Aitana Bonmatí: “Esta generación tiene la oportunidad de transformar la sociedad”

Aitana Bonmatí, probablemente la mejor futbolista de la historia, está quebrada. Literalmente, porque se recupera de una fractura de peroné que sufrió en noviembre. Pero nadie la descubrirá rota ni con la voz astillada. “Cuando me lesioné, para mí no fue una catástrofe. Al contrario, fue una especie de alivio –sorprende–. Era la señal de que llevaba muchos años con una carga física y mental muy alta. Cuando te lesionas, no tienes por qué sentirte en el fondo. Entonces me lo tomo como un stop para tomar energía y volver mejor. Este tiempo es para estar tranquila. En una carrera normal nunca puedes parar cuerpo y mente, así que ahora quiero volver mejor, incluso mejor que antes”. Vaya determinación. Más adelante, durante el encuentro con medios internacionales que organizó la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo (AIPS) y del que participó LA NACION, iba a explicar su secreto y doblar la apuesta: “Mi mentalidad me ha ayudado a alcanzar todos mis éxitos. Es uno de mis puntos fuertes, y espero volver y elevar mi nivel aún más”.

El domingo pasado, el 18 de enero, Aitana cumplió años... Curiosamente, como Guardiola, Gallardo, Lisandro Martínez, Juanfer Quintero, Iván Zamorano... Instagram

¿Más? ¿Dijo más? Convendría creerle a quien ha atrapado el Balón de Oro y el premio The Best FIFA 2023/24/25. Ganó el Mundial 2023 y la Liga de Naciones 2024 con España, y tres Champions con Barcelona (21, 23 y 24), pero a Aitana la provoca lo que le falta: “¿Una deuda, un pendiente…? Quiero ganar la Eurocopa, quiero ese torneo para añadirlo a mi carrera”. El año pasado perdió por penales la final contra Inglaterra. Claro que sus inquietudes no terminan en la cancha. Quizás, allí sólo nacen. “Para mí, es una responsabilidad ser un modelo a seguir. Y es gratificante, no es una presión. Siento que mi voz puede llegar a muchos hogares, a mucha gente. Tenemos la oportunidad de transformar la sociedad y el deporte con esta generación. Intento alzar mi voz para que se escuche mi opinión y ayudar al colectivo que más lo necesita”, subrayó con tanto compromiso como convicción. “Salir a la calle y ver que eres un referente, y que toda la gente te conoce y te trata tan bien porque realmente los inspiras, provoca que no quieras fallarles”, agregó.

Lo peor ya pasó y Aitana se recupera de una fractura de peroné; estima que en dos meses y medio estará de regreso en Barcelona Instagram

La imagen por Zoom la devuelve sonriente. Con la indumentaria de Barcelona y con un mural del Camp Nou que cubría todo el fondo. Su amabilidad, claro, no le restó contundencia a un mensaje que exige superación. “Creo que he tenido la suerte de presenciar toda la transición del fútbol femenino, porque he visto cómo pasó de un extremo a otro. Empecé a jugar en el Barça hace 14 años, cuando el fútbol femenino no era realmente importante aquí. Entrenábamos a las 8.45 de la noche y llegaba a casa a la 1 de la madrugada. He tenido la suerte de ser una de las personas que hizo esta transición: cómo hemos pasado de no ser nada a ser cada vez más profesionales, a entrenar por las mañanas, a tener un salario decente y a verlo crecer exponencialmente. ¿Cuál es el siguiente paso? Muchos. Ahora hay referentes en el fútbol femenino, algo que antes era imposible; las figuras del deporte femenino ahora son modelos a seguir. Creo que esto es lo más importante porque las niñas –y los niños– pueden verse reflejadas en estas jugadoras. Hemos dado el paso más importante. Ahora sólo falta continuar. Obviamente, no voy a hacer comparaciones con el fútbol masculino porque no tiene sentido. Pero el siguiente paso es económico y lo deben dar los equipos, los gobiernos y cada país”.

Aitana Bonmatí, una de las mejores jugadoras de la historia, dice que quiere ganar la Eurocopa . (AP Photo/Martin Meissner) Martin Meissner - AP

Uno de los pasajes más contundentes del encuentro llegó al analizar la situación de la Liga F (el torneo español), que hoy lidera Barcelona con 10 puntos de ventaja sobre Real Madrid, y del fútbol femenino en España. “Creo que el fútbol femenino español ha dado pasos agigantados en los últimos años, pero seré clara: solo ha habido dos equipos: el Barça y la selección nacional. No hay una infraestructura adecuada para que el fútbol femenino español siga creciendo, y me refiero a la Liga F. Necesitamos más recursos, necesitamos una liga profesional competitiva que la gente quiera ver. Y llevamos muchos años pidiendo esto, pero no llega. Estoy cansada de alzar la voz y que no sirva para nada. Hay mucho talento que no se aprovecha y jugadoras que se marchan afuera. Algo no se está haciendo bien cuando tantas se van a buscar retos afuera. Hay muchas palabras, pero también necesitamos combinarlas con hechos para tener coherencia. Necesitamos hechos y no palabras, desde el Gobierno hasta la Liga F para que el fútbol femenino evolucione”, se lamentó.

