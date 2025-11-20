Agustín Rossi y un insólito error que sentenció la derrota de Flamengo en el clásico con Fluminense

Un final de clásico para el olvido para Agustín Rossi. El choque entre Flamengo y Fluminense en el estadio Maracaná quedó marcado por una jugada insólita que tuvo como protagonista al arquero argentino, que pasó de ser figura en la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing a quedar expuesto en un partido clave en Brasileirao, a partir de un error que facilitó el triunfo del equipo de Luis Zubeldía.

No fue un partido para nada fácil para Flamengo, porque ya en el primer tiempo estaba perdiendo por 1-0 por un golazo del argentino, ex Boca, Luciano Acosta, que hizo temblar las aspiraciones del Mengao por extender la ventaja en la punta del campeonato sobre su perseguidor, Palmeiras.

Y 10 minutos más tarde llegó una acción que resultó insólita: el defensor Joao Victor dio un pase hacia atrás para Rossi, que resultó demasiado largo y algo incómodo, ante ese situación el arquero argentino buscó controlar la pelota pero estuvo lejos de poder hacerlo, porque quiso hacer jueguito y el balón se le fue largo; apareció Kevin Serna que aprovechó el error de Rossi y, con el arco vacío, marcó el segundo gol para Fluminense.

⛔️🇦🇷🇧🇷 EL INSÓLITO ERROR DE AGUSTÍN ROSSI PARA EL 2-0 DEL FLU EN EL CLÁSICO. pic.twitter.com/a10fDkwpAx https://t.co/IivrQotmss — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 20, 2025

“A nadie le gusta perder. Teníamos una oportunidad muy importante para extender la diferencia en la punta. Lamentablemente no pudimos conseguir lo que queríamos. Me hago responsable de mi error en el segundo gol. Después intentamos torcer el rumbo, pero no se logró. Lo intentamos por todos los medios, pero no fue suficiente. Ahora tenemos que cambiar el chip, debemos pensar que seguimos en lo más alto y tratar de pasar la página lo más pronto posible”, dijo Agustín Rossi cuando terminó el partido.

Y agregó: “El equipo aún continúa en lo más alto de la tabla de posiciones, tenemos un partido muy importante, casi una final, el sábado contra el Bragantino. Así que nos tenemos que mentalizar que debemos ganar para ir en la búsqueda del título que el equipo más quiere“.

Otro de los que habló acerca de la derrota de Flamengo fue su entrenador, Filipe Luís, que respondió a los comentarios que se multiplicaron rápidamente respecto de que a los jugadores les faltó actitud: “No nos faltó espíritu ni actitud. Estoy completamente seguro. Los jugadores corrían, ejecutaban todo lo que les pedía en la defensa. Retrocedían para marcar. Pero cuando se construye la jugada y el rival defiende, da la impresión de que el rival tiene muchas más ganas. Que técnicamente estuvimos por debajo del nivel requerido, no me cabe duda. Para jugar bien al fútbol, ​​todo tiene que ser impecable“.

La derrota de Flamengo deja abierta la definición del campeonato Brasileirao, ya que restan cuatro fechas para el desenlace y ambos equipos, tanto Flamengo como Palmeiras, deberán enfrentarse a rivales importantes. El calendario de Flamengo incluye partidos ante Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará y Mirassol, mientras que Palmeiras deberá medirse con Gremio, Fluminense, Atlético Mineiro y Ceará.