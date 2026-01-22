Alarma en la selección: Nicolás Tagliafico fue reemplazado luego de que un rival se le cayó encima

El comienzo de 2026 parece poner a prueba la resistencia física de Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo de la selección argentina. En su club, Olympique de Lyon, había recibido una patada en el cuello en su primer partido de 2026 por la liga francesa y este jueves, por la Europa League, un jugador de Young Boys se cayó sobre su tobillo derecho y debió ser reemplazado.

En el triunfo por 1-0 como visitante de uno de los líderes del torneo, que consiguió la clasificación directa a los octavos de final, el defensor no pudo completar el juego. Tras el entretiempo, Orel Mangala tomó su lugar y el argentino quedó con hielo y claras señales de dolor producto de una torcedura en el tobillo derecho que causó escalofríos en la cancha sintética del conjunto suizo.

¿Qué sucedió? Iban 18 minutos de la primera etapa cuando el lateral buscó despejar dentro del área del Lyon un centro que dio en la mano de Gregory Wüthrich, en su intento fallido de impactar de chilena. Antes de que el jugador del conjunto galo pudiera conectar, sintió que, a su espalda, Wüthrich caía con todo su peso sobre su pierna derecha. Falta, desde ya.

Enseguida, el número 3 lanzó un grito, dio una señal clara con su rostro de lo que sentía por la situación y quedó en el suelo tomándose el tobillo, que se había doblado hacia afuera. Enseguida, los médicos del plantel ingresaron al campo de juego, revisaron que no hubiera algún ligamento comprometido y, ayudado por un spray analgésico, se reincorporó con cierta dificultad.

La falta a Tagliafico, de varios ángulos

Tagliafico salió unos instantes de la cancha, pidió regresar y continuó, en caliente, jugando con la molestia durante ese primer tiempo en el que llegó el gol que sería determinante, el del otro lateral, Ainsley Maitland-Niles, para poner en ventaja al conjunto francés.

Ya en el vestuario, con la zona inflamada y la necesidad de no arriesgar más hasta no tener la certeza de la gravedad, Tagliafico dejó su lugar y se le aplicó hielo por el resto del partido, que siguió desde afuera. Más tarde, en la salida de los jugadores hacia el micro ya concretado el triunfo, se pudo observar que caminaba con alguna dificultad y una bota reemplazaba al calzado. Desde el club advirtieron que durante el viernes, ya de regreso en Francia, el futbolista será sometido a estudios médicos para determinar la seriedad de la dolencia.

Hace poco más de dos semanas, Tagliafico vivió otra situación de juego que paralizó a todos cuando recibió una patada criminal a la altura del cuello durante una pelota dividida en el triunfo por 3-1 sobre Monaco, también de visitante. Allí, Mamadou Coulibaly fue expulsado al excederse: cuando bajó la vista para conectar de aire el balón, ahí estaba el argentino delante y la suela izquierda del mediocampista terminó entre el pecho y el cuello del campeón del mundo en Qatar 2022. Roja directa.

Aquella noche, el defensor dio dos asistencias para la victoria de su equipo. Ahora, en lo inmediato, es un interrogante cuánto tiempo estará sin jugar por lo que, como mínimo, se intuye como un esguince. “Será muy difícil contar con él al menos para el próximo partido”, señaló el DT, Paulo Fonseca, en la conferencia de prensa.

Lo Celso pudo jugar sólo 6 minutos

En la derrota de Betis como visitante por 2-0 con Paok, de Grecia, se encendió otra alarma para Lionel Scaloni: Giovani Lo Celso pudo jugar apenas seis minutos en el conjunto español antes de salir con una molestia muscular.

El mediocampista comenzó el partido en el banco de suplentes e ingreso a los 17 minutos de la segunda etapa, cuando el duelo estaba todavía igualado 0-0. No obstante, a los 23, tras haber estado en el suelo tomándose una pierna, el jugador dejó la cancha inmediatamente después de que el local se pusiera en ventaja.

Ya en la conferencia de prensa, el DT Mauricio Pellegrini informó: “Es difícil tener un diagnóstico ahora, pero es una lesión muscular, así que no va a estar para el fin de semana. Lo de Gio fue al minuto de haber entrado, pero hasta que no tengamos el diagnóstico no sabemos cuánto tiempo tendrá. Sin embargo, para el próximo partido de La Liga no estará y tampoco para el próximo”.

Su equipo, que necesita ganarle a Feyenoord, de Baíses Bajos, la semana que viene para no comprometer su clasificación directa a los octavos de final de la Europa League, tiene en estos momentos nueve lesionados.