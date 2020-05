Albano Bizarri Crédito: instagram / @albano1977

A la hora de revisar la historia, muchos portales se encargan de abrir debates y de confeccionar listas de lo mejore y lo peor de cada etapa dentro del deporte. En ese contexto es que el diario AS invitó a sus lectores a armar el equipo, según el criterio de cada uno de ellos, con los peores jugadores que pasaron por Real Madrid . En la nómina aparecen varios futbolistas de diferentes nacionalidades que pasaron por la Casa Blanca del fútbol español, pero lo significativo que en el arco aparece un argentino: Albano Bizzarri .

El arquero argentino, surgido de Racing, tuvo un paso por el equipo merengue en 1999 y era una gran apuesta del por entonces presidente Lorenzo Sanz. La idea era que pelee por el puesto junto con el arquero alemán Bodo Illgner, mientras Iker Casillas se preparaba para dar el gran salto. A los 21 años Bizarri estaba frente al gran desafío de su carrera deportiva, pero no terminó por adaptarse a las presiones de semejante club y los números no lo ayudaron: recibió 17 goles en 12 partidos.

Si bien fue parte del plantel que consiguió quedarse con la Champions League de 1999-2000, Bizarri no conformó a nadie y a los pocos meses fue transferido a Valladolid. "Tuve una etapa muy linda en el Real Madrid, pero no puedo decir que triunfé. Me llevo la vivencia de haber estado en ese vestuario y conocer cómo se manejan algunas estrellas mundiales", dijo Bizzarri en una charla con Fox Sports.

Bizzarri, que pasó por equipos como Chievo Verona, Lazio, Perugia y Catania, le dio hace un par de años una entrevista a SkySport24, en la que reconoció: " Casillas ocupó mi lugar y parece que el tiempo le ha dado la razón al entrenador (Vicente Del Bosque)".

Un argentino fue seleccionado entre los once peores jugadores que pasaron por Real Madrid. Albano Bizzarri Crédito: Twitter / @goyi

El equipo completo que eligieron los lectores de As: Albano Bizzarri (Argentina); Carlos Diogo (Uruguay), Jonathan Woodgate (Inglaterra), Predrag Spasic (Serbia), Fábio Coentrao (Portugal); Thomas Gravesen (Dinamarca), Pablo García (Uruguay), Julian Faubert (Francia), Elvir Baljic (Bosnia); Antonio Cassano (Italia) y Royston Drenthe (Holanda).