado en 15 millones de la moneda europea.

José Manuel "Flaco" López, de Palmeiras, es el extranjero más valioso del Brasileirao, y el quinto futbolista más valorado del torneo que empieza este miércoles Andre Penner - AP

Entre los 40 compatriotas hay históricos, jugadores de selección, futbolistas que se fueron muy jóvenes y otros que emigraron en busca de una mejora económica. López, por caso, llegó al radar de Lionel Scaloni gracias a sus grandes actuaciones con la camiseta del Palmeiras. En el Verdão, y a las órdenes del portugués Abel Ferreira, cambió su posición en el campo -dejó de ser 9 y pasó a jugar como mediapunta- y se transformó en una de las principales armas de ataque de su equipo. En la temporada pasada anotó 25 goles y dio siete asistencias en 64 partidos.

El segundo argentino más valioso del Brasileirão es Rodrigo Garro. El talentoso enlace de Corinthians -ex Talleres de Córdoba- tiene un valor de mercado de 12 millones de euros y es pieza clave en el Timão. La temporada pasada disputó 38 encuentros, anotó dos tantos y dio 7 pases de gol. Además, cuenta con la nacionalidad italiana, lo que hace que su precio se eleve.

Rodrigo Garro, de Corinthians, es el segundo argentino más valioso de todo el Brasileirao

En el tercer escalón del podio aparece un lateral destinado a jugar en Europa y en la selección argentina. Se trata del ex San Lorenzo Agustín Giay. Con contrato hasta fines de 2030, el futbolista de 22 años disputó 49 partidos en la pasada campaña al mando de Abel Ferreira. No convirtió goles ni dio asistencias, pero está señalado como uno de los mejores en su puesto en todo el fútbol brasileño.

Los nuevos

Más allá de los tres jugadores de mayor valor, varios argentinos desembarcaron en este mercado de pases en el país de los pentacampeones del mundo. Uno, Román Gómez, arribó a Bahía -uno de los tantos clubes que conforma el City Group, cuya nave insignia es el Manchester City- luego de salir campeón del Clausura y del trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata, el club de toda su vida. En su debut, el lateral derecho agradó a los hinchas y periodistas partidarios del equipo que dirige Rogério Ceni. Titular desde su llegada, puede ser una de las grandes -y buenas- sorpresas del torneo. Tiene apenas 21 años.

Rodrigo Villagra, en cambio, aterrizó en Internacional de Porto Alegre desde el fútbol ruso. Está a préstamo, y uno de los principales interesados en que le vaya bien es River. Si el equipo gaúcho decide comprar su pase, el 50% de un traspaso quedará en manos del club argentino.

El mediocampista Leonel Picco acaparó las portadas de los principales diarios del estado de Pará. Se trata de la compra más cara de la historia de Remo, club que acaba de ascender al campeonato de primera y le pagó US$ 1,8 millones a Platense, que compartía su ficha con Colón de Santa Fe. Ese mismo equipo sumó en las últimas horas a Braian Cufré, lateral zurdo que quedó libre de Central Córdoba, de Santiago del Estero.

"𝑼𝒎 𝒋𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒂𝒐 𝒎𝒂́𝒙𝒊𝒎𝒐, 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒐, 𝒂𝒈𝒖𝒆𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐" 💪🔥



🎥 Confira como foi a chegada de Rodrigo Villagra, novo reforço colorado, no CT Parque Gigante e no Beira-Rio. 🏟️



🔗 Assista ao vídeo… pic.twitter.com/aWk8HtAS59 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 21, 2026

En Remo jugará un tercer argentino. Se trata del delantero Rafael Monti. Tiene 26 años y llegó a préstamo hasta fin de año desde Vinotinto FC, de la primera división del fútbol ecuatoriano, donde convirtió ¡18 goles! y dio tres asistencias en 35 encuentros. Formado en Acasusso, vistió también las camisetas de Fénix y Muñiz, además de un puñado de clubes del ascenso español.

Los de siempre

Lucas Mugni es un histórico del fútbol brasileño. Ex jugador de Colón, debutó en Flamengo en 2014. Tiene pasos por Sport Recife, Bahía y Ceará. Para esta temporada se pondrá la camiseta del equipo revelación de 2025: Mirassol, que jugará la Copa Libertadores.

Otro con varias temporadas en Brasil y que se transformó en estandarte de su club es el mediocampista Lucas Romero. Formado en Vélez y con pasado en Independiente, es un símbolo de Cruzeiro, donde tuvo su estreno en 2016. En ese mismo año debutaron en Brasil Walter Kannemann (ex San Lorenzo) y Germán Cano (ex Lanús). Ambos continúan en lo más alto de la pirámide del fútbol de aquel país y encaran una nueva temporada en Gremio y Fluminense, respectivamente.

El lateral izquierdo Gabriel Mercado continúa en Inter de Porto Alegre, donde llegó en 2021 desde Al-Rayyan (Qatar). Allí tendrá como compañero a Villagra, pero también a Alexandro Bernabei y Braian Aguirre, que continúan desde 2025.

Germán Cano, histórico goleador de Fluminense Xu Chang - XinHua

El campeón de América que apunta al Mundial

En Flamengo, campeón de la última Copa Libertadores y dueño de un presupuesto digno de un equipo europeo, ataja el argentino Agustín Rossi. Dueño indiscutido del arco para el entrenador Filipe Luis, el ex Boca y Estudiantes -formado en Chacarita- afronta una de las temporadas más importantes de toda su carrera: compite con Facundo Cambeses (Racing) por ser el tercer arquero de la selección argentina en el próximo mundial. Los otros dos guardavallas de la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo parecen estar definidos: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Horas antes de que la pelota comience a rodar, y en medio de los últimos ajustes de los planteles para la competencia, el Brasileirão anunció una inversión sin precedentes para “profesionalizar el arbitraje” y limitar así las jugadas polémicas. Se destinarán unos US$40 millones para implementar la tecnología de línea de gol, que detecta si la pelota ingresó o no en forma completa al arco, y le avisa automáticamente al árbitro del gol (o no gol). Además, también se usará el offside semiautomático, que proporcionará decisiones más rápidas y precisas en las jugadas más complejas.