España es la actual campeona del mundo y su estrella, la mejor de la historia para muchos, se queja de la liga. ¿Alguien puede imaginarse un paralelismo entre la Argentina en la cima, su amado capitán y un torneo local decadente?

Aitana llegó a Barcelona desde Sant Pere de Ribes, a unos 40 kilómetros, con 14 años. Lionel Messi desembarcó en La Masia desde más lejos, a los 13. Aitana creció con la leyenda en casa, y vaya si lo admira, pero no es su ídolo. Ese lugar está reservado para Xavi e Iniesta. Cuando Messi cerró su inigualable cosecha de ocho Balones de Oro, en 2023, Aitana sumó el primero de una cuenta que… apenas va por tres. Ese día, ella reveló: “Me dijo ‘enhorabuena por tu primer Balón de Oro’. Estar al lado de él fue algo único”.

Cuando encadenó el segundo, en 2024, reveló: “No lo quiero ver como algo extraordinario, aunque desde fuera sé que sí se ve así... Cuando yo era pequeña también lo miraba desde fuera, cenando en casa y veía a Messi levantando Balones de Oro... Entonces lo veía como algo increíble pero ahora, una vez estás dentro, le das normalidad y naturalidad”. Al alzar el tercero, en 2025, aclaró: “No me comparo con Messi, él está en otro nivel. Estoy siguiendo mi propio camino. Los premios del Balón de Oro no me cambian. Sigo siendo la misma persona, con la misma personalidad, rodeada de las mismas personas que me hacen sentir yo misma”.

Dorados y culé, Aitana y Lionel, unidos por el talento y los colores de Barcelona

Esa personalidad que señala es particular. Elige no hacerse la distraída frente a la resonancia de su apellido. Por cierto, Bonmatí es el de su madre. Conca, el de su padre, lo llevó hasta el 2000, porque a partir de ese año la ley permitió en España poner primero el de su mamá, tal el deseo de Rosa y Vicent, los progenitores de Aitana. Una conciencia de igualdad que anida desde la infancia de Aitana. “Siempre digo que somos más que futbolistas. Estamos liderando con el ejemplo en todo el mundo. Para que las nuevas generaciones pueden soñar con ser futbolistas, no como nuestra generación. Así que es increíble estar aquí y hacer historia”, subrayó en una de las tantas premiaciones. La AIPS sumó su galardón, como la mejor atleta mujer de 2025, por delante de la fondista keniata Beatrice Chebet y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. El año pasado, Aitana fue incluida por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.

Aitana conversa con periodistas del mundo con sus 28 años recién cumplidos. Es apenas una curiosidad, pero nació un 18 de enero como… Pep Guardiola y Marcelo Gallardo. Como Iván Zamorano, Lisandro Martínez y Juanfer Quintero. Como Federico Redondo, Eder Militao y Leonardo Pisculichi. Cuenta que calcula en dos meses y medio estar de regreso en las canchas y que Japón es su destino favorito de vacaciones. Después de cursar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Aitama realizó un Máster en Gestión Deportiva en el Johan Cruyff Institute. Sus padres le inculcaron el poder de la intelectualidad. “Siempre he estado muy vinculada a los estudios, sobre todo a las lenguas. Ellos, desde bien pequeña, me han inculcado el tema de la lectura. De hecho, la casa de mis padres no sé si es una casa o una biblioteca, y el hecho de leer y seguir aprendiendo me viene de su parte”, contó tiempo atrás. Ahora reveló dos actividades que pudo intensificar por la inactividad: los cursos de inglés –ya lo gobierna con fluidez- y la lectura de libros sobre la Segunda Guerra Mundial.

Comprometida con diferentes causas sociales, colaboradora de varias ONGs y embajadora de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), no se perdonaría callar. Por eso alzó la voz en 2023 cuando recibió el premio a Mejor Jugadora del Año de la UEFA y atacó a Luis Rubiales, el presidente de la Federación española que finalmente iba a renunciar tras el escandaloso episodio del beso no consentido con la futbolista –y compañera de Aitana- Jennifer Hermoso. “Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto, así que desde mi compañera Jenni Hermoso a todas las que sufren lo mismo estamos con vosotras y estamos trabajando para que la sociedad mejore”, exclamó Bonmatí.

Con la camiseta 14, en Barcelona, o la 6, en la selección de España, Aitana siempre brilla en la cancha y, afuera, se involucra en muchas causas sociales GERMÁN PARGA/FCB - GERMÁN PARGA/FCB

Aitana disfruta del peso de su figura, más allá del fútbol. Como si lo hubiese estado esperando durante años… “En el pasado era imposible que una futbolista tuviera su impacto social”, repite. Sobre el final de la charla, desde Nigeria le preguntan por los pasos que deberá dar el fútbol africano femenino para progresar… Y Aitana toma un punto de partida para ofrecer una mirada más global: “Creo que el fútbol femenino en África es solo la punta del iceberg. Existe una sociedad que, en mi opinión, necesita valorar más a las mujeres y su papel. Espero que las mujeres tengan las mismas oportunidades, no solo en el deporte, sino también en la sociedad en general, para lograr esta igualdad”. Nada detendrá la cruzada de Bonmatí, convencida de que el fútbol es apenas una excusa.