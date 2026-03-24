Agustín Giay es el nuevo convocado por Scaloni para los amistosos con Mauritania y Zambia

Agustín Giay se suma a la selección argentina. El lateral derecho formado en San Lorenzo que milita en Palmeiras de Brasil fue llamado por Lionel Scaloni para los partidos amistosos ante Mauritania y Zambia. Ocupará el lugar que dejó vacante el lesionado Gonzalo Montiel, de River, y aportará recambio para una posición en la que el entrenador de los campeones del mundo sólo tenía disponible a Nahuel Molina, de Atlético de Madrid.

Se trata de la primera llamada a la selección mayor para Giay, de 22 años, ya consolidado en el primer equipo de Palmeiras. El lateral derecho fue el capitán de la selección sub 20 que disputó el Mundial de la categoría en el país hace dos años. Su último partido con los colores albicelestes data del 31 de mayo de 2023: derrota (y eliminación) 2-0 con Nigeria en el estadio del Bicentenario, de San Juan.

#SelecciónMayor El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos. pic.twitter.com/f1EUyIwWiO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 24, 2026

Así, es probable que Giay tenga minutos en los partidos de fogueo en la Bombonera, que se jugarán este viernes y el próximo martes ante los rivales africanos. Sucede que, más allá de Montiel, el otro candidato a ocupar la banda derecha de la selección era Juan Foyth, de Villarreal. Pero el ex Estudiantes de La Plata y Tottenham se lesionó de gravedad -rotura del tendón de Aquiles izquierdo- y se perderá la Copa del Mundo. Así, los amistosos contra Mauritania y Zambia constituyen una oportunidad de oro para Giay, quien se jugará su chance de estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador de Palmeiras es el segundo futbolista que se agrega a la convocatoria de Scaloni por lesión. El lunes, el entrenador había desafectado a Leonardo Balerdi por un tema físico y había llamado en su lugar a Lucas Martínez Quarta (River). Montiel se lesionó el domingo en el triunfo millonario ante Estudiantes de Río Cuarto por 2-0 y las pruebas médicas hablaron de un desgarro grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. Se trata de la misma dolencia que aquejó a Juan Fernando Quintero: el colombiano pudo regresar dos semanas después.

Agustín Giay con la camiseta de Palmeiras AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Giay cumplirá en julio dos temporadas en Palmeiras. Lleva 73 partidos con la camiseta del Verdao y, según el portal Transfermarkt, su pase está cotizado en 10 millones de euros. Tras arrancar como suplente en esta temporada, el argentino volvió a quedarse con la titularidad y es el habitual dueño de la banda derecha de la defensa en el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira.

En septiembre del año pasado, Giay contó en una entrevista todo lo que significaba para él vestir la camiseta de la selección: “Es mi máximo sueño. Uno juega, entrena y lo que hago es para estar ahí. Es lo máximo que un jugador quiere: representar a su país, jugar Copas América y Mundiales. Hago lo mejor en el club para estar algún día ahí”, se ilusionó en la charla con La Red.

En aquel momento su nombre ya sonaba como eventual pieza de recambio de Montiel, Foyth e incluso Molina: “Desde el club me hablaron. Me dijeron que habían llamado y que estaban al tanto. Obviamente que te ilusionás un poco porque uno quiere estar ahí. Si te digo que no me ilusioné, te mentiría”, confesó.

Abrazo y mates entre Messi y Tapia

Se esperaba su desembarco para que el grupo de la selección argentina se completase de cara a los dos últimos amistosos en el país ante de la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, toda la atención se concentró esta mañana en Ezeiza, cuando a las 6.48, arribó Lionel Messi al país en un vuelo proveniente de La Florida y se trasladó de inmediato al predio de la AFA para sumarse a los trabajos del equipo de Lionel Scaloni.

Lionel Messi y Chiqui Tapia en el predio de Ezeiza @tapiachiqui

El rosarino llegó después de completar, el sábado último, los 90 minutos en el triunfo de Inter Miami por 3-2 ante New York City, por una jornada de la temporada regular de la MLS, donde marcó un golazo de tiro libre y terminó el partido sin molestias aparentes. El capitán de la selección argentina, este martes por la tarde, desde las 17, tendrá su primera práctica junto al plantel.