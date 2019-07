Agustín Orion logró tres títulos en sus dos años en Colo Colo Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 17:50

Agustín Orion se despidió de Colo Colo, de Chile, tras rescindir el contrato de común acuerdo con el club y se generó un contrapunto picante. Fue entre el arquero y un periodista chileno en plena conferencia de prensa, cuando se le planteó que se va porque no acepta ser suplente.

"Yo no podía jugar. ¿Sabés que estaba lesionado, no? El sábado me dieron el alta", retrucó, ante la consulta sobre si estaba molesto por no ser titular. "¿Vos sabés si va a jugar él (por Darío Melo)?, ¿Quién te dijo? Yo no me reservo ninguna información. Hay cuestiones que se vienen sucediendo con mi renovación, con la plata... Yo vine porque quise, me quedé porque quise... Vamos a dejar de decir cosas que no son. Si sos adivino, sos el técnico de Colo Colo y me decís que no voy a jugar, bueno... Nadie sabe si iba a jugar o no", continuó arremetiendo el arquero.

"Quiero seguir jugando, pero no tengo idea qué me va a deparar el futuro; ésa es la realidad", manifestó el exjugador de Boca Juniors, acompañado por otros tres argentinos del plantel: Matías Zaldivia, Juan Insaurralde y Pablo Mouche. En ese momento, Orion comenzó a agradecer a "mis compañeros, que están sentados ahí" y buscó la ayuda de un poco de agua, al quebrarse y costarle seguir. Luego de algunos sorbos y respirar hondo, continuó enumerando a empleados del club e hinchas.

Orion, de 38 años, consiguió tres títulos en sus dos años en el club, pero no juega desde diciembre pasado, cuando sufrió una lesión en el hombro izquierdo. Ya recuperado, no volvió a la titularidad en el equipo dirigido por Mario Salas. "La decisión fue personal. Yo siento que acá jugué con amigos, que es lo más lindo que hay. No hay que escribir estupideces del vestuario de Colo Colo. Yo no soy un cobarde que no puede pelear un puesto; desde los 7 años peleo un puesto y va a ser así en cualquier club del mundo", agregó.

El arquero, que en la Argentina también jugó en San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Racing, tenía seis meses más de contrato con Colo Colo. No obstante, llegó a un "acuerdo" con la dirigencia para rescindirlo y buscar un nuevo lugar donde atajar, con el pase en su poder.