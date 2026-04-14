El hospital de caballos que defiende Caro Calvagni y que necesita ayuda para no desaparecer: “Ellos no tienen voz, pero nosotros sí”

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, es una de las integrantes de “La Scalot” más populares. Acumula cerca de un millón de seguidores en Instagram, red social en la que muestra sus rutinas de entrenamiento y las comidas que prepara, así como también sus looks y viajes por el mundo. Sin embargo, esta semana decidió usarla con fines solidarios para ayudar a un hospital de caballos de Quilmes que rescata animales que son víctimas de maltrato y de la tracción a sangre.

La influencer es amante de los animales. Junto al campeón del mundo tienen dos bulldogs franceses llamados Galo e India, a quienes les dan todo su amor y atención. Este sentimiento la llevó a alzar la voz cuando se enteró de que la ONG Caballos Quilmes necesitaba ayuda. Se trata del único hospital de caballos del país. Cuenta con terapia intensiva y ya rescató a más de 1500 animales.

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda para Caballos Quilmes, una ONG que se encuentra realizando una colecta para juntar el dinero necesario para comprar el campo en el que están instalados (Foto: Instagram @carocalvagni)

“Ellos no tienen voz, pero nosotros sí. Caballos explotados, abusados, descartados como basura y usados hasta el cansancio”, expresó Calvagni en un posteo de Instagram. “Caballos Quilmes los rescata y los devuelve a la vida. Hoy nos necesitan más que nunca para salvar el hospital. Los invito a que entren y puedan ver todo el trabajo que hacen”, sentenció junto al hashtag Salvemos el hospital.

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias imágenes en las que se la pudo ver durante su visita a la ONG abrazando a algunos de los caballos que fueron rescatados. Además, compartió los datos de las cuentas bancarias para quienes puedan realizar donaciones.

La influencer compartió la información para colaborar con la ONG (Foto: Instagram @carocalvagni)

Caballos Quilmes enfrenta una compleja situación, puesto que el predio en el que están asentados está bajo un comodato que quedó en pie tras la muerte de su dueño. Como los herederos quieren vender las tierras, su objetivo es comprarlas, pero la suma de dinero que piden excede sus posibilidades. Para conseguir el dinero, decidieron hacer una colecta. Según detallan en su página web oficial, si 216.000 personas donan $10.000 cada una, lograrán comprar el campo y evitar que más de 80 caballos queden en la calle.

Si bien les propusieron mudarse a otro campo, la directora y representante legal de la ONG, Karina Dotto, le explicó a LA NACION en agosto de 2025 que eso no es una opción. Una mudanza significaría perder todo lo invertido y no solo en términos de dinero y esfuerzo, sino que la organización también funciona como un espacio de formación para estudiantes de veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata.

Caballos Quilmes es el único hospital de caballos del país (Foto: Instagram @carocalvagni)

Dotto contó que el lugar cuenta con cinco veterinarios, una neonatóloga y un oculista. “Somos entre 30 y 40 personas y hay guardias las 24 horas del día. La mayoría somos ad honorem. Muchos son estudiantes de veterinaria que hacen sus prácticas preprofesionales con los profesores que vienen a nuestro refugio y se terminan sumando como voluntarios”, explicó.

Se puede colaborar con la ONG Caballos Quilmes a través de:

Transferencia bancaria – Desde la Argentina (Banco Comafi)

Titular: Asociación Civil Libertad para los Caballos de Quilmes

CBU: 2990002400200225470004

Alias: hospital.campo

Transferencia bancaria – Desde el exterior

Titular: Asociación Civil Libertad para los Caballos de Quilmes

CBU: 2990002400212671670219

Alias: save.hospital

Mercado Pago

link.mercadopago.com.ar/caballosquilmes

PayPay