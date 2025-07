Ahora las decisiones de VAR serán comunicadas por los altavoces de los estadios en el torneo Clausura

La Dirección Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este viernes que hoy mismo instrumentara los anuncios públicos del VAR en los partidos correspondientes al Torneo Clausura de la Liga Profesional. La determinación había sido tomada en el marco del “media day arbitral” realizado el 10 de este mes, por medio de Federico Beligoy y Fernando Rapallini, los encargados de la nueva etapa del referato.

Los jueces comunicarán sus decisiones de modo público, en directo, luego de la revisión de la tecnología, y los simpatizantes podrán escucharlos por los altavoces del estadio. El Mundial de Clubes realizado entre este mes y el anterior en Estados Unidos instaló definitivamente esta modificación, pero se había hecho una prueba en el mismo certamen en la versión de Marruecos de febrero de 2023 y en la Copa América Estados Unidos 2024.

La Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA cumple en informar que a partir del día de la fecha se implementarán los anuncios públicos de VAR.

Sobre ese tema, Gianni Infantino, el presidente de FIFA, advirtió lo que se espera de la aplicación de esta medida en todas las federaciones del planeta. “Este es un mensaje muy importante para todos los aficionados al fútbol que quieren ver más claridad en las decisiones arbitrales”, sostuvo el suizo.

Los partidos de este viernes:

Sarmiento vs. Lanús, a las 19, diirigido por Nazareno Arasa y transmitido por ESPN Premium.

Independiente Rivadavia vs. Belgrano, a las 21.15, controlado por Juan Pafundi y televisado por ESPN Premium.

Unión vs. Tigre, a las 21.15m dirigido por Bryan Ferreyra y transmitido por TNT Sports.

Dos semanas atrás, el exárbitro Rapallini dio una conferencia de prensa en el predio de AFA, en Ezeiza, y detalló los lineamientos de su trabajo como gerente técnico arbitral. Adelantó lo que ocurrirá a partir de este viernes, que los árbitros comunicarán al público sus decisiones luego de las revisiones del VAR. “Vamos a hacerlo en todas las canchas del fútbol argentino: no podemos desde la fecha 1 por una cuestión técnica, que no tiene que ver con nosotros, sino con los clubes”.

Rapallini detalló otros ejes en los que intentará mejorar: cumplimiento de la zona de capitanes, aumento del tiempo efectivo de juego durante los partidos (evitar que los futbolistas, sobre todo los arqueros, hagan tiempo) y uniformidad de criterios a la hora de tomar decisiones. “Las jugadas que son blancas se definen como blancas y las negras, como negras. En las grises, la idea es que el gris sea lo más finito posible”, apuntó.

En los hechos, Rapallini está jerárquicamente por debajo de Beligoy, el director nacional de arbitraje, y se ocupa de las cuestiones técnicas. Las designaciones para los partidos, en tanto, siguen bajo la órbita de su superior. “No tenemos absolutamente nada que ver con eso, ni con los ascensos y descensos de categoría ni con las intencionalidades. Nosotros nos encargamos de darles las mismas herramientas a todos los árbitros para que puedan hacer su trabajo”, detalló.

Rapallini también destacó el “protocolo de balones múltiples”, que entró en vigencia en la final de la Supercopa Internacional que Vélez le ganó por 2-0 a Estudiantes de La Plata en la cancha de Independiente: “Los menores alcanzabalones no tienen la potestad de entregar el balón al jugador. La idea es que los jugadores tomen el balón que tengan más cercano de un cono. Así, evitamos pérdidas de tiempo”, explicó el flamante gerente técnico del arbitraje argentino.

Fernando Rapallini, gerente técnico del arbitraje, explica las novedades durante el Media Day arbitral de AFA, en el predio de Ezeiza.

Al ser consultado por las limitaciones del VAR –depende de las imágenes que manda Torneos, y no usa la tecnología de línea de gol ni el trazado semiautomático de líneas para el fuera de juego–, Rapallini citó al ex director técnico colombiano Francisco Maturana: “Me dan limones, hago limonada. Trabajamos con lo que tenemos. Quisiéramos tener VAR en Copa Argentina, goal-line technology, herramientas que faciliten nuestro trabajo. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, se justificó. A la vez, no descartó que en un futuro la tecnología también se instrumente en la Primera Nacional